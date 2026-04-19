Reménytelen helyzetben a Metz; fájó lehet az Auxerre-nek a kétgólos előny után elszórt két pont

A nemzetközi kupaindulásért harcoló Monaco hazai pályán kétgólos hátrányból mentett pontot az Auxerre ellen, a vendégek így nem tudták csökkenteni négypontos hátrányukat a már biztos benn maradó helyen álló Nice-szel szemben (2–2). Immár nyolc meccse veretlen a Paris FC, amely ezúttal két góllal nyert Metzben (1–3). A 18 bajnoki óta nyeretlen sereghajtó gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, hiszen 10 pont a lemaradása az Auxerre-től, így az osztályozóra is vajmi kevés esélye maradt, és a következő fordulóban biztossá válhat a kiesése.

Hiába vezetett 87 percen át a Nantes, emberhátrányban gólt kapott a ráadás során, így hatmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ráadásul továbbra is öt pont a hátránya az osztályozós helyen álló Auxerre mögött. A Brest viszont örülhet annak, hogy zsinórban három vereség után pontot szerzett (1–1). A Rennes magabiztosan nyert (3–0) (sorozatban harmadszor, ezúttal Strasbourgban), és továbbra is harcban áll a BL-indulásért, a hazai csapat viszont így már aligha indulhat a következő idényben nemzetközi kupában.

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Monaco–Auxerre 2–2 (Ansu Fati 56., Balogun 59. – 11-esből, ill. Danois 11., Sinayoko 33.)

Metz–Paris FC 1–3 (Kvilitaia 31., ill. Gory 21., Otávio 69., Kebbal 89.)

Nantes–Brest 1–1 (M. Mohamed 9., ill. Chardonnet 90+6.)

Kiállítva: Tabibou (65., Nantes)

Strasbourg–Rennes 0–3 (Lepaul 20., Embolo 50., Tamari 52.)

20.45: Paris SG–Lyon

Szombaton játszották

Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)

Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)

Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)

Lille–Nice 0–0

Pénteken játszották

Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)

Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)