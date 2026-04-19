Kosárlabda: a Csata nyerte a junior leány országos döntőt
Ahogyan arról beszámoltunk, az elődöntőkben a Csata a BEAC-ot, a Győr a Pécset győzte le szoros csatában, és jutott be ezzel a vasárnapi fináléba a junior leány kosárlabda-bajnokság Gabányi László Sportcsarnokban rendezett országos döntőjében. A finalista felek korábban négy alkalommal is találkoztak az idényben, háromszor a Csata, egyszer a Győr nyert.
Az aranycsatát az esélyesebb Csata kezdte jobban, a Biczó Panna, Halasy Enikő duó vezérletével az ötödik percben már 12–4-re vezettek a fővárosiak. Az első negyed folytatásában is a 13. kerületiek játszottak fölényben, és tíz perc után 20–7-re elléptek. A második felvonás elején a húszat is megközelítette a különbség (26–7), majd a játékrész derekán Szalai Blanka két sikeres büntetőjével el is érte azt (32–12). A félidő utolsó szakaszában a Győrnek is akadtak jó pillanatai, így a nagyszünetre három ponttal közelebb tudtak kerülni a Rába-partiak (35–18).
A fordulást követően a Csata folytatta domináns játékát, támadásban remekeltek Váradi Kornél tanítványai, miközben a másik oldalon alig engedtek pontot a Győrnek, így a harmadik negyed kétharmadához érve már harminc ponttal vezettek a kék-fehérek (55–25). Az utolsó tíz percre 61–27-nél fordultak rá a csapatok.
A végjáték aztán már csak formalitásnak bizonyult,
a Csata DSE sima, 69–35-ös győzelmet aratott, s ezzel a 2022/23-as évad után újra juniorbajnoki címet ünnepelhett.
A döntő legeredményesebbjeként Szalai Blanka 16 ponttal zárt.
A bronzérmet a BEAC szerezte meg, miután nyert a címvédő Pécs ellen a helyosztón. Az ötödik helyért a Vasas az Óbudai Kaszásokat, míg a hetedik helyért a DVTK a Sopront verte.
A lányok után a jövő hét végén a junior fiúk országos döntője következik Debrecenben.
Finálé
Csata DSE–UNI Győr NKA TSE 69–35 (20–7, 15–11, 26–9, 8–8)
1. Csata DSE
2. UNI Győr NKA TSE
3. BEAC-Újbuda KA
4. NKA Pécs
5. Vasas Akadémia
6. Óbudai Kaszások
7. DVTK Akadémia
8. Soproni Darazsak Sportakadémia
(Kiemelt képet készítette: Székely Csaba/BEAC)