Vasárnapi sportműsor: ETO FC–Ferencváros aranyrangadó az NB I-ben, negyeddöntők a női kézi BL-ben
ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
26. FORDULÓ
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
NB III
25. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Tarpa SC
11.00: Eger SE–Debreceni EAC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC
11.00: Kisvárda Master Good II–FC Hatvan
17.00: Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R
17.00: Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC
17.00: Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém
17.00: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék
17.00: Budaörs–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre
13.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE
14.00: Monor SE–Dunaharaszti MTK
17.00: ESMTK–Budapest Honvéd FC II
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC
17.00: Csepel SC–Vasas FC II
17.00: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–BFC Siófok
11.00: Paksi FC II–FC Nagykanizsa
17.00: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC
17.00: Pécsi MFC–Majosi SE
17.00: Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE
17.00: Érdi VSE–Iváncsa KSE
17.00: Dombóvári FC–PTE-PEAC
18.00: Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
15.00: Monaco–Auxerre
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
HOLLAND KUPA
DÖNTŐ, ROTTERDAM
18.00: NEC Nijmegen–AZ Alkmaar
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 31. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Hosszú távú verseny
12.30 és 15.30: hatórás verseny, Imola (Tv: Eurosport2)
NASCAR Cup Series
20.00: AdventHealth 400 (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 78 kg, +78 kg, férfi 100 kg (Vég Zsombor), +100 kg (Tv: M4 Sport+)
DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, 3. nap (Tv: Max4)
DUATLON
Országos bajnokság, Lengyeltóti, vegyes váltók
KERÉKPÁR
12.45: Amstel Race, nők (Tv: Eurosport1)
14.55: Amstel Race, férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI MAGYAR KUPA
A 3. HELYÉRT
14.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)
DÖNTŐ
17.00: Mol Tatabánya KC–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport+)
NÉMET KUPA
A 3. HELYÉRT
12.45: Magdeburg–Lemgo (Tv: Sport2)
DÖNTŐ
15.45: Bergischer–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, HATOS DÖNTŐ, ZARAGOZA
A 3. HELYÉRT
17.00: Zaragoza (spanyol)–Girona (spanyol)
DÖNTŐ
20.00: Galatasaray (török)–Fenerbahce (török)
MOTORSPORT
Hosszú távú világbajnokság
8.30 és 14.00: Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: TFSE–Debreceni EAC
A 9–13. HELYÉRT
17.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC
SZNÚKER
Világbajnokság, Sheffield
1. forduló (a 16 közé jutásért)
11.00
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)
Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)
15.30
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)
Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)
20.00
Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)
Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)
TENISZ
ATP-torna, München, döntő
13.30: Cobolli (olasz)–Shelton (amerikai) (Tv: Match4)
ATP-torna, Barcelona, döntő
16.00: Rubljov (orosz)–Fils (francia) (Tv: Match4)
ÚSZÁS
17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport+)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: női 64-es tábla
10.30: férfi 64-es tábla
18.00: négyes döntők (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A legérdekesebb hétvégi sportesemények
7.05: A soproni úszó országos bajnokság elemzése Gyurta Gergellyel
7.40: Trenka Jánost, a dunaújvárosi tornaszakosztály vezetőedzőjét, Kovács Zsófia és Czifra Bettina Lili edzőjét hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika; Bálint Attila beszámolója a magyarok szerepléséről a horgász-vb-n
8.40: Rosta Istvánt hívjuk a hétvégi, férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének kapcsán
9.05: Boczkó Gábort, a vívók szövetségi kapitányát hívjuk, téma a hétvégi budapesti párbajtőr GP
9.40: Kolbenheyer Zsuzsannát, a magyar jégkorongszövetség elnökét hívjuk a női divízió 1/A-s világbajnokság után
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Műsorvezető: Virányi Zsolt. Vendég: két fiatal strandröplabdázó, Dóczi Domonkos és Veress Ákos, akik 1 arany- és 1 bronzéremmel tértek haza a Csendes-óceán partjáról; Thury Gábor eleveníti fel a legemlékezetesebb Győr–FTC labdarúgó-mérkőzéseket a Sporttörténelem magazinban
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Tóth Béla
14.00: Közvetítés a Ferencváros–Metz női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő Marosán György
14.15: Közvetítés a Paks–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa bronzmeccséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
16.00: Közvetítés az Odense–Győr női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Erdei Márk és Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
16.30: Tudósítás a párbajtőrözők budapesti Grand Prix-versenyéről. Riporter: Somogyi Zsófia
17.00: Közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjéről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
18.30: A labdarúgó BEK-/BL-döntők története: 1985
19.00: Felidézzük a labdarúgó NB I emlékezetes bajnoki hajráit
19.30: Közvetítés az ETO FC–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
21.30: Összefoglaló a labdarúgó Premier League vasárnapi rangadóiról: Everton–Liverpool, Manchester City–Arsenal
22.00: Ez történt az úszók országos bajnokságának záró napján
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel