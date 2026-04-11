Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat az utolsó helyezett Kazincbarcika
Könnyen lehet, már a 29. fordulóban eldől, hogy az újonc Kazincbarcika SC biztosan búcsúzik az élvonaltól, ha az MTK Budapest legalább egy ponttal többet szerez, mint a Barcika, akkor az utolsó négy fordulóban már tét nélkül léphet pályára.
A Kazincbarcika már az idény előtt óriási hátrányba került, hiszen eldőlt, stadionja nem alkalmas NB I-es mérkőzések megrendezésére, így albérletbe kényszerült: előbb Mezőkövesden, majd Miskolcon (Diósgyőrben) játszotta le „hazai” összecsapásait. Bár a csapatnak akadtak fellángolásai és szép eredményei (az Újpest elleni 2–0 mellett az MTK elleni 3–1 két alkalommal is vagy a Diósgyőr elleni 4–0), de az idényben végig érezni lehetett, hogy a csapatban nincs annyi erő és tudás, amennyi elég a bennmaradáshoz.
Újpesten sokkal merészebb célokat tűztek ki maguk elé, más kérdés, hogy az együttes egyelőre igencsak gyenge lábakon áll, s nem véletlenül csak nyolcadik a tabellán – a Barcika ellen azért esélyesként léphet pályára.
„Ugyanúgy készülünk, mint mindig – mondta Patrizio Stronati, az Újpest FC 31 éves, négyszeres cseh válogatott belső védője a klub hivatalos honlapjának. – Nincs könnyű meccs, nem számít, hogy az ellenfél a tabella végén helyezkedik vagy előrébb. Bízni kell magunkban, száz százalékot kell nyújtani a pályán, keményen dolgozni. Ez a kulcs. Készen kell állnunk.”
LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
28
17
5
6
55–29
+26
56
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza
28
8
8
12
38–46
–8
32
|10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17