Nemzeti Sportrádió

Két légiósától elköszönt a Kisvárda

H. Á.H. Á.
2026.04.28. 15:05
Jovicic (balra) és Cipetic már nem Kisvárda játékosai (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Hivatalos honlapján jelentette be a Kisvárda, hogy megvált két, az idény végén lejáró szerződésű bosnyák légiósától, Aleksandar Jovicictől és Branimir Cipetictől, akik a keddi edzés után elköszöntek a csapattársaktól.

 

„A kialakult bizonytalan helyzetben nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani a két játékos elé, és figyelembe véve az érdemeiket, a klubért tett szolgálataikat, saját kezükbe adtuk a sorsuk alakítását, és már idő előtt elkezdhetik építeni a jövőjüket. A hátralévő két mérkőzésen elsősorban azok kapnak lehetőséget, akiknek nem jár le a szerződésük, és távlatilag is gondolkodhatunk a megtartásukban” – idézte Révész Attila sportigazgató-vezetőedzőt a klub hivatalos honlapja.

Jovicic 2023 januárjában érkezett a klubhoz, azóta 91 mérkőzésen lépett pályára és nyolc gólt szerzett, míg a fél évvel később érkezett Cipetic 97 mérkőzésen játszott és 15 gólt szerzett. A két játékos csapaton belüli elismertségét jelzi, hogy  Cipetic négy, Jovicic tíz mérkőzésen viselte a csapatkapitányi karszalagot.

 

Legfrissebb hírek

