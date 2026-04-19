Lomb Ádám legyőzte az országos csúcstartót a maratoni ob-n

Az országos csúcstartót legyőzni mindig, minden körülmények között nagy fegyvertény! Így tett Lomb Ádám is élete első maratoniján, aki Szekszárdi Sportközpontos klubtársát, Szemerei Leventét múlta felül vasárnap Bécsben.

A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt években már az osztrák főváros aranykategóriás versenyének a részeként hirdeti ki a magyar bajnokot a 42 195 méteres klasszikus távon. A hivatalos motiváció, hogy legjobbjaink így egy nemzetközileg is erős mezőnyben minél jobb időt tudjanak elérni. 18 női és 36 férfi nevezett be, a nagyobb hiányzók a hölgyek között voltak, minden idők két leggyorsabb magyar maratonistája, Szabó Nóra és Vindics-Tóth Lili Anna sem állt rajthoz. Távollétükben az FTC hosszútávfutója, Tomaschof Kata diadalmaskodott.

Az igazán nagy szenzáció Lomb Ádám nevéhez fűződött, aki 2:12:47-et futott, ezzel a „komplett” bécsi maratonin a 8. helyen végzett. A 24 éves atléta teljesítményéről mindent elárul, hogy ő lett a mezőny legjobb európai futója, csak kenyai, eritreai és etióp riválisok voltak nála gyorsabbak. Hozzá hasonlóan Szemerei is a top tízben zárt, a 10. lett. Szemerei egyébként március közepétől múlt hétig sérült volt, úgy állt rajthoz. A hajlítója fájt, amit most Bécsben a táv második felében megint elkezdett érezni.

A verseny abszolút győztese a kenyai Fanny Kiprotich volt, 2:06:53 alatt „sprintelt végig” a kontinens egyik legszebb maratoni pályáján, a női győztes az etióp Tigist Gezagn lett, neki ugyanehhez 2:20:06 kellett.

MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BÉCS

Férfiak. Országos bajnok: Lomb Ádám (Szekszárdi Sportközpont, edzői: Freier Balász és Szőke Gergő) 2:12:48, 2. Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 2:24:40, 3. Vitárius Bence (TFSE) 2:26:36. Nők. Ob: Tomaschof Kata (FTC, e: Veres Márton) 2:47:37, 2. Körmendi Réka (MTK Budapest) 2:59:11, 3. Herczog Anna (ELTE SE Sashegyi gepárdok) 3:00:41