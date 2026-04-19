Simán nyert a döntőben, 32. alkalommal Magyar Kupa-győztes a Veszprém férfi kézilabdacsapata

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ

DÖNTŐ

ONE VESZPRÉM HC–MOL TATABÁNYA KC 34–22 (15–10)

Győr, Audi Aréna, 3760 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

VESZPRÉM: Lenne 2, MARTINOVIC 6, El-Dera 1, Adel 2, Pesmalbek 1, Hesam 5, ELÍSSON 8 (2). Csere: APPELGREN, Corrales (kapusok), Ligetvári, Ali Zein 1, Dodics 3, Thiagus Petrus, Gasper Marguc 5 (2). Edző: Xavier Pascual

TATABÁNYA: Andó – RODRÍGUEZ P. 2, Mosindi 1, Havran, Papp T. 2, Zsitnyikov 2, Damatrin 1 (1). Csere: Székely (kapus), ÉLES B. 5 (2), Krakovszi B. 1 (1), Taleszki 1, Grigoras 2, Vajda H. 1, Lemos, Sztraka 1, Plaza 3. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–3. 16. p.: 7–7. 25. p.: 12–8. 33. p.: 18–11. 40. p.: 20–14. 46. p.: 25–16. 51. p.: 30–18. 57. p.: 33–21

Kiállítások: 4, ill. 14 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/4

Óriási hangviharban vághatott neki a Veszprém és a Tatabánya az első olyan Magyar Kupa-döntőnek, amelyet 1989 óta játszottak. Harminchét évvel ezelőtt a két nagy hagyományú klub oda-visszavágós párharcban mérte össze az erejét, olyan legendákkal a pályán, mint amilyen a Bányászban Marosi László és Debre Viktor, vagy az Építőkben Gyurka János és Gulyás István voltak.

Akkor a Veszprém kettős győzelemmel ünnepelhetett (idegenben 22–19, otthon 28–17), most semleges pályán, a győri Audi Arénában egyetlen mérkőzésen múlt minden. Ez az előzetesen esélytelenebbnek tartott Tatabányának jöhetett jól, amely a szombati elődöntőben a NEKA ellen érvényesítette a papírformát, a Veszprém a Szegedet drámai hetespárbajban múlta felül.

A döntő első három gólját a Veszprém dobta, majd Andó Arián a szélről befutó Bjarki Már Elíssonnak jelezte, hogy a favorit azért annyira könnyű estére mégse számítson! Ivan Martinovic sérülés miatt néhány percre a partvonalon túlra kényszerült, közben a Tatabánya egyenlített. Éles Benedek nagyon jól kezdte a meccset, Rodríguez Pedro találatával 5–4-re a Bányász a vezetést is átvette.

VÉLEMÉNYEK Gasper Marguc, a Veszprém jobbszélsője: – Boldog vagyok, hiszen megnyertük a Magyar Kupát azután, hogy egy évvel ezelőtt veszítettünk, ami akkor fájt, most viszont visszük a trófeát Veszprémbe. A Szeged után a Tatabánya ellen is felkészültünk, mert nagyon jó idénye van. Nekem ez az utolsó évadom piros mezben, nehéz lesz a búcsú, hiszen Veszprém az otthonom, ezért már minden meccs megérint kicsit, de annyi trófeával szeretnék búcsúzi, amennyivel csak lehet! Egyet már megnyertünk, kettő még hátravan. Éles Benedek, a Tatabánya balátlövője: – A kupadöntő nem úgy sikerült, mint az elődöntő, és ahogy szerettük volna, szomorúak is vagyunk miatta, de tudtuk, az erősebb Veszprém fog végig dominálni, ám büszke vagyok, hogy ideig jutottunk, mert nem volt könnyű az út. Hálás vagyok a szurkolóinknak, hogy ennyiszer eljönnek velünk, sajnálom, hogy ezt nem tudtuk behúzni. Szerencsés vagyok, hiszen már háromszor voltam négyes döntőben, két ezüstérmem van a Magyar Kupában, és bízom benne, hogy egy arany is összejön!

Nem sokáig játszott üres kapuval a Veszprém, Xavier Pascual hét mezőnyjátékossal kezdte a meccset, de ez nem hozta meg az eredményét. Jöttek a friss emberek, Sztraka Dániel és Sztefan Dodics személyében két fiatal irányító került a pályára. A veszprémiek szerbje előbb a kapufát találta el, majd a következő akcióban kiharcolt egy hetest, amelyet Elísson belőtt. Mikael Appelgren kirúgott egy ziccert, majd társai a tatabányai technikai hibákat kegyetlenül kihasználták, 12–8-ra megléptek.

A játékrész hajrájában a 32. kupagyőzelmére hajtó Veszprém emelt a védekezésének a színvonalán, ennek volt köszönhető, hogy játékosai 15–10-es előnyben mehettek be az öltözőbe.

A térfélcserét követően Tóth Edmondnak másfél perc után időt kellett kérnie, mert hétgólos hátrányba kerültek. Ezután Vajda Huba került főszerepbe, a beálló kiharcolt egy hetest – amit Éles bedobott –, majd megszerezte az első gólját, és iszkolt vissza brusztolni a hármas védő pozíciójába. Azonban a Tatabányának ekkor már minden gólért meg kellett küzdenie, Appelgren nagy védésekkel jelentkezett.

Az Ahmed Hesam, Dodics, Martinovic trió megrázta magát, a következő éveket nézve egyértelműen ez a Veszprém legígéretesebb triója. Három mozgékony ember, akik, ha kell, átlövik a falat, máskor tökéletes összhangban mozogva, betörésből szedik szét az ellenfél védekezését. Előkészítő játékukból a beállók, jelen esetben Dragan Pesmalbek és Ahmed Adel profitálnak. A meccs kétharmadánál már 23–14 volt az állás – innen már nem volt visszaút a „kék tigriseknek”.

A meccs záró részében a nyáron távozó veszprémi klublegenda, Gasper Marguc is megszerezte utolsó góljait a sorozatban. Csapata, a Veszprém 34–22-re legyőzte a Tatabányát, és megnyerte a Magyar Kupát, így már biztos, hogy az utolsó idényében trófeával búcsúzik.

A 3. HELYÉRT

OTP Bank-Pick Szeged–NEKA 34–26 (16–9)

A VÉGEREDMÉNY

Kupagyőztes: One Veszprém HC (Ahmed Adel, Ahmed Hesam, Ali Zein, Mikael Appelgren, Luka Cindric, Rodrigo Corrales, Hugo Descat, Sztefan Dodics, Jehja el-Dera, Bjarki Már Elísson, Thiagus Petrus, Yanis Lenne, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Ivan Martinovic, Dragan Pesmalbek, Nedim Remili. Edző: Xavier Pascual)

2. Mol Tatabánya KC

3. OTP Bank-Pick Szeged

4. Liqui Moly NEKA