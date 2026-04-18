Hetespárbajban legyőzte a Szegedet, zsinórban 40. Magyar Kupa-döntőjére készülhet a Veszprém!

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, GYŐR

ELŐDÖNTŐ

ONE VESZPRÉM HC–OTP BANK-PICK SZEGED 29–29 (11–11) – hétméteresekkel 4–3

Győr, 4118 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

VESZPRÉM: CORRALES – Lenne 4, REMILI 4 (1), el-Dera, Adel 1, Hesam 6 (1), Descat 1 (1). Csere: APPELGREN (kapus), PESMALBEK 4, Ligetvári, Thiagus Petrus, ELÍSSON 10 (6), Dodics, Martinovic 2, Ali Zein 1 (1). Edző: Xavier Pascual

SZEGED: MIKLER R. – SOSTARIC 10 (4), GARCIANDIA 4, Kalaras, Mackovsek 1, Jelinic 2 (1), Kukics 2. Csere: Thulin (kapus), Smárason 3, Toto 1, BÁNHIDI 3, Röd 2, Szilágyi Benjámin 2 (2), Fazekas M. 1, Frimmel 1 (1). Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 10. p.: 3–5. 15. p.: 6–6. 24. p.: 9–9. 28. p.: 9–11. 36. p.: 15–14. 42. p.: 15–18. 52. p.: 23–25. 56. p.: 27–27. 58. p.: 27–29

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 12/10, ill. 11/8

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A kulcs a szerencse volt, ami a hetespárbajban mellénk állt. Fantasztikus meccset láthattunk, minden tiszteletem a Szegedé, hogy a sérültjei ellenére is ennyire jól játszott. Amikor három góllal le voltunk maradva, ugyanúgy folytattuk és tettük a dolgunkat, aminek meglett az eredménye.

Michael Apelgren: – A hetespárbaj olyan, mint a lottó, ezúttal nem nyertünk rajta. Ennek ellenére büszke vagyok a fiúkra, ahogyan csapatként, egymás oldalán küzdöttek. Bodó Ricsi hiánya és Lazar Kukics sérülése miatt nehéz volt a második félidő, de Fazekas Máté megmutatta, hogy a jövőben miért lesz nagy erőssége nekünk és a magyar kézilabdának.

ÖSSZEFOGLALÓ

Rangadóval kezdődött a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntője a győri Audi Arénában, az előrehozott finálénak is beillő első elődöntőben a címvédő OTP Bank-Pick Szeged a rekordgyőztes One Veszprém HC együttesével csapott össze. A sérült Bodó Richárd nélkül felálló Tisza-partiak rögtön hét a hat ellen kezdtek támadásban, két irányítóval, ami érthető is, hiszen Lazar Kukics és Janus Smárason kettőse eddig remekül bevált, de így is több mint három percet kellett várni az első gólra, a Szeged legjobb gólszerzője, Imanol Garciandia talált be Rodrigo Corrales kapujába.

A másik oldalon az Építők kicsit beragadt az elején, csak a 6. perc végén volt először eredményes, de el kellett telnie vagy negyedórának, míg be tudta hozni a hátrányát, és egyenlített. Mikler Roland egyébként elképesztő teljesítményt nyújtott az első félidőben, hetest és ziccert hárított, bravúrokat mutatott be, az első 30 percet 11 védéssel és 50 százalékos védési hatékonysággal zárta.

Az első fél óra egyébként hatalmas csatát hozott, összesen 22 gól született csak, egyenlő arányban elosztva, mindkét csapat sorra szalasztotta el a jobbnál jobb lehetőségeket, különösen a Veszprém célzott nagyon gyengén a félidei szünet előtt, a lövések felét sem sikerült gólra váltania. A hajrában súlyosan megsérült Kukics válla, fájdalmas arccal és felkötött karral ment be az öltözőbe, így a Szeged egyik kulcsirányítója kiesett.

Még annak ellenére is nyílt maradt a mérkőzés, hogy a veszprémi támadások egyik motorjának, Nedim Remilinek a második játékrészben sem igazán ment a játék, 40 perc után még mindig 7/0 állt a neve mellett, a szünet után Fazekas Mátét és Szilágyi Benjámint is bevető Szeged pedig először lépett el hárommal. Ahogy közeledtünk a találkozó végéhez, egyre jobban felpörgött mindkét csapat, gyorsabb lett a tempó, ami magával hozta a gólokat is.

Az utolsó három perc – az egyébként a meccs emberének választott – Bjarki Már Elísson óriási kapufájával indult, ami lehetőséget adott a Szegednek, hogy a hajrára megint lépéselőnybe kerüljön, de nem tudott élni a lehetőséggel, a Veszprém visszajött, svéd kapusa, Mikael Appelgren pedig az év védését mutatta be, miután a padról visszarohanva vetődött a labdára, és szedte ki Gleb Kalaras egész pályás lövését.

Az utolsó pillanatokban érdekes dolog történt, a játékvezetők a vége előtt tíz másodperccel előbb megadták Remili gólját, amit lépésgyanús eset előzött meg, majd rövid videózás visszavonták, maradt a 29–29, így jöhettek a hétméteresek. A párbaj két kihagyott hetessel kezdődött, Hugo Descat és Mario Sostaric is hibázott, a végén pedig a Veszprém felé billent a mérleg nyelve, amikor Mikael Appelgren kispárgázta Janus Smárason hetesét, a veszprémi játékosok pedig a nyakába borultak. Sorozatban 40. alkalommal jutott be az Építők a Magyar Kupa döntőjébe – legutóbb 1985-ben maradt le a fináléról, így a Szeged nem tudja megvédeni a címét.

KÉSŐBB

17.30: Mol Tatabánya KC–NEKA (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!