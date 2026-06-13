Új szerződést kínáltak neki, mégis távozik az albán védő Nyíregyházáról

Eneo Bitri Győrből érkezett a Szparihoz, s a nyáron lejár a szerződése. A nyíregyháziak szerettek volna új megállapodást kötni vele, de a belső védő a váltás mellett döntött – derül ki a rövid közleményből.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a 29 éves albán labdarúgó jó eséllyel hazatér, és a bajnok KF Egnatia játékosa lesz.

Bitri Győrben 22, Nyíregyházán nyolc NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára, öt gólt szerzett – mindegyiket az ETO kötelékében, amelynél a Valerenga kölcsönjátékosaként játszott. Nyíregyházára a norvégiai szerződésbontása után érkezett 2025 szeptemberében szabadon igazolható labdarúgóként.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Eneo Bitri (albán – szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Benczenleitner Barna, Katona Levente, Kovács Dániel (lejár a szerződése), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár)