Nemzeti Sportrádió

NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

Lomb Ádám legyőzte az országos csúcstartót a maratoni ob-n

SZENDREI ZOLTÁN
2026.04.19. 17:37
Lomb Ádám nyerte a maratoni ob-t (Fotó: MASZ)
Címkék
Lomb Ádám atlétika maratoni ob
Ahogyan az elmúlt években már megszokhattuk, ismét a bécsi maratoni részeként rendezték meg a maratoni magyar bajnokságot.

 

Az országos csúcstartót legyőzni mindig, minden körülmények között nagy fegyvertény! Így tett Lomb Ádám is élete első maratoniján, aki Szekszárdi Sportközpontos klubtársát, Szemerei Leventét múlta felül vasárnap Bécsben.

A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt években már az osztrák főváros aranykategóriás versenyének a részeként hirdeti ki a magyar bajnokot a 42 195 méteres klasszikus távon. A hivatalos motiváció, hogy legjobbjaink így egy nemzetközileg is erős mezőnyben minél jobb időt tudjanak elérni. 18 női és 36 férfi nevezett be, a nagyobb hiányzók a hölgyek között voltak, minden idők két leggyorsabb magyar maratonistája, Szabó Nóra és Vindics-Tóth Lili Anna sem állt rajthoz. Távollétükben az FTC hosszútávfutója, Tomaschof Kata diadalmaskodott.

Az igazán nagy szenzáció Lomb Ádám nevéhez fűződött, aki 2:12:47-et futott, ezzel a „komplett” bécsi maratonin a 8. helyen végzett. A 24 éves atléta teljesítményéről mindent elárul, hogy ő lett a mezőny legjobb európai futója, csak kenyai, eritreai és etióp riválisok voltak nála gyorsabbak. Hozzá hasonlóan Szemerei is a top tízben zárt, a 10. lett. Szemerei egyébként március közepétől múlt hétig sérült volt, úgy állt rajthoz. A hajlítója fájt, amit most Bécsben a táv második felében megint elkezdett érezni.

A verseny abszolút győztese a kenyai Fanny Kiprotich volt, 2:06:53 alatt „sprintelt végig” a kontinens egyik legszebb maratoni pályáján, a női győztes az etióp Tigist Gezagn lett, neki ugyanehhez 2:20:06 kellett.

MARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BÉCS
Férfiak. Országos bajnok: Lomb Ádám (Szekszárdi Sportközpont, edzői: Freier Balász és Szőke Gergő) 2:12:48, 2. Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 2:24:40, 3. Vitárius Bence (TFSE) 2:26:36. Nők. Ob: Tomaschof Kata (FTC, e: Veres Márton) 2:47:37, 2. Körmendi Réka (MTK Budapest) 2:59:11, 3. Herczog Anna (ELTE SE Sashegyi gepárdok) 3:00:41

 

Lomb Ádám atlétika maratoni ob
Legfrissebb hírek

Így nyerte meg világcsúccsal egy robot a pekingi félmaratont – videó

Atlétika
4 órája

Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben

Utánpótlássport
Tegnap, 8:57

A WA elutasította tizenegy, Törökországba tartó atléta országváltási kérelmét

Atlétika
2026.04.16. 16:53

Gyémánt Liga: bizonyos versenyszámokban emelkednek a pénzdíjak

Atlétika
2026.04.15. 16:50

London Marathon: nem indul az olimpiai és világbajnok Jepchirchir

Atlétika
2026.04.14. 13:47

Bajnoknak született – sztárportré Simon Ehammerről

Képes Sport
2026.04.13. 17:33

Kalapácsvetés: Halász Bence ismét 80 méter felett

Atlétika
2026.04.12. 17:07

NS-képeslap: Véső úti sportközpont – a szolnoki sport modern otthona

Egyéb egyéni
2026.04.09. 10:39
Ezek is érdekelhetik