Kisvárda: „A további változásokra várni kell – amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től”

„Három olyan játékos van még a keretünkben – a kedden bejelentett távozókat nem számolva – akiknek úgy jár le a nyáron a szerződésük, hogy nincs hosszabbítási opciónk. Velük tárgyalni kellene a folytatásról, de minden attól függ, mennyi pénzből gazdálkodhatunk a következő idényben, amit most még nem látunk” – tette hozzá Révész Attila.

Információink szerint a kapus Kovács Marcell, valamint a cseh védő, Martin Chlumecky és a 34 éves bosnyák csatár, Jasmin Mesanovic esetében nincs automatikus hosszabbítási lehetősége a klubnak, de a fentiek miatt még nem született döntés a jövőjükről. A Kisvárda szombaton a Kazincbarcika ellen lép pályára, majd az utolsó fordulóban az ETO FC-t fogadja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők:–

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafok), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécske), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcag),

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Távozók: Branimir Cipteic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése),

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Martin Chlumecky (cseh, lejár a szerződése), Kovács Marcell (lejár a szerződése), Jasmin Mesanovic (bosnyák, lejár a szerződése)

