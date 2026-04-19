Százalékokban az aranycsata: győzelem esetén 91%, hogy bajnok az FTC, de az ETO is hetven fölé mehet...

Hogy mennyire fontos a vasárnapi ETO–FTC? Nos, a Football Meets Data szerint 62.5 százalékos eltérést is okozhat az eddigiekhez képest a végeredmény, ha azt nézzük, melyik csapat ér végül oda az első helyre. Tiszta sor, hogy már csak négy forduló van hátra, ezután a meccs után mindkét csapat három bajnokit játszik, azonos pontszámmal állnak jelenleg, de a Ferencváros vezet, hiszen eggyel több győzelme van.

A Football Meets Data szerint jelenleg 63.8 százalékos esély van a Ferencváros bajnoki címére, így 36.2 arra, hogy az ETO fut be első helyen, ám ez a vasárnapi rangadót követően alaposan megváltozhat. Ha döntetlen lesz a meccs, sok minden nem változik, nyílt marad a csata, de az is az FTC-nek kedvez, amelynek úgy 65 százalékra ugranának az esélyei.

Amennyiben az FTC nyer, úgy 91 százalékos valószínűséggel lenne bajnok, míg az ETO sikere esetén már a győrieknek lenne 72 százalék esélye.

Aki nyer vasárnap, az bajnok?