Nemzeti Sportrádió

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat az utolsó helyezett Kazincbarcika

CSERHÁTI ANDRÁS
2026.04.11. 09:54
Kuttor Attiláék meglehetősen reménytelen helyzetben vannak (Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest NB I Kazincbarcika KBSC Újpest FC Patrizio Stronati
Ha a Kazincbarcika legalább egy ponttal kevesebbet szerez a fordulóban, mint az MTK Budapest, biztosan kiesik az élvonalból – az újonc az Újpest FC-vel játszik, a Kuttor Attila által edzett csapat szeptemberben nagy meglepetésre 2–0-ra legyőzte a lila-fehéreket.

Könnyen lehet, már a 29. fordulóban eldől, hogy az újonc Kazincbarcika SC biztosan búcsúzik az élvonaltól, ha az MTK Budapest legalább egy ponttal többet szerez, mint a Barcika, akkor az utolsó négy fordulóban már tét nélkül léphet pályára.

A Kazincbarcika már az idény előtt óriási hátrányba került, hiszen eldőlt, stadionja nem alkalmas NB I-es mérkőzések megrendezésére, így albérletbe kényszerült: előbb Mezőkövesden, majd Miskolcon (Diósgyőrben) játszotta le „hazai” összecsapásait. Bár a csapatnak akadtak fellángolásai és szép eredményei (az Újpest elleni 2–0 mellett az MTK elleni 3–1 két alkalommal is vagy a Diósgyőr elleni 4–0), de az idényben végig érezni lehetett, hogy a csapatban nincs annyi erő és tudás, amennyi elég a bennmaradáshoz.

Újpesten sokkal merészebb célokat tűztek ki maguk elé, más kérdés, hogy az együttes egyelőre igencsak gyenge lábakon áll, s nem véletlenül csak nyolcadik a tabellán – a Barcika ellen azért esélyesként léphet pályára.

„Ugyanúgy készülünk, mint mindig – mondta Patrizio Stronati, az Újpest FC 31 éves, négyszeres cseh válogatott belső védője a klub hivatalos honlapjának. – Nincs könnyű meccs, nem számít, hogy az ellenfél a tabella végén helyezkedik vagy előrébb. Bízni kell magunkban, száz százalékot kell nyújtani a pályán, keményen dolgozni. Ez a kulcs. Készen kell állnunk.”

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

  9. Nyíregyháza 

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

 

Újpest NB I Kazincbarcika KBSC Újpest FC Patrizio Stronati
