Az MLSZ pályázatot írt ki az NB I-es mérkőzések közvetítési és sugárzási jogaira

„A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pályázatot hirdet a szervezésében megrendezésre kerülő labdarúgó- és futsalversenyprogramok — ideértve a férfi és női

bajnokságokat, kupasorozatokat, futsalversenyeket, valamint az UEFA által nem elvont válogatott mérkőzéseket — közvetítési és sugárzási jogainak értékesítésére, a

2026–2027-es bajnoki évtől kezdődő időszakra” – tette közzé a szövetség.

A kiírás alapján a pályázatot gyorsan le kívánják folytatni: az érdeklődőknek legkésőbb hat nap múlva, április 23-ig előminősítésre kell jelentkezniük, majd amely pályázók megfelelnek az előírt anyagi feltételeknek, azoknak április 30-ig be kell nyújtaniuk pályázatukat az eljárás első fordulójára.

A pályázati csomagok részletes tartalmát, struktúráját, a pályázati eljárás feltételeit és a szerződéses kereteket csak azok ismerhetik meg, akik az ezt tartalmazó dokumentációért kifizetik a másfél és hárommillió forint közé eső letéti díjat és sikeresen átesnek az előminősítési eljáráson. Az MLSZ pályázati honlapján megjelent nyilvános dokumentációból nem derül ki, hogy hány évre lehet pályázni. A jelenlegi idény végén lejáró megállapodás – amelyet az MTVA nyert el – egy évre szólt.

A Csakfoci úgy értesült, az MTVA mellett a Sport TV-t tulajdonló AMC és az RTL közösen indulna a pályázaton.