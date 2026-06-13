Nemzeti Sportrádió

NBA: őrizetbe vették, majd óvadék ellenében kiengedték James Hardent

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 21:03
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James Harden (Fotó: Getty Images)
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NBA Cleveland Cavaliers James Harden
Lőfegyverrel kapcsolatos vétség miatt őrizetbe vették, majd óvadék ellenében kiengedték James Hardent, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) sztárját.

A Cleveland Cavaliers 11-szeres All Star-válogatottját helyi idő szerint szombaton hajnalban Houston belvárosában igazoltatták. A rendőrök a járműve pohártartójában pisztolyt találtak, és azt követően kísérték be, hogy elismerte, övé a fegyver. Még a nap folyamán óvadék ellenében kiengedték, és június 22-én kell bíróság elé állnia.

A 36 éves olimpiai és világbajnok sztár – aki korábban megfordult az Oklahoma City Thunder, a Houston Rockets, a Brooklyn Nets, a Philadelphia 76ers és a Los Angeles Clippers együttesénél is – a 2017/18-as idény legértékesebbje lett, háromszor volt pontkirály és kétszer a legeredményesebb gólpasszadó. Tizenhét szezon alatt 1221 mérkőzésen átlagban 24 pontot dobott, 7.3 gólpasszt adott és 5.6 lepattanót szerzett.
 

 

NBA Cleveland Cavaliers James Harden
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