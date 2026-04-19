Sorsfordító áprilisi vasárnap – Mohai Dominik jegyzete

Mindenkinek akadnak olyan pillanatai az életében, amelyekre nevetve gondol vissza. Mivel a munkámat a nyilvánosság előtt végzem, bátorítok mindenkit, hogy velem együtt nevessen rajtam, miközben elolvassa legelső soraimat az ETO vezetőedzői posztjára kinevezett Borbély Balázsról, 2024. április 25-én: „...szerdától már nem ő (Kuznyecov Szergej) a győriek vezetőedzője , hanem a Dunaszerdahelyről beugró Borbély Balázs. A közleményhez csatolt fotón látszik, hogy nemrég készülhetett el a címeres pulóverére préselt B. B. monogram. A kilenc év alatt lezajlott tizenhetedik edzőváltás legfőbb tapasztalata talán az lehetne Győrben, hogy ne bajlódjanak a névre szóló felszerelésekkel, mert kárba vesznek a szép melegítők."

Azóta tudjuk, telitalálat volt a kinevezés!

Reszeli Soós István 1997-től 1999-ig tartó időszaka óta Borbély Balázs az első olyan edző lesz, aki egymást követő két teljes idényt teljesít az ETO kispadján, megszakítás nélkül. Ő lett 122 év alatt az első edző, aki feljuttatta az NB II-ből, majd a nemzetközi kupába is kivezette az ETO-t, idén pedig már biztos a csapat dobogós helyezése. Itt jegyezném meg, hogy NB I-be feljutó, majd dobogón végző edzője sem volt még a győrieknek, tehát minden szempontból különleges tettekkel szolgált a dunaszerdahelyi tréner, s arról még szót sem ejtettem, hogy vasárnap a bajnokságban, majd szerdán a Mol Magyar Kupában újabb hatalmas lépést tehet csapatával a halhatatlanság felé a Ferencváros ellen.