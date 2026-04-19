NB I: Paks–Puskás Akadémia 1–0

Hiába a kihagyott tizenegyes és a piros lap, a Paks Böde góljával megint legyőzte a Puskás Akadémiát

2026.04.19. 16:15
Paksi öröm Böde vezető gólja után (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 30. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Paks a hosszabbítással együtt fél órát emberhátrányban játszva, Böde Dániel góljával 1–0-ra Puskás Akadémiát. A 39 éves támadó az 525. NB I-es meccsén a 171. találatát könyvelhette el. Hahn János az első félidőben tizenegyest hibázott, Szabó Jánost pedig a videobíró jelzésére a második játékrészben kiállították, a zöld-fehérek mégis meg tudták tartani előnyüket a lefújásig.

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Paksi FC–Puskás Akadémia FC 1–0 (1–0) 
Paks, Paksi FC Stadion, 3110 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Böde (34.)
Kiállítva: Szabó J. (62., Paks)

Ha életben akarta tartani a dobogós reményeit a Paksi FC, le kellett győznie a Puskás Akadémiát – a feladat nem volt könnyűnek mondható, igaz megoldhatatlannak sem tűnt. 

Az előző idény bronzérmese a forduló előtt kétpontos hátrányban volt a harmadik DVSC-vel szemben, a negyedik ZTE pedig egy ponttal előzte meg, ám szombaton mindkét riválisa magabiztosan nyert (a Loki 5–0-ra Diósgyőrben, az Egerszeg 4–0-ra a Kazincbarcika ellen) mindhárom pontra szüksége volt a felcsúti együttessel szemben. A két csapat közös történetében csak egyszer volt példa arra, hogy valamelyik az idény során háromszor is nyerni tudott (a 2019–2020-as bajnoki évben a Puskás Akadémia méghozzá 4–2-re, 2–0-ra és 3–1-re) ezúttal újra esély kínálkozott erre, mivel a Paks az első körben 3–2-re, a másodikban 2–1-re győzött. Tegyük hozzá, azzal a futballal, amely az előző fordulóban 2–0-s vereséget eredményezett Nyíregyházán, esély sem volt erre, még akkor sem, ha az átalakuláson keresztülmenő Puskás akadémia meglehetősen messze van a tavalyi önmagától. 

Tavasszal először az egész idényben harmadszor volt ott a paksiak kezdő tizenegyében Böde Dániel, aki nyolc találattal így is második a házi góllövőlistán, a párja a támadósorban az őt egyedüliként megelőző kilenc gólos Hahn János volt. Alig kezdődött el a mérkőzés, Gyetván Márk rosszul mozdult ki a kapujából, azonban a balösszekötő helyén kilépő Németh András nem tudta eldönteni, kapura lőjön, vagy beadjon, köztes megoldást választott, így odalett a lehetőség. A 11. percben még nagyobb ziccer adódott a vendégcsapat előtt, Németh András ugratta ki Lukács Dánielt, akinek lövését Gyetván Márk bravúrral védte. Jöhetett volna a büntetés, hiszen Böde Dániel ügyes megmozdulása helyzetbe hozta Hahn Jánost, aki lövés helyett csinált egy cselt, és mert közben Wojciech Golla megrúgta, tizenegyes következett. A sértett állt a labda mögé, ám az őt jól ismerő korábbi csapattárs, Szappanos Péter érezte az irányt és hárított! A játékrész közepén Gyurkits Gergő lekészítése után Papp Kristóf lőhetett tizenhat méterről, ám nem találta el a kaput. Laros Duarte szabadrúgásánál a léc segítette ki a házigazdát, aztán a 34. percben a nagy kedvenc, Böde Dániel megszerezte a kilencedik gólját is az idényben: ne hallgassuk el, olyan lövés után amelyből nagyon sokan kirúgják a labdát a stadionból. Hamar válaszolhatott volna a Puskás Akadémia, ám Nagy Zsolt ziccerben a jobb sarok mellé fejelt, így hazai vezetéssel mehettek szünetre a csapatok. 

Mondovics Kevin érkezett a második félidőre, Németh András helyett, ám a Paks előtt adódott az első lehetőség: Szabó János emelt a hosszú oldalról középre, ám Hahn János a bal sarok mellé bólintotta a labdát. Több energiát mozgósított a Puskás Akadémia, érezte ezt Bognár György, kettőt is akart cserélni, ám várnia kellett, mert a VAR azt vizsgálta, miért esett el Quentin Maceiras a visszafutó Szabó János mellett. Karakó Ferenc megnézte a visszajátszást, majd kiállította a hazaiak rutinos védőjét, nagy lehetőséget kapott ezzel a felcsúti együttes. Természetesen jobbára a Paks térfelén zajlott a játék, kiállítás után Bognár Györgynek át kellett szerveznie csapatát, a hazaiaktól rengeteg futást és energiát emésztett fel az emberhátrányos védekezés. Zúgott a vastaps, amikor Bévárdi Zsombor labdát szerzett a saját térfelén, majd a félpályáról megcélozta a Szappanos Péter által elhagyott kaput, nem sokat tévedett. Megsérült a csereként beálló Tamás Olivér, kényszerből kellett a hazaiak szakmai stábjának változtatnia. Ám Papp Kristófék óriásit küzdöttek és az idényben harmadszor is legyőzték riválisukat. A helyzet nem változott, a Paks továbbra is versenyben van a dobogóért (1–0).

 

AZ ÁLLÁS       
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC301310746–34+12 49 
4. Zalaegerszegi TE30139847–35+12 48 
5. Paksi FC30138955–41+14 47 
6. Újpest FC301171247–48–1 40 
7. Kisvárda301171234–44–10 40 
8. Puskás Akadémia301161336–40–4 39 
9. MTK Budapest30981352–59–7 35 
10. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
11. Diósgyőri VTK305101536–57–21 25 
12. Kazincbarcika30522327–67–40 17 

 

 

Legfrissebb hírek

PL: Everton–Liverpool

Angol labdarúgás
1 órája

Százalékokban az aranycsata: győzelem esetén 91%, hogy bajnok az FTC, de az ETO is hetven fölé mehet...

Labdarúgó NB I
4 órája

Nagy Zsolt: Tudjunk egymás szemébe nézni!

Labdarúgó NB I
7 órája

Sorsfordító áprilisi vasárnap – Mohai Dominik jegyzete

Labdarúgó NB I
7 órája

Schön Szabolcs: Csak akkor dől el a bajnokság, ha a Ferencváros nyer

Labdarúgó NB I
7 órája

Vignjevics: Boldogtalan játékosokkal nem lehet győzni

Labdarúgó NB I
9 órája

A kiesés után a DVTK menesztette Nebojsa Vignjevics vezetőedzőt – hivatalos

Labdarúgó NB I
16 órája

Két öngóllal, nagyon kikapott a Diósgyőr a Debrecentől, és kiesett az NB I-ből

Labdarúgó NB I
19 órája
Ezek is érdekelhetik