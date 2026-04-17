Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Veszprém–Szeged a férfi kézi MK-ban, Magyarország–Norvégia a női hoki-vb-n

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

26. FORDULÓ

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

25. FORDULÓ

18.00: Gyirmót FC Győr–Dorogi FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler2)

16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

17.00: Lorient–Marseille

19.00: Angers–Le Havre

21.05: Lille–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

15.30: Union Berlin–Wolfsburg

15.30: Werder Bremen–Hamburg

18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)

2. BUNDESLIGA

13.00: Magdeburg–Düsseldorf (Tv: Arena4)

20.30: Hannover–Paderborn (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

15.00: Udinese–Parma

18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

30. FORDULÓ

21.00: Gil Vicente–Guimaraes (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 5. FORDULÓ

13.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

21.00: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

15.30: Podbrezova–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

30. FORDULÓ

19.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

15.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Felcsút (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

20. FORDULÓ

17.00: Győr–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 70 kg (Özbas Szofi), férfi 81 kg (Tóth Benedek), 90 kg (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely)

DARTS

EUROPEAN TOUR

13.00: 2. nap, délutáni program, Sindelfingen (Tv: Max4)

19.00: 2. nap, esti program, Sindelfingen (Tv: Max4)

DUATLON

Országos bajnokság, Lengyeltóti

13.50: női egyéni

16.10: férfi egyéni

GOLF

19.00: PGA Tour, RBC Heritage, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

5. FORDULÓ

12.30: Kína–Olaszország

16.00: Szlovákia–Franciaország

19.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

Gran Camino (Spanyolország, Galicia), férfiak

15.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)

ELŐDÖNTŐ

14.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/one-veszprem-hc/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

16.00: Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)

18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE

17.00: NEKA–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA

19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvsc-schaeffler/)

FÉRFI NÉMET KUPA, ELŐDÖNTŐ

15.45: TBV Lemgo–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák

NŐI NB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE

NBA

PLAY-IN

1.30: a 8. playoffhelyért, Keleti főcsoport

Orlando Magic–Charlotte Hornets

4.00: a 8. playoffhelyért, Nyugati főcsoport

Phoenix Suns–Golden State Warriors

PLAYOFF

1. forduló

2.30: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

14.30: hosszútávú-vb, Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

15.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza

SZNÚKER

Világbajnokság, Sheffield

1. forduló (a 16 közé jutásért) (Tv: Eurosport1)

11.00

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)

15.30

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)

20.00

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

TENISZ

ATP-torna, Barcelona

Elődöntő

13.30: Andrej Rubljov (orosz)–Hamad Medjedovics (szerb) (Tv: Match4)

16.00: Rafael Jodar (spanyol)–Arthur Fils (francia) (Tv: Match4)

ÚSZÁS

10.00: Országos bajnokság, Sopron (előfutamok)

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: férfi selejtező

VÍZILABDA

E.ON férfi ob I

Középszakasz, 6. forduló

17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo

17.30: One Eger–Semmelweis OSC

18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd

19.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC

Alsóház, 7. forduló

11.00: DVSE-Master Good–ELTE-BEAC

19.00: Metalcom Szentes–UVSE

19.00: PVSK-Mecsek Füszért–KSI SE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Ellenfeleket kapott a magyar női kézilabda-válogatott

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: A 21.század 25 legjobb sportolója az ESPN szerint

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

14.15: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

14.45: Közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőiről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

17.00: Közvetítés az MTK Budapest–Kisvárda NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

19.30: Közvetítés a DVTK–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Norvégia női jégkorong divízió 1/A-s világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

21.30: A nap értékelő interjúi

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval