Sorsfordító áprilisi vasárnap – Mohai Dominik jegyzete

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.04.19. 08:46
NB I ETO FC NS-VÉLEMÉNY magyar foci NS-vélemény Ferencváros

Mindenkinek akadnak olyan pillanatai az életében, amelyekre nevetve gondol vissza. Mivel a munkámat a nyilvánosság előtt végzem, bátorítok mindenkit, hogy velem együtt nevessen rajtam, miközben elolvassa legelső soraimat az ETO vezetőedzői posztjára kinevezett Borbély Balázsról, 2024. április 25-én: „...szerdától már nem ő (Kuznyecov Szergej) a győriek vezetőedzője , hanem a Dunaszerdahelyről beugró Borbély Balázs. A közleményhez csatolt fotón látszik, hogy nemrég készülhetett el a címeres pulóverére préselt B. B. monogram. A kilenc év alatt lezajlott tizenhetedik edzőváltás legfőbb tapasztalata talán az lehetne Győrben, hogy ne bajlódjanak a névre szóló felszerelésekkel, mert kárba vesznek a szép melegítők."

Azóta tudjuk, telitalálat volt a kinevezés! 

Reszeli Soós István 1997-től 1999-ig tartó időszaka óta Borbély Balázs az első olyan edző lesz, aki egymást követő két teljes idényt teljesít az ETO kispadján, megszakítás nélkül. Ő lett 122 év alatt az első edző, aki feljuttatta az NB II-ből, majd a nemzetközi kupába is kivezette az ETO-t, idén pedig már biztos a csapat dobogós helyezése. Itt jegyezném meg, hogy NB I-be feljutó, majd dobogón végző edzője sem volt még a győrieknek, tehát minden szempontból különleges tettekkel szolgált a dunaszerdahelyi tréner, s arról még szót sem ejtettem, hogy vasárnap a bajnokságban, majd szerdán a Mol Magyar Kupában újabb hatalmas lépést tehet csapatával a halhatatlanság felé a Ferencváros ellen.

Thury Gábor kollégám szombati megállapításával értek egyet, nagy meccs lesz. A bajnok szívét soha, semmilyen körülmények között nem szabad lebecsülni. Tavaly éppen az akkor tizenöt bajnoki óta veretlen ETO otthonában biztosította be meggyőző játékkal (2–1) 36. aranyérmét az FTC, ezzel együtt azonban kijelenthető, hogy egymás után a második évadban rezeg a léc az FTC-nél. S, hogy idén esetleg homokszem kerül a gépezetbe? Erre nem biztos, hogy vasárnap választ kapunk. Schön Szabolcs vélekedését is érdemes idézni: még győri győzelem esetén is bekövetkezhet fordulat a maradék három fordulóban. Döntetlennél pedig teljesen nyílt marad a versenyfutás. 

Aztán lehet, hogy tavalyhoz hasonlóan viszonylag kényelmes játékkal elvarrja a szálakat a Ferencváros. 

Vagy nem... 

NB I ETO FC NS-VÉLEMÉNY magyar foci NS-vélemény Ferencváros
