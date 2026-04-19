Hiába a kihagyott tizenegyes és a piros lap, a Paks Böde góljával megint legyőzte a Puskás Akadémiát

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 1–0 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 3110 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Böde (34.)

Kiállítva: Szabó J. (62., Paks)

Ha életben akarta tartani a dobogós reményeit a Paksi FC, le kellett győznie a Puskás Akadémiát – a feladat nem volt könnyűnek mondható, igaz megoldhatatlannak sem tűnt.

Az előző idény bronzérmese a forduló előtt kétpontos hátrányban volt a harmadik DVSC-vel szemben, a negyedik ZTE pedig egy ponttal előzte meg, ám szombaton mindkét riválisa magabiztosan nyert (a Loki 5–0-ra Diósgyőrben, az Egerszeg 4–0-ra a Kazincbarcika ellen) mindhárom pontra szüksége volt a felcsúti együttessel szemben. A két csapat közös történetében csak egyszer volt példa arra, hogy valamelyik az idény során háromszor is nyerni tudott (a 2019–2020-as bajnoki évben a Puskás Akadémia méghozzá 4–2-re, 2–0-ra és 3–1-re) ezúttal újra esély kínálkozott erre, mivel a Paks az első körben 3–2-re, a másodikban 2–1-re győzött. Tegyük hozzá, azzal a futballal, amely az előző fordulóban 2–0-s vereséget eredményezett Nyíregyházán, esély sem volt erre, még akkor sem, ha az átalakuláson keresztülmenő Puskás akadémia meglehetősen messze van a tavalyi önmagától.

Tavasszal először az egész idényben harmadszor volt ott a paksiak kezdő tizenegyében Böde Dániel, aki nyolc találattal így is második a házi góllövőlistán, a párja a támadósorban az őt egyedüliként megelőző kilenc gólos Hahn János volt. Alig kezdődött el a mérkőzés, Gyetván Márk rosszul mozdult ki a kapujából, azonban a balösszekötő helyén kilépő Németh András nem tudta eldönteni, kapura lőjön, vagy beadjon, köztes megoldást választott, így odalett a lehetőség. A 11. percben még nagyobb ziccer adódott a vendégcsapat előtt, Németh András ugratta ki Lukács Dánielt, akinek lövését Gyetván Márk bravúrral védte. Jöhetett volna a büntetés, hiszen Böde Dániel ügyes megmozdulása helyzetbe hozta Hahn Jánost, aki lövés helyett csinált egy cselt, és mert közben Wojciech Golla megrúgta, tizenegyes következett. A sértett állt a labda mögé, ám az őt jól ismerő korábbi csapattárs, Szappanos Péter érezte az irányt és hárított! A játékrész közepén Gyurkits Gergő lekészítése után Papp Kristóf lőhetett tizenhat méterről, ám nem találta el a kaput. Laros Duarte szabadrúgásánál a léc segítette ki a házigazdát, aztán a 34. percben a nagy kedvenc, Böde Dániel megszerezte a kilencedik gólját is az idényben: ne hallgassuk el, olyan lövés után amelyből nagyon sokan kirúgják a labdát a stadionból. Hamar válaszolhatott volna a Puskás Akadémia, ám Nagy Zsolt ziccerben a jobb sarok mellé fejelt, így hazai vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.

Mondovics Kevin érkezett a második félidőre, Németh András helyett, ám a Paks előtt adódott az első lehetőség: Szabó János emelt a hosszú oldalról középre, ám Hahn János a bal sarok mellé bólintotta a labdát. Több energiát mozgósított a Puskás Akadémia, érezte ezt Bognár György, kettőt is akart cserélni, ám várnia kellett, mert a VAR azt vizsgálta, miért esett el Quentin Maceiras a visszafutó Szabó János mellett. Karakó Ferenc megnézte a visszajátszást, majd kiállította a hazaiak rutinos védőjét, nagy lehetőséget kapott ezzel a felcsúti együttes. Természetesen jobbára a Paks térfelén zajlott a játék, kiállítás után Bognár Györgynek át kellett szerveznie csapatát, a hazaiaktól rengeteg futást és energiát emésztett fel az emberhátrányos védekezés. Zúgott a vastaps, amikor Bévárdi Zsombor labdát szerzett a saját térfelén, majd a félpályáról megcélozta a Szappanos Péter által elhagyott kaput, nem sokat tévedett. Megsérült a csereként beálló Tamás Olivér, kényszerből kellett a hazaiak szakmai stábjának változtatnia. Ám Papp Kristófék óriásit küzdöttek és az idényben harmadszor is legyőzték riválisukat. A helyzet nem változott, a Paks továbbra is versenyben van a dobogóért (1–0).