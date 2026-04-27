Borbély Balázs: Egy pont megvan, még hat kell...

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője

– Nagyon fontos meccsen szereztek egy pontot. Milyennek látta a kilencven percet?

– Ez a mérkőzés kemény vizsga volt labdarúgóink számára, hiszen a bajnokság egyik legerősebb együttesével játszottunk. Az első félidőben a győriek sokat próbálkoztak, megszerezték a vezetést, de a csapat nagyon sokat tett azért, hogy egyenlítsen, majd azért is, hogy megszerezze a győztes gólt. Ez ugyan nem sikerült, de nem lehetek elégedetlen a küzdeni akarással.

– Egyetlen csapat van, amelyiket nem sikerült egyszer sem legyőzniük az idényben, és ez az ETO, igaz, nem is kaptak ki a bajnoki cím első számú várományosától.

– Háromszor játszottunk döntetlent a Győrrel, ez három pontot jelent, de többet érdemeltünk volna. Az első és a második meccsünkön is tizenegyesből egyenlített az ellenfél. Most azt gondolom, igazságos döntetlen született.

– Győzelemmel nyilván nyugodtabban utazhattak volna Paksra – nem csalódott emiatt?

– Nem vagyok csalódott, hiszen nem könnyű nyerni az ETO ellen. Megyünk Paksra, s mi állunk előrébb a tabellán, és van egy álmunk, amiért harcolunk tovább

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Izgalmas kilencven perc volt. Ennyi volt benne?

– Küzdelmes mérkőzés volt, amelyen az első félidőben egyik csapat sem akart kockáztatni, mégis sikerült vezetést szereznünk. A folytatásban nagyobb energiákat mozgósítva támadott DVSC, nálunk viszont érezhető volt, hogy fogy az erő a hosszú szerdai kupameccs után. Jött is a hiba, ezt pedig megbüntette a Debrecen, ezzel együtt Nadir Benbuali fejesében ott volt a második gól.

– A meccs előtt az volt a vélemény, hogy egy ponttal is révbe érhet az ETO…

– Tudtuk, hogy az utolsó három fordulóban hét pontot kell szereznünk a kilencből. Egy megvan, még hat kell.

– Ez volt a legnehezebb meccs a háromból?

– Nehéz ezt megmondani. Az biztos, hogy ez volt a legnehezebb hetünk a százhúsz perces, tizenegyesekkel tetézett kupameccsel és a két utazással a hátunk mögött.