Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat az utolsó helyezett Kazincbarcika

Könnyen lehet, már a 29. fordulóban eldől, hogy az újonc Kazincbarcika SC biztosan búcsúzik az élvonaltól, ha az MTK Budapest legalább egy ponttal többet szerez, mint a Barcika, akkor az utolsó négy fordulóban már tét nélkül léphet pályára.

A Kazincbarcika már az idény előtt óriási hátrányba került, hiszen eldőlt, stadionja nem alkalmas NB I-es mérkőzések megrendezésére, így albérletbe kényszerült: előbb Mezőkövesden, majd Miskolcon (Diósgyőrben) játszotta le „hazai” összecsapásait. Bár a csapatnak akadtak fellángolásai és szép eredményei (az Újpest elleni 2–0 mellett az MTK elleni 3–1 két alkalommal is vagy a Diósgyőr elleni 4–0), de az idényben végig érezni lehetett, hogy a csapatban nincs annyi erő és tudás, amennyi elég a bennmaradáshoz.

Újpesten sokkal merészebb célokat tűztek ki maguk elé, más kérdés, hogy az együttes egyelőre igencsak gyenge lábakon áll, s nem véletlenül csak nyolcadik a tabellán – a Barcika ellen azért esélyesként léphet pályára.

„Ugyanúgy készülünk, mint mindig – mondta Patrizio Stronati, az Újpest FC 31 éves, négyszeres cseh válogatott belső védője a klub hivatalos honlapjának. – Nincs könnyű meccs, nem számít, hogy az ellenfél a tabella végén helyezkedik vagy előrébb. Bízni kell magunkban, száz százalékot kell nyújtani a pályán, keményen dolgozni. Ez a kulcs. Készen kell állnunk.”

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 13., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)