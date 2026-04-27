„Csapatkapitányként elégedetlen vagyok” – Vitális az ETO döntetlenje után
DVSC–ETO FC 1–1
„Az első félidő úgy, ahogy még rendben volt, de a második félidő konkrétan katasztrófa volt, nem tudom hova tenni ezt a teljesítményt. (...) Nincs tragédia, még vezetünk egy ponttal, de csapatkapitányként nagyon elégedetlen vagyok” – mondta a győriek gólszerzője, Vitális Milán.
„A mai az egy igazi rangadó volt, én személy szerint élveztem a mérkőzést. Lüktetett volt tempó, itt is, ott is voltak lehetőségek. Én azt is bátran mondom, hogy az összkép alapján a pontosztozkodás fair volt. Az ETO ellen egyébként élmény futballozni, s szerintem jól teljesítettünk ma” – így a hazaiak védője, Lang Ádám, hozzátéve, hogy a győrieknek szerinte minden esélyük megvan a bajnoki elsőség megszerzésére.
FERENCVÁROS–PAKS 2–0
„Tudtuk, hogy nagyon fontos meccs volt a mai, már csak azért is, mert a Győr és a Debrecen meccse előtt volt, s szerettünk volna egy kis nyomást is helyezni rájuk. Nagyon fontos győzelem volt a mai. (...) Mindenki nagyon fókuszált, és készen állunk megnyerni a bajnokságot, rajtunk ez nem fog múlni” – nyilatkozta a mérkőzést duplájával eldöntő Lenny Joseph.
„Az elején nem találtuk azokat a pontokat, ahol a Paksot át tudjuk törni. Kicsit átvettük az ő játékukat, s ez eleinte nem volt jó, de az első félidőben be tudtunk találni. (...) Mostanában nem jönnek a gólok, jó lenne, ha ez átfordulna. Én is kritikus vagyok magammal szemben” – fogalmazott a hazaiak támadója, Gruber Zsombor.
„Nagyon bosszantó, de nem tudtunk mit csinálni a félidő végén, örültünk volna, ha 0–0-val bejövünk, rendezzük a sorainkat és a második félidőre másképp mentünk volna ki, de sajnos így sikerült” – így a Paks kapusa, Gyetván Márk.
LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6544 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Cibla (73.), ill. Vitális (39.)
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Bogár
Gólszerző: Joseph (42., 66.)
Kiállítva: Corbu (FTC, 86.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
31
13
9
9
48–37
+11
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
31
12
6
13
38–40
–2
42
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18