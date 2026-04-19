Shelton nyerte meg a müncheni tenisztornát

V. H. L.
2026.04.19. 18:03
null
Ben Shelton (Fotó: Getty Images)
München ATP 500 ATP Tour Ben Shelton Flavio Cobolli
A világranglista 6. helyén álló Ben Shelton diadalmaskodott a müncheni salakpályás ATP 500-as tenisztornán, az amerikai versenyző a döntőben 6:2, 7:5-re győzte le az olasz Flavio Cobollit vasárnap.

Nem sok esélyt adott az első játszmában Flavio Cobollinak Ben Shelton a müncheni ATP 500-as salakpályás torna döntőjében. Az amerikai egyből elnyerte Cobolli első két szervajátékát, s 6:2-vel övé lett az első játszma. A második szett valamivel szorosabbra sikerült, de Shelton 5:5-nél megint brékelt, az utolsó gémben pedig rögtön az első meccslabdáját sikerült értékesítenie.

Ugyancsak 500-as verseny döntőjét vívták Barcelonában, ahol az orosz Andrej Rubljov és a francia Arthur Fils nézett egymással farkasszemet. A forgatókönyve hasonlóan alakult, mint a müncheni fináléban, Fils 6:2-re nyerte az első szettet, a másodikban azonban már sokkal jobban megszorongatta a világranglistán előkelőbb helyen álló ellenfél, de rövidítésben végül a második felvonást is megnyerte.

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
Egyes, döntő
Shelton (amerikai, 2.)–Cobolli (olasz, 4.) 6:2, 7:5

ATP 500-as TORNA, Barcelona
Döntő
Fils (francia, 9.)–Rubljov (orosz, 5.) 6:2, 7:6 (7–2)

WTA 500-as TORNA, STUTTGART
Döntő
Ribakina (kazah, 1.)–Muchová (cseh, 7.) 7:5, 6:1

 

München ATP 500 ATP Tour Ben Shelton Flavio Cobolli
