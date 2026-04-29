Kisvárda: „A további változásokra várni kell – amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től”
„Akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört” – nyilatkozta az NB I-ben 8. helyen álló Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője, Révész Attila csapata múlt heti, DVTK elleni 2–1-es veresége után.
Azóta a klub kedden bejelentette, hogy két, az idény végén lejáró szerződésű légióstól már most elköszöntek: Branimir Cipteic és Aleksandar Jovicic is távozott. Révész Attilától szerdán afelől érdeklődtünk, várható-e még hasonló búcsú a következő napokban.
„A keretet érintő további változásokra várni kell, amíg nem tudjuk, pontosan mennyi pénzt kapunk a következő idényben az MLSZ-től, ami a televíziós szerződésektől és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő jogdíjas megállapodásoktól függ, amik az idény végén lejárnak, és még nincs új, aláírt szerződés” – reagált kérdésünkre Révész Attila. Mint ismeretes, a televíziós közvetítési jogokkal kapcsolatban az MLSZ április 17-én pályázatot írt ki, amelynek a benyújtási határideje csütörtökön jár le.
„Három olyan játékos van még a keretünkben – a kedden bejelentett távozókat nem számolva – akiknek úgy jár le a nyáron a szerződésük, hogy nincs hosszabbítási opciónk. Velük tárgyalni kellene a folytatásról, de minden attól függ, mennyi pénzből gazdálkodhatunk a következő idényben, amit most még nem látunk” – tette hozzá Révész Attila.
Információink szerint a kapus Kovács Marcell, valamint a cseh védő, Martin Chlumecky és a 34 éves bosnyák csatár, Jasmin Mesanovic esetében nincs automatikus hosszabbítási lehetősége a klubnak, de a fentiek miatt még nem született döntés a jövőjükről. A Kisvárda szombaton a Kazincbarcika ellen lép pályára, majd az utolsó fordulóban az ETO FC-t fogadja.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők:–
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafok), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécske), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcag),
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)
Kiszemeltek: –
Távozók: Branimir Cipteic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése),
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Martin Chlumecky (cseh, lejár a szerződése), Kovács Marcell (lejár a szerződése), Jasmin Mesanovic (bosnyák, lejár a szerződése)