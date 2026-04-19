Schön Szabolcs: Csak akkor dől el a bajnokság, ha a Ferencváros nyer

„Az erőviszonyok alapján érem­esélyesként futballozhatunk” – Schön Szabolcs még szeptember 15-én, első zöld-fehérben lejátszott mérkőzését követően nyilatkozta ezt lapunknak. Nos, hathatós közreműködésével a múlt hétvégén az érmes helyezést biztossá tatte a csapat, már csak egy kérdés maradt: arany vagy ezüst? Hosszú utat tett meg Schön Szabolcs addig, hogy tavaszra alapember legyen a bal szélen az ETO-ban. Eleinte Daniel Stefulj cseréjeként kapott lehetőséget, majd jobbszélsőként is bevetette Borbély Balázs, de sokoldalúsága, valamint védekezésben és támadásban nyújtott kiváló teljesítménye miatt stabil kezdőjátékos lett belőle. S hogy neki vagy a csapatnak jobb, hogy kiszorította Claudiu Bumbát a bal szélről?

„A csapatot is itt tudom a leghatékonyabban segíteni, és itt is érzem jól magam a pályán – mondta a Nemzeti Sportnak az év első válogatott meccsén, Szlovénia ellen győztes gólt szerző támadó. – Érkezésem után leültem beszélni a vezetőedzővel, és akkor még a bal oldalon egyértelműen előttem állt két játékos, viszont idővel bizonyítottam. A gólpasszok terén van egyedül hiányérzetem, akadt néhány szerencsétlen helyzet, de emberek vagyunk, hagyunk ki helyzeteket, és ez alól én sem vagyok kivétel.”

A 11-szeres válogatott szélső fejében – annak ellenére, hogy tavaly december óta többször is vezette a bajnokságot az ETO – az előző néhány mérkőzésig nem fordult meg, hogy bajnok is lehet

„Szerintem az elmúlt két-három mérkőzésen vált világossá, hogy lehet esélyünk az első helyre, és ha már ebbe a helyzetbe hoztuk magunkat, a csapat is úgy gondolja, elérhető ez a cél. Korábban egyáltalán nem gondoltam bele ebbe, megbeszéltük sokszor, hogy szigorúan a következő meccsel lehetünk csak elfoglalva.”

PINTÉR Attila az FTC és ETO korábbi 20-szoros válogatott játékosa, aki vezetőedzőként mindkét klubnál bajnoki címet szerzett 2004-ben, illetve 2013-ban Lehet nagyon jó meccs, de lehet nagyon rossz is. Ezt az dönti el, hogy a csapatok miként bírják el, reagálják le az eredménykényszer miatti, illetve a lelátóról érkező nyo­mást. Nem vitás, amelyik együttes nyer, nagy lépést tesz a bajnoki cím felé. Mindkét csapat keretében nagy számmal találhatók külföldi játékosok, de természetesen a magyar ajánlásnak is megfelelnek. Döntőnek bizonyulhat, hogy a vezetőedzők miként forgatják a keretet, milyen stratégiát dolgoznak ki védekezésben és támadásban egyaránt a másikkal szemben. Bár mindkét együttesben remek labdarúgók szerepelnek, gyakran a váratlan megoldások dönthetnek, mégis állítom, az az együttes győz, amelyik a csapatjáték tekintetében jobban teljesít. Egyébként egy korábbi rendezvényen feltett kérdésre válaszolva azt mondtam, a Fradi és az ETO közötti küzdelembe talán csak a Debrecen szólhat bele, de az elsőség szempontjából mindenképpen a két zöld-fehér csapat tavaszi meccse számít döntőnek. NS SZAKÉRTŐ

Lapunk szinte minden győri kulcsjátékossal készített hosszabb-rövidebb interjút az idény során, és megfigyelhető tendencia, ahogy egyre bátrabban nyilatkoztak a lehetséges helyezésről. Borbély Balázs vezetőedző szokásához híven nagyon szerényen jósolt az ősz elején, még azt is megjegyezte, hogy ebben a mezőnyben a hatodik-hetedik hely sem tragédia. Ahogy teltek a fordulók, a játékosok gondolataiban úgy került elő a dobogó, majd Nadir Benbuali és Miljan Krpics az aranyérmet is emlegette decemberhez közeledve.

„Egyáltalán nem baj, hogy néhányan korábban is úgy érezték, ilyen nemes célért küzdhetünk… De négy-öt meccsel ezelőtt is úgy gondoltuk, hogy kifejezetten nehéz mérkőzéseink lesznek még. Egyértelmű, hogy most már közel járunk a végéhez, és vasárnap sok minden kiderül. Viszont fontos, hogy utána is van három bajnokink: nem kell részleteznem, hogy mit jelent idegenben a Debrecen ellen játszani, Kisvárdán ősszel kikaptunk, és a DVTK is érkezik majd hozzánk. Ez alapján, ha legyőzzük a Ferencvárost, akkor sem mondhatom, hogy eldől a bajnoki cím sorsa. Viszont a Ferencváros győzelme esetén igen, hiszen akkor már nemcsak több győzelme, hanem három pont előnye miatt is hatalmas lépés­előnybe kerülne.”

Szalai Gábor szereléseire nagy szükség lesz Győrben is, ha a Ferencváros nem kap gólt, biztosan a tabella élén marad (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A több győzelem miatt a Ferencvárosnak a döntetlen sem rossz eredmény, Schön szerint viszont győzni utazik Győrbe az FTC.

„Egy ilyen rangadón sok múlik a szerencsén, és azon, hogy ki mennyire képes felpörögni rá. Nagyon kevés meccsünkön nem szerzünk gólt, ezért azt gondolom, ha megússzuk kapott gól nélkül, győzünk. A lehető legalaposabban felkészülünk, ehhez minden körülmény adva van. Abban biztos vagyok, hogy a Ferencváros nem áll be védekezni, mert győzni érkezik.”

Ami a fővárosi zöld-fehéreket illeti, Szalai Gábor játékára mindkét kapu előtt nagy szükség lesz. A középhátvéd az elmúlt idényben az ugyancsak bajnoki aranyérem sorsáról döntő (2–1-re megnyert) találkozón fontos gólt lőtt a szünet előtti pillanatokban, az FTC pedig a Puskás Akadémiát maga mögé utasítva sorozatban hetedik bajnoki címét szerezte. A 25 esztendős védő akkor elképesztő formában futballozott, májusban az ETO otthonában egymást követő negyedik idegenbeli mérkőzésén szerzett gólt. Alighanem ezúttal is feltűnik majd a hazaiak kapuja előtt, de elsődleges feladatának a védekezés stabilitását tartja.

„Ott tényleg csupán egy esélyünk volt a bajnoki cím biztossá tételére – emlékezett vissza Szalai Gábor, aki a májusi mérkőzésen barátja, Tóth Alex jobb oldali lapos beadása után lőtt ballal a győri kapuba. – Azon a meccsen mindenképpen győznünk kellett a bajnoki címhez, nem tudhattuk, hogy a másik mérkőzésen a Puskás Akadémia mit játszik. Jó emlék számomra az a meccs, örökre a szívemben marad az az este.”

A népligeti edzőbázison mindenki tisztában van vele, mekkora téttel bíró kilencven perc vár a csapatra. A játékosok az öltözőben sokat beszélgettek a Győr elleni rangadóról, de azzal is tisztában voltak, hogy nem használ, ha túlságosan ráfeszülnek a meccsre.

„Felkészültünk az újabb sorsdöntő összecsapásra, de a hétközi edzéseken próbáltunk azért nem túlzottan rágörcsölni a meccsre. Mellettünk szól, hogy sok olyan mérkőzést játszottunk az idén is, amelyen kiélezett volt a csata, és nem lehetett hibázni” – mondta Szalai Gábor.

Sokan azt gondolják, éppen ez lehet a Ferencváros legnagyobb előnye. A nemzetközi kupában számtalan magas tempójú, kiélezett találkozót játszottak az elmúlt években, hónapokban, vasárnap az ETO ellen ez jól jöhet, kamatoztathatják a mentális felkészültségüket.

„Meglátjuk, mekkora előny ez… Előre nehéz megmondani – reagált a Fradi védője. – Nyilván nem lesz a hátrányunkra, hogy hétről hétre ilyen mérkőzéseket játszottunk, hozzá vagyunk szokva a kiélezett csatákhoz. De most egy meccs dönt, ráadásul két teljesen azonos képességű csapat találkozik. Ugyanannyi a pontunk, s el kell ismerni, a Győr jól teljesített az egész idényben. Kimagasló szezont produkál, magabiztosan hozta a mérkőzéseit. Mi viszont hazai pályán túlságosan sok pontot veszítettünk, ha azok a botlások nincsenek, most nyugodtabban készülhetnénk a mérkőzésre. Idegenben jobb teljesítményre voltunk képesek, több pontot gyűjtöttünk, mint otthon. Remek hangulat, telt ház vár bennünket, jó lenne újabb felejthetetlen estét átélni Győrben.”

NEGYEVENHÁROM ÉVVEL az 1983-as csúcsrangadó után legyen ez a találkozó is sokgólos, emlékezetes ütközet! Akkor 3–3 volt a végeredmény, és ezzel most is kiegyeznék: egy hatgólos döntetlen változatos, fordulatos meccset sejtet, és nem is dőlne el a bajnoki cím, így lenne izgalom a hátralévő időszakban is. NS-tipp: SOMOGYI Zsolt

MÚLTIDÉZŐ SÁRGULÓ ÚJSÁGOLDALAK

Régi idők focija: jobb a győriek mérlege

A honi futball történetében három bajnoki címről is a Ferencváros és a Győr vetélkedése döntött – mindhárom alkalommal a Rába-partra került az aranyérem; a nyolcvanas években Verebes József irányította a csapatot.

A hatvanas évek elején tizennégy esztendő után a Fradié lett az aranyérem, ugyanakkor 1964-ben áttértek az éves rendszerre, ezért az 1963-as őszi kiírást követően hirdettek bajnokot. Az utolsó fordulóban a Győr a Csepelt fogadta, az FTC Szegeden játszott, a Fradinak ezen kívül volt még egy elmaradt mérkőzése a 9. fordulóból Dorogon. A Győr 2:0-ra győzött, a Fradi 2:1-re kikapott, a tabellán három együttes állt 17 ponttal (Győr, Bp. Honvéd, FTC), Dorogon egy döntetlen is elég lett volna az FTC-nek. Ám hiába szerzett vezetést Feny­vesi II József révén, a Bányász Kertes László góljával egyenlített, mi több, Szuromi Antal góljával megszerezte a győzelmet (2:1). A Győr gólaránnyal lett bajnok.

A győriek ez idő alatt Sopronban a Textilessel játszottak, Hidegkuti Nándor edző zsebrádión követte a dorogi meccset, és amikor Szuromi Antal belőtte a győztes gólt, Sopronban félbeszakadt a mérkőzés, és a legendás Aranycsapat-játékos nem tagadta: „A 6:3 óta ez a legboldogabb pillanatom!”

A Ferencváros legendája, Nyilasi Tibor 1983 májusában kétszer is tizenegyesből talált be (Fotó: MTI/Petrovits László)

Az 1981–1982-es évadban az FTC ugyancsak címvédőként indult, 1981 őszén már Verebes József Rába ETO-jához utazott. A hazaiak Szabó Ottó két góljával 2–0-ra győztek, 1982. április 28-án az Üllői úti mérkőzés előtt a Győr kétpontos előnnyel várta a találkozót. Esős időben, remek mérkőzésen a vendégek 4–3-ra győztek úgy, hogy Rab Tibor tizenegyest hibázott. A „Mágusnak” igaza volt: „Azt hiszem, bajnokhoz méltón játszott a csapat, 0–1 után teljesen átvettük az irányítást, s az Üllői úton a volt bajnokcsapat ellen bebizonyítottuk, nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt.”

A Győr öt pont előnnyel a Fradi előtt lett aranyérmes.

A következő idényben (1982–1983) november 7-én a Népstadionban a bajnok Burcsa Győző és Hannich Péter két góljával 3–0-ra győzött az ezüstérmes ellen, az 1983. május 22-i Győr–FTC találkozó előtt a hazaiak egy ponttal álltak a fővárosiak előtt. Pazar mérkőzés kerekedett, Nyilasi Tibor igazi vezérként vette hátára a vendégeket, a pattanásig feszült légkörben kétszer is büntetőből lőtt gólt. Ám három perccel a vége előtt Burcsa Győző egyenlített. Verebes József így látta a történteket: „Ebben a bajnokságban ez volt az első mérkőzésünk, amikor hosszú időn keresztül képtelenek voltunk megvalósítani az előzőleg elhatározottakat, (…) rendkívül értékes számunkra a döntetlen.”

Novák Dezső kesergett: „A mérkőzés előtt bíztam a döntetlenben, de most a játék képe alapján azt kell mondanom, sajnos, igazam lett. Azért sajnos, mert biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.”

A Rába egypontos előnnyel lett bajnok az FTC előtt. T. G.

Dorog–Ferencváros 2:1 (1:1)

1963. november 27., Dorog, 12 000 néző. V: Petri

G: Kertes (42.), Szuromi (85.), illetve Fenyvesi II (30.) Ferencváros–Rába ETO 3–4 (1–0)

1982. április 28., Üllői út, 30 000 néző. V: Szávó

G: Szabadi (12.), Pogány (73.), Ebedli (85.), illetve Burcsa (49.), Szentes (55.), Szijártó (65.), Hajszán (84.) Rába ETO–Ferencváros 3–3 (0–2)

1983. május 22., Győr, 28 000 néző. V: Divinyi

G: Szentes (51.), Hannich (58. – 11-esből), Burcsa (87.), illetve Nyilasi (16., 28. és 63. – mindkettő 11-esből) Emlékeztető

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!