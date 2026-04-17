Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

Sorozatban nyolcadik bajnoki címük felé haladva a Ferencváros labdarúgói elmondhatják, a jelenlegi a legnehezebb hajrá az NB I-ben. Az elmúlt években hol a Paks, hol a Puskás Akadémia tört borsot az aranyérmes orra alá, de a mostani végjáték minden eddiginél izgalmasabb. Meggyőződésem, hogy a színvonal is emelkedett, s bár a kettő között nincs összefüggés, több izgalom jutott a 2025–2026-os idényre.

A Győr a régi idők hangulatát hozta vissza a honi élvonalba, 1982-ben és 1983-ban a Ferencváros és a Rába ETO harcolt az aranyéremért, mindkét kiírás nem mindennapi hajrát hozott. Az egyik oldalon Novák Dezső, a másikon Verebes József ült a kispadon, Verebes megalkuvást nem ismerő taktikája, bátor támadófutballja üde színfolt volt a honi palettán. Nem véletlen, hogy 1982-ben az arany­érem sorsáról döntő Üllői úti mérkőzésen hét gól született – a győriek 4–3-ra nyertek –, egy évvel később Győrben hatgólos, 3–3-as döntetlen is elegendő volt a cím megvédéséhez.

A jelenlegi kiírásban a két együttes első bajnokiját 2025 szeptemberében Győrben a Fradi nyerte meg 2–0-ra, 2026 januárjában az ETO 3–1-es győzelemmel vágott vissza. Borbély Balázs futballistái kezelni tudták a helyzetet, a címvédő otthonában rengeteg párharcot nyertek meg, a megszerzett labdával villámgyorsan fejlődtek támadásba. Sikerük értékéből az sem vont le semmit, hogy Robbie Keane gárdája erősen meggyengült Varga Barnabás és Tóth Alex külföldre szerződésével. Egy nem mellékes gondolat még a győriekről: 2024 tavasza óta, amióta Borbély Balázs átvette a csapatot a második vonalban, ezüst­érmes lett, majd 2025-ben az élvonalban a negyedik helyen végzett. A „verebesi” szervezettséget, a feladatok pontos kijelölését, a gyorsaságot és nem utolsósorban az alázatot vélem felfedezni a jelenkori edzői felfogásban.

A Ferencváros az utóbbi években a válogatotthoz hasonlóan ernyőt tartott a sportág fölé, a helytállás a nemzetközi kupasorozatban számos esetben az NB I-es szereplés rovására ment – a tárgyilagosság kedvéért illik megjegyezni, ez is nagyban hozzájárult az erőviszonyok időnkénti kiegyenlítődéséhez. Tény, a Fradi tapasztalata, rutinja sokat érhet, ugyanakkor tegyük hozzá azt is, hogy a Győrt lendülete messze repítheti.

Hogy mi sülhet ki ebből?

Nagy meccs, mint 1982 és 1983 tavaszán.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!