Vívás: ötödik a női tőrcsapat a kairói vk-n

Dósa Dániel megsérült a tőrözők kairói világkupaversenyének szombati napján, mégpedig annak elején, ám az egyéni viadalt így is vállalta, s jutott el a nyolcaddöntőig – a csapatból viszont ezzel „kijelentkezett”, így vasárnap három vb-bronzérmes, Szemes Gergő, Tóth Gergely és Mihályi Andor, valamint Bálint Álmos indult harcba, de Szemes sincs még csúcsformában, hiszen mandula-műtéten esett át nemrég. A nyolcaddöntőt sajnos simán elveszítette a magyar négyes a belgák ellen, az alsó ágon győzelem-vereség-győzelem sorminta jött, ez végül a 11. helyet jelentette a mieink számára.

A női csapat a Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételben lépett pástra, és rendkívül jól teljesített – ugyan a világ második helyén álló amerikaiak legyőzték Pásztorékat a negyeddöntőben, ám utána is helyén volt a szíve a magyar kvartettnek, a lengyelek, majd az ukránok legyőzésével az ötödik helyen „kötöttek ki”.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

Tőr. Csapat. Férfiak. Nyolcaddöntő: Belgium–Magyarország 45:24 (Mihályi –5, Szemes –7, Tóth G. –9). A 9–16. helyért: Magyarország–Japán 45:36 (Szemes +4, Bálint +3, Tóth G. +2). A 9–12. helyért: Dél-Korea–Magyarország 45:42 (Mihályi +6, Tóth G. +2, Szemes 0, Bálint –11). A 11. helyért: Magyarország–Brazília 45:32 (Bálint +8, Tóth G. +7, Mihályi –2)

Nők. Nyolcaddöntő: Magyarország–Németország 42:35 (Kondricz +10, Pásztor +6, Kollár –4, Papp –5). Negyeddöntő: Egyesült Államok–Magyarország 45:26 (Pásztor –2, Kollár –5, Papp –5, Kondricz –7). Az 5–8. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:32 (Pásztor +6, Kondricz +6, Papp +1). Az 5. helyért: Magyarország–Ukrajna 38:37 (Pásztor +5, Kondricz 0, Kollár –1, Papp –3)