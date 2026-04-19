Nagy Zsolt: Tudjunk egymás szemébe nézni!

Egyik csapat sem lehet boldog ezen a tavaszon: a Paks és a Puskás Akadémia is elmarad az előző években mutatott teljesítményétől. Ezzel együtt igaz, kettejük csatája rendszerint izgalmas, változatos, gólgazdag mérkőzéseket hozott az előző időszakban. A 2026-os naptári évben eddig három győzelem, két döntetlen, hat vereség áll mindkét csapat neve mellett: a tavaszi szezont egymás ellen kezdték, akkor Felcsúton a Paks nyert 2–1-re. Az is feltűnő, hogy a Puskás Akadémia különösen otthon szenved, öt felcsúti meccséből egyetlen pontot szerzett.

A Paks még elérheti a dobogót, a Puskás ebben az idényben a középcsapatok közé került.

„Nem könnyű értékelni a Ferencváros elleni hétközi találkozót – mondta a felcsútiak honlapján Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia 32 éves, 36-szoros válogatott játékosa. – Mégpedig azért, mert a vereség ellenére összességében rendben volt a játékunk. Fegyelmezetten védekeztünk, vezetést szereztünk, a csapat teljesítménye dicsérhető volt, birtokoltuk a labdát a második fél­időben is, szóval akadtak pozitívumok – csak éppen kikaptunk. A vereség nyilván sohasem esik jól, de amikor megfelelően teljesítesz, sokat teszel a jó eredményért, akkor még fájdalmasabb. Pakson nem könnyű pontot szerezni, most sem lesz az, akkor sem, ha hozzánk hasonlóan ellenfelünk sem olyan eredményes a mostani időszakban, de azt nem mondom, hogy rossz formában lenne, inkább csak nem jönnek az eredmények – ahogyan nálunk sem. Győzni szeretnénk, ez a tervünk, erre készülünk, de tudjuk, hogy nagyon nehéz feladat vár ránk. A legjobb arcunkat mutatnánk a bajnokság végéig, az első ötben szeretnénk végezni. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtsük a hátralévő találkozókon, ez kell ahhoz, hogy egymás szemébe tudjunk nézni.”

A mérkőzés kimenetelét illetően döntő lehet Szappanos Péter formája: a Puskás Akadémia válogatott kapusa 2023 és 2025 között a Paks kapusa volt, jól ismeri az ellenfelet – érdekes lesz figyelni, mire megy a zöld-fehérek támadóival.

Egyik csapat sem most futja a legjobb idényét, ám ez nem változtat azon a tényen, miszerint a párharcuk rengeteg izgalmat hozhat. A Paks hazai pályán játszik, még reális esélye van a bronzérem megszerzésére, ám ehhez elengedhetetlenül szükséges a három pont megszerzése. Ha Szappanos Péter a legjobb formáját hozza, nem lesz egyszerű a feladat… NS-tipp: ZOMBORI András

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

