Shelton nyerte meg a müncheni tenisztornát

Nem sok esélyt adott az első játszmában Flavio Cobollinak Ben Shelton a müncheni ATP 500-as salakpályás torna döntőjében. Az amerikai egyből elnyerte Cobolli első két szervajátékát, s 6:2-vel övé lett az első játszma. A második szett valamivel szorosabbra sikerült, de Shelton 5:5-nél megint brékelt, az utolsó gémben pedig rögtön az első meccslabdáját sikerült értékesítenie.

Ugyancsak 500-as verseny döntőjét vívták Barcelonában, ahol az orosz Andrej Rubljov és a francia Arthur Fils nézett egymással farkasszemet. A forgatókönyve hasonlóan alakult, mint a müncheni fináléban, Fils 6:2-re nyerte az első szettet, a másodikban azonban már sokkal jobban megszorongatta a világranglistán előkelőbb helyen álló ellenfél, de rövidítésben végül a második felvonást is megnyerte.

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN

Egyes, döntő

Shelton (amerikai, 2.)–Cobolli (olasz, 4.) 6:2, 7:5

ATP 500-as TORNA, Barcelona

Döntő

Fils (francia, 9.)–Rubljov (orosz, 5.) 6:2, 7:6 (7–2)

WTA 500-as TORNA, STUTTGART

Döntő

Ribakina (kazah, 1.)–Muchová (cseh, 7.) 7:5, 6:1