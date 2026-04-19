Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: ETO FC–Ferencvárosi TC 1–0

Reménytelen helyzetben a Metz; fájó lehet az Auxerre-nek a kétgólos előny után elszórt két pont

VARGA BALÁZS
2026.04.19. 20:04
null
A Metz kapusa, Pape Sy háromszor is tehetetlen volt (Fotó: AFP)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Metz
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 30. fordulójának vasárnapi játéknapján idegenben nyert a Rennes és a Paris FC, míg a Nantes az utolsó pillanatokban bukta el a győzelmet hazai pályán, a Brest ellen.

A nemzetközi kupaindulásért harcoló Monaco hazai pályán kétgólos hátrányból mentett pontot az Auxerre ellen, a vendégek így nem tudták csökkenteni négypontos hátrányukat a már biztos benn maradó helyen álló Nice-szel szemben (2–2). Immár nyolc meccse veretlen a Paris FC, amely ezúttal két góllal nyert Metzben (1–3). A 18 bajnoki óta nyeretlen sereghajtó gyakorlatilag reménytelen helyzetben van, hiszen 10 pont a lemaradása az Auxerre-től, így az osztályozóra is vajmi kevés esélye maradt, és a következő fordulóban biztossá válhat a kiesése.

Hiába vezetett 87 percen át a Nantes, emberhátrányban gólt kapott a ráadás során, így hatmeccsesre nőtt a nyeretlenségi sorozata, ráadásul továbbra is öt pont a hátránya az osztályozós helyen álló Auxerre mögött. A Brest viszont örülhet annak, hogy zsinórban három vereség után pontot szerzett (1–1). A Rennes magabiztosan nyert (3–0) (sorozatban harmadszor, ezúttal Strasbourgban), és továbbra is harcban áll a BL-indulásért, a hazai csapat viszont így már aligha indulhat a következő idényben nemzetközi kupában.

FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Monaco–Auxerre 2–2 (Ansu Fati 56., Balogun 59. – 11-esből, ill. Danois 11., Sinayoko 33.)
Metz–Paris FC 1–3 (Kvilitaia 31., ill. Gory 21., Otávio 69., Kebbal 89.)
Nantes–Brest 1–1 (M. Mohamed 9., ill. Chardonnet 90+6.)
Kiállítva: Tabibou (65., Nantes)
Strasbourg–Rennes 0–3 (Lepaul 20., Embolo 50., Tamari 52.)
20.45: Paris SG–Lyon

Szombaton játszották
Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)
Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)
Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)
Lille–Nice 0–0
Pénteken játszották
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

29

20

2

7

57–29

+28 

62 

  3. Lille

30

16

6

8

49–34

+15 

54 

  4. Rennes

30

15

8

7

52–41

+11 

53 

  5. Marseille

30

16

4

10

55–39

+16 

52 

  6. Lyon

29

15

6

8

42–29

+13 

51 

  7. Monaco

30

15

5

10

52–45

+7 

50 

  8. Strasbourg

29

12

7

10

46–37

+9 

43 

  9. Lorient

30

10

11

9

40–44

–4 

41 

10. Paris FC

30

9

11

10

39–43

–4 

38 

11. Toulouse

30

10

7

13

41–42

–1 

37 

12. Brest

29

10

7

12

38–44

–6 

37 

13. Angers

30

9

7

14

26–40

–14 

34 

14. Le Havre

30

6

12

12

25–38

–13 

30 

15. Nice

30

7

8

15

34–55

–21 

29 

16. Auxerre

30

5

10

15

25–39

–14 

25 

17. Nantes

29

4

8

17

25–46

–21 

20 

18. Metz

30

3

6

21

27–66

–39 

15 

 

