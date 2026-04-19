A Győr tekintélyes előnyt szerzett Dániában a női kézilabda BL negyeddöntőjében



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ODENSE HANDBOLD (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC 28–36 (15–16)

Odense, 2243 néző. V: Ilieva, Karbeska (északmacedónók)

ODENSE: Ten Holte – Hansen 2, LEUCHTER 5, FAUSKE 4, Tchaptchet 1, T. Rushfeldt Deila 2, Halilcevic 3. Csere: Reinhardt (kapus), Valle Dahl 3 (2), Van der Vliet 2, Aardahl 1, Höjlund 3, Grundtvig 2. Edző: Jakob Vestergaard

GYŐR: Szemerey – Hovden 2, HOUSHEER 10 (1), Lagerquist 1, DULFER 1, DE PAULA 6, Van Wetering 1. Csere: Sako (kapus), K. JÖRGENSEN 5 (1), Dahl 2, ELVER 4, V. Kristiansen 1, Hagman 2, Stanko 1, Breistöl, Fodor Cs. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3. 9. p.: 6–4. 13. p.: 9–7. 20. p.: 10–10. 27. p.: 12–13. 39. p.: 17–22. 44. p.: 22–24. 47. p.: 22–28. 50. p.: 24–30. 55. p.: 27–30

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Jakob Vestergaard: – Az első félidőben összességében rendben voltunk, aztán a második játékrészben elkezdtünk könnyű hibákat elkövetni, ami megbosszulta magát. Talán néhány játékosunk el is fáradt, a Győr pedig kiváló csapat, amely hatvan percen keresztül hatalmas nyomást helyez az ellenfélre.

Per Johansson: – Az első tizenkét percben gondban voltunk, mindenhol támadtak minket, így nagyon korán rotálnunk kellett a csapatot. Már az első félidőben sikerült visszavennünk az irányítást, a szünetben ugyanazokról a dolgokról beszéltünk, mint a mérkőzés előtt. A támadójátékunk rendkívül magas szinten működött.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tavalyi finálé után először találkozott egymással az Odense és az ETO a női kézilabda Bajnokok Ligájában; a negyeddöntő első mérkőzésén az volt a tét, hogy ki várhatja majd előnyből a szombati, győri visszavágót. Per Johansson vezetőedző repertoárja bővült, a győriek svéd mestere számíthatott a sérüléséből visszatérő Anna Lagerquistre és Helena Elverre, míg debütált a BL-ben a február végén kényszerből igazolt beállós, Ida Marie Dahl.

Már a kezdéskor nagy tempóra kapcsoltak a felek, a nyolcadik percben, 4–4-nél vezethetett volna először a Győr, ám Dione Houseer ejtése odaragadt a kapufához… Nem a védekezés dominált a játék ezen részében, tizenhárom perc alatt mindkét oldalon csak egy-egy alkalommal hárítottak a kapusok. Jellemzően az Odense vezetett egy-két találattal, de ezt ledolgozták a győriek – Ida Marie Dahl is megszerezte első gólját az elit ligában.

Bővebb keretéhez igazodva forgatta játékosait Johansson, az igyekezetre egyik oldalon sem lehetett panasz, Szemerey Zsófi és Veronica Kristiansen a nagy kapkodásban egymással ütközött, ami a kapusnak fájt jobban, de tudta folytatni a mérkőzést. A játékrész vége felé közelítve először vette át a vezetést a címvédő, sőt Nathalie Hagman révén kettőre is nőtt az előny. A nyártól Győrbe igazoló Thale Rushfeldt Deila vezetésével felzárkóztak a hazaiak, ám hét másodperccel a sípszó előtt Tjasa Stanko egy okos támadás végén visszaszerezte a vezetést (15–16).

Egygólos vendégelőnyről jöhetett tehát a folytatás, a nagy lendület maradt a második félidőre is, és jöttek a labdaszerzést követő könnyű győri gólok is. Legszebb arcát mutatta az ETO, a 34. percre már hárommal vezettek Elverék, a Szemereyt váltó Hatadou Sako hetesvédéssel segítette csapatát. A második játékrész első tíz percét hét-háromra nyerte meg a Győr, és ötre nőtt a felek közötti különbség.

Három-nullás sorozattal válaszolt az éledező Odense, de megrázta magát az ETO, megint könnyű gólokkal és üres kapus találatokkal állította vissza az ötgólos differenciát a 46. percre. Igyekezett zárkózni a hazai csapat, Sako harmadjára hárított hetest, ám az ismétlést már nem tudta megfogni, így az utolsó öt percre 30–27-es győri vezetéssel fordultak a felek. A hajrában is a győriek akarata érvényesült, Sako önkívületben üvöltözött egy kivédett ziccert követően, aztán Housheer kilencedik és tizedik találatával feltette az i-re a pontot. 36–28-as idegenbeli sikerrel kezdett tehát az ETO, folytatás szombaton, az Audi Arénában.