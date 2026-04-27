„Csapatkapitányként elégedetlen vagyok” – Vitális az ETO döntetlenje után

DVSC–ETO FC 1–1

„Az első félidő úgy, ahogy még rendben volt, de a második félidő konkrétan katasztrófa volt, nem tudom hova tenni ezt a teljesítményt. (...) Nincs tragédia, még vezetünk egy ponttal, de csapatkapitányként nagyon elégedetlen vagyok” – mondta a győriek gólszerzője, Vitális Milán.

„A mai az egy igazi rangadó volt, én személy szerint élveztem a mérkőzést. Lüktetett volt tempó, itt is, ott is voltak lehetőségek. Én azt is bátran mondom, hogy az összkép alapján a pontosztozkodás fair volt. Az ETO ellen egyébként élmény futballozni, s szerintem jól teljesítettünk ma” – így a hazaiak védője, Lang Ádám, hozzátéve, hogy a győrieknek szerinte minden esélyük megvan a bajnoki elsőség megszerzésére.

FERENCVÁROS–PAKS 2–0

„Tudtuk, hogy nagyon fontos meccs volt a mai, már csak azért is, mert a Győr és a Debrecen meccse előtt volt, s szerettünk volna egy kis nyomást is helyezni rájuk. Nagyon fontos győzelem volt a mai. (...) Mindenki nagyon fókuszált, és készen állunk megnyerni a bajnokságot, rajtunk ez nem fog múlni” – nyilatkozta a mérkőzést duplájával eldöntő Lenny Joseph.

„Az elején nem találtuk azokat a pontokat, ahol a Paksot át tudjuk törni. Kicsit átvettük az ő játékukat, s ez eleinte nem volt jó, de az első félidőben be tudtunk találni. (...) Mostanában nem jönnek a gólok, jó lenne, ha ez átfordulna. Én is kritikus vagyok magammal szemben” – fogalmazott a hazaiak támadója, Gruber Zsombor.

„Nagyon bosszantó, de nem tudtunk mit csinálni a félidő végén, örültünk volna, ha 0–0-val bejövünk, rendezzük a sorainkat és a második félidőre másképp mentünk volna ki, de sajnos így sikerült” – így a Paks kapusa, Gyetván Márk.

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6544 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Cibla (73.), ill. Vitális (39.)

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Bogár

Gólszerző: Joseph (42., 66.)

Kiállítva: Corbu (FTC, 86.)