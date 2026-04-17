Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Veszprém–Szeged a férfi kézi MK-ban, Magyarország–Norvégia a női hoki-vb-n
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
26. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
25. FORDULÓ
18.00: Gyirmót FC Győr–Dorogi FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
13.30: Brentford–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler2)
16.00: Newcastle United–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
17.00: Lorient–Marseille
19.00: Angers–Le Havre
21.05: Lille–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Wolfsburg
15.30: Werder Bremen–Hamburg
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)
2. BUNDESLIGA
13.00: Magdeburg–Düsseldorf (Tv: Arena4)
20.30: Hannover–Paderborn (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
15.00: Udinese–Parma
18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
30. FORDULÓ
21.00: Gil Vicente–Guimaraes (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 5. FORDULÓ
13.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
DÖNTŐ
21.00: Atlético Madrid–Real Sociedad (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ
15.30: Podbrezova–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
30. FORDULÓ
19.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
15.00: Magyarország–Észak-Macedónia, Felcsút (Tv: M4 Sport+)
NŐI NB I
20. FORDULÓ
17.00: Győr–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 70 kg (Özbas Szofi), férfi 81 kg (Tóth Benedek), 90 kg (Sáfrány Péter, Nerpel Gergely)
DARTS
EUROPEAN TOUR
13.00: 2. nap, délutáni program, Sindelfingen (Tv: Max4)
19.00: 2. nap, esti program, Sindelfingen (Tv: Max4)
DUATLON
Országos bajnokság, Lengyeltóti
13.50: női egyéni
16.10: férfi egyéni
GOLF
19.00: PGA Tour, RBC Heritage, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
5. FORDULÓ
12.30: Kína–Olaszország
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
Gran Camino (Spanyolország, Galicia), férfiak
15.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ (GYŐR)
ELŐDÖNTŐ
14.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/one-veszprem-hc/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
16.00: Gloria Bistrita (román)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1)
18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román) (Tv: Sport1)
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Váci NKSE
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE
17.00: NEKA–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–Kozármisleny KA
19.00: DVSC Schaeffler–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dvsc-schaeffler/)
FÉRFI NÉMET KUPA, ELŐDÖNTŐ
15.45: TBV Lemgo–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
18.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár
A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
18.00: Egis Körmend–SZTE-Szedeák
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE
NBA
PLAY-IN
1.30: a 8. playoffhelyért, Keleti főcsoport
Orlando Magic–Charlotte Hornets
4.00: a 8. playoffhelyért, Nyugati főcsoport
Phoenix Suns–Golden State Warriors
PLAYOFF
1. forduló
2.30: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
14.30: hosszútávú-vb, Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
15.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza
SZNÚKER
Világbajnokság, Sheffield
1. forduló (a 16 közé jutásért) (Tv: Eurosport1)
11.00
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)
Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)
15.30
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)
Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)
20.00
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)
Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)
TENISZ
ATP-torna, Barcelona
Elődöntő
13.30: Andrej Rubljov (orosz)–Hamad Medjedovics (szerb) (Tv: Match4)
16.00: Rafael Jodar (spanyol)–Arthur Fils (francia) (Tv: Match4)
ÚSZÁS
10.00: Országos bajnokság, Sopron (előfutamok)
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: férfi selejtező
VÍZILABDA
E.ON férfi ob I
Középszakasz, 6. forduló
17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo
17.30: One Eger–Semmelweis OSC
18.00: Szolnoki Dózsa–EPS-Honvéd
19.30: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC
Alsóház, 7. forduló
11.00: DVSE-Master Good–ELTE-BEAC
19.00: Metalcom Szentes–UVSE
19.00: PVSK-Mecsek Füszért–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Ellenfeleket kapott a magyar női kézilabda-válogatott
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: A 21.század 25 legjobb sportolója az ESPN szerint
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
14.15: Közvetítés a Zalaegerszeg–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
14.45: Közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőiről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
17.00: Közvetítés az MTK Budapest–Kisvárda NBI-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
19.30: Közvetítés a DVTK–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a Magyarország–Norvégia női jégkorong divízió 1/A-s világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
21.30: A nap értékelő interjúi
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval