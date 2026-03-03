Tóth Rajmund: Jól bírjuk erővel

A FORDULÓ FORDÍTÁSA

Nyögvenyelős első félidőt produkált az ETO FC az Újpest FC ellen, a listavezető nagyobb helyzetek nélkül tudta le az első 45 percet. A második játékrész szörnyen indult a csapatnak, hiszen a lila-fehérek 11 másodperccel a középkezdést követően vezetést szereztek, ám utólag nem zárható ki, hogy ez segítette Borbély Balázs vezetőedző együttesét abban, hogy felébredjen.

Tóth Rajmund (Fotó: Török Attila)

„Azért a kapott gól nem kellett volna, de valóban utána pörgött fel a csapat: tempót váltottunk, és onnantól kezdve sorozatban veszélyeztettünk – mondta lapunknak Tóth Rajmund, az ETO FC középpályása. – Az első félidőben nem hagyott nekünk területet az Újpest, de egy idő után érezhetően elfáradtak a játékosai. A hetvenedik perc után fellazult a védelme, ezután adódtak előttünk nagyobb lehetőségek – ehhez persze kellett, hogy jól bírjuk erővel, a szakmai stáb nagyszerűen felkészített minket.”

Az együttes fordításához nyilvánvalóan szükség volt Zseljko Gavrics nagyszerű egyenlítő találatára, illetve Nfansu Njie megpattanó lövésére (előbb Patrizio Stronatin, majd Joao Nunesen változtatott irányt a labda), ugyanakkor a mérkőzés kulcsmomentuma a 78. percre tehető, amikor Stefan Vladoiu a tizenhatoson belül, 1–1-es állásnál becsúszva szerelte Horváth Krisztofert, akinek így odalett a ziccere.

„Gondolkodtam, hogy beleugrok, de inkább nem kockáztattam, mert láttam, hogy a nálam jobb pozícióban lévő Stefan Vladoiu robog, mint a vonat – folytatta a 21 éves középpályás. – Neki ez már-már a védjegye, nagyon jó ütemben csúszik be, edzésen is bevállalja ezeket a megoldásokat. Megvan benne a kellően egészséges agresszió, rutinosabb játékosként tudja, mi fér bele, s mivel látta, hogy eléri a labdát, megpróbálta ezt a kívülről rizikósnak tűnő szerelést. Ez nagyon fontos momentum volt – ahogyan az utolsó gól is. Hiába voltam pályán, nem tűnt fel, hogy két védőn is megpattant Nfansu Njie lövése után a labda, mert éppen azzal voltam elfoglalva, hogy elosszam az újpesti játékosokat a védőink között. Mire odakaptam a fejem, azt hittem, kapu fölé megy a labda, de csak behullott… Nagyon örülök a fordításnak, mert az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk.”

A FORDULÓ CSALÓDÁSA

Babos Bence: Nem a kiesőzónában van a helyünk

Megszerezte első gólját ebben a naptári évben Babos Bence, mégsem lehet boldog, ugyanis a DVTK csak egy pontot szerzett a ZTE FC ellen.

Továbbra is kieső helyen áll a Diósgyőr. A miskolciak a hétvégén hiába vezettek Babos Bence góljával a Zalaegerszeg ellen, a hajrában Akpe Victory kiegyenlített, így egy-egy pontot szerzett mindkét csapat.

„Csalódottak vagyunk, megnyert mérkőzés csúszott ki a kezünkből – mondta lapunknak Babos Bence, a DVTK 22 éves támadója. – A látottak alapján győznünk kellett volna, a három pont pedig rengeteget segített volna nekünk. Azonban hiszek benne, hogy kilábalunk a gödörből és elindulunk felfelé. Ami a Zalaegerszeg elleni meccset illeti, szervezettek voltunk, ült a tervünk, miszerint labdaszerzések után veszélyes ellentámadásokat vezetünk. Összességében több helyzetet alakítottunk ki. A gólom? Egy gyors kontra után éppen elém került a labda, szerencsére be tudtam rúgni. Szerintem ha nem találok be, akkor tizenegyest kaptunk volna kezezés miatt.”

Babos Bence (balra) sokat küzdött, és gólt is szerzett a ZTE FC ellen, a DVTK azonban így is csak döntetlenre végzett (Fotó: Török Attila)

Babos Bence hatodik bajnoki gólját szerezte az idényben, ebben a naptári évben az elsőt, s arról is beszélt, miért tűnik rossznak a DVTK Aréna gyepe.

„Rendesen használatban van a pályánk, ugyanis rajtunk kívül a Kazincbarcika is itt játszik, ráadásul a hideg sem tett jót neki. De ezzel nem foglalkozunk, ez nem lehet kifogás semmire, minden meccsből a maximumot próbáljuk kihozni. Nagyon vártam már, hogy betaláljak, pláne azért, mert az előző három mérkőzésen csak a kispadon ültem. Szerencsére most megkaptam az esélyt, igyekeztem élni vele. Vannak elvárásaim magammal szemben, gólokkal és gólpasszokkal szeretném segíteni a csapatot. Örülök a gólnak, de a győzelem nem jött össze, így nem vagyok elégedett.”

A DVTK a 21. forduló óta kieső helyen áll, a héten fontos bajnoki vár rá a tabellán közvetlen rivális MTK Budapest ellen, ráadásul csütörtökön a Bp. Honvéddal találkozik a Mol Magyar Kupában.

„Nyilván nagy rajtunk a nyomás, de próbálunk ezzel nem foglalkozni. Csak arra figyelünk, hogy kiegyenesedjünk és elinduljunk felfelé a tabellán. Megvan a minőség a csapatunkban, nem a kiesőzónában van a helyünk. Hogy melyik mérkőzés a fontosabb? Mondhatjuk, hogy az MTK elleni bajnoki, de minden meccsen győzni akarunk, a kupában is addig mennénk, ameddig tudunk.”

A FORDULÓ KAPUSTELJESÍTMÉNYE

Juhász Bence az Újpestnek is bizonyítani akart

A Kazincbarcika 20 éves kapusa, Juhász Bence újpesti kölcsönjátékosként szeretett volna bizonyítani klubjának a Ferencváros otthonában – alighanem sikerült, hiszen csapata 2–1-es veresége ellenére ő lett a mérkőzés legjobbja, tizenegyest is védett.

Jár a kalapemelés Juhász Bencének, hiszen a tizenhatoson belülről érkező hat próbálkozást – köztük Franko Kovacevic tizenegyesét – hárított, ezért is érdemelte ki nyolcas osztályzattal a mérkőzés játékosa címet lapunktól a Kazincbarcika 2–1-es veresége ellenére. A Ferencváros otthonában bravúrt bravúrra halmozó 20 éves kapus pályafutása legjobb teljesítményét nyújtotta az NB I-ben, nem rajta múlt, hogy óriásit küzdő együttese a hajrában kapott gólokkal pont nélkül maradt a rekordbajnok otthonában.

Juhász Bence (feketében) mindent megtett, hogy megőrizze a Kazincbarcika kapuját a góltól (Fotó: Török Attila)

„Nehéz bármit is mondani egy ilyen meccs után – mondta lapunknak Juhász Bence. – Sikerült hozzájárulnom, hogy ki-ki mérkőzés legyen a vasárnap esti, de a srácok is mindent kitettek a pályára. Számítottunk rá, hogy a Fradi uralja a mérkőzést, ezért próbáltuk hátul »fogadni« az ellenfelet, és úgy gondolom, jól védekeztünk. Bár voltak védéseim – a legnehezebb az volt, amikor Gruber Zsombor kétszer cselezett befelé a bal lábára, majd a jobb felső sarkot célozta meg a labdával, amit jobb kézzel éppen hogy a lécre toltam –, nyolcvannyolc percig a Fradi nemigen tudta feltörni a védelmünket. A döntetlen benne volt a meccsben. Az ellenünk megítélt tizenegyesről lehet vitatkozni, de megadta a játékvezető, sajnálom, hogy a védésem után Kovacevic betalált. Sovány vigasz, hogy a mérkőzés után mindkét vezetőedző kiemelte a teljesítményemet, de persze pozitívan élem meg ezt a találkozót, hiszen még sosem játszottam a Groupama Arénában, nagyon jó volt a hangulat. Ha lehet így mondani, újpesti kölcsönjátékosként próbáltam úgy felfogni ezt az összecsapást, hogy olyan teljesítményt kell nyújtanom, amivel jelzem, nyáron visszatérve érdemes rám számítani a csapatnál.”

Juhásznak nem kell sokat várnia az FTC elleni újabb találkozóra, szerdán ugyanis Miskolcon játszanak egymással a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében.

„Hasonló párharcra számítok, amelyen ismételten kitesszük a szívünket-lelkünket a pályára. Ha úgy játszunk, mint vasárnap este, nem lesz egyszerű, de megoldható a feladat.”

VÉLEMÉNYEK Fotó: fradi.hu Jonathan Levi, a Ferencváros középpályása: – Ez a 94. percben szerzett győztes gól a legjobbkor jött. Nem lepődöm meg azon, ha a játékunkat látva valaki azt mondja, gyengék voltunk, de volt ellenfél is a pályán, amely nagyszerűen védekezett, és megnehezítette a dolgunkat. Frusztrált, hogy sokáig nem sikerült betalálnunk, de engem lenyűgözött az elán, amivel mentünk előre és harcoltunk a győzelemért. Kellett ez a siker, mert az ETO nagyon jó csapat és három ponttal továbbra is előttünk van. Fotó: fradi.hu Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa: – Sokat nem voltam játékban, ezért is bosszantó, hogy nem tudtuk kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, végig mi nyomtunk, és úgy éreztük, csak azon múlik minden, mikor szerezzük meg az első gólt. Nem ezt a forgatókönyvet terveztük, de végre be tudtunk húzni egy ilyen meccset – ez jelentheti a különbséget, ki lesz az idény végén a bajnok. Igazságtalan lett volna a játék képe alapján, ha nem nyerünk, úgy néz ki, megdolgoztunk a szerencsénkért.

A FORDULÓ DUPLÁZÓJA

Bárány Donát: A lényeg a gól, ez ad erőt

Parádés gólt szerzett sarokkal az MTK Budapest ellen Bárány Donát, a DVSC csatárával a dobogós álmokról, az öltözői egységről és a válogatottról beszélgettünk.

Nem lehetett teljes Bárány Donát öröme, hiába vezetett ugyanis a DVSC a duplájával már 2–0-ra, 58 másodperc (!) alatt kapott két gólt, s végül döntetlenre (2–2) végzett az MTK Budapest elleni pénteki bajnokin.

„Egyértelmű, két pontot veszítettünk, nem pedig egyet szereztünk – mondta lapunknak Bárány Donát, a Debreceni VSC 25 éves csatára. – Az öltözőben éreztem, hogy ez mindenkit bosszant, főleg úgy, hogy végig a kezünkben tartottuk a meccset. A videózáson biztosan szóba kerül, hogy ilyen hibát még egyszer nem szabad elkövetnünk, egy perc alatt két gólt kapni egyszerűen tilos – nem koncentráltunk eléggé. Őszintén, nem emlékszem profi pályafutásomból olyanra, hogy ilyen rövid idő alatt két gólt kaptunk volna… Ez van, ebből is tanulunk. Ami a gólomat illeti: örülök, hogy sarokkal voltam eredményes, de ez nem ad több önbizalmat, mint ha, mondjuk, egy méterről az üres kapuba belsőztem volna a labdát. A lényeg a gól, ez ad erőt. Tudom, hogy képes vagyok ilyen megmozdulásokra, hiszen edzésen is sokszor találok így a kapuba, sőt bajnokin is sarkaztam már gólt: például két és fél éve a Diósgyőr ellen, csak akkor ballal, nem pedig úgy, mint az MTK ellen. Szűcs Tamás passza után éreztem, hogy pörgetni biztosan nem tudom a labdát, hiszen rajtam volt a védő és túlhaladtam a bal oldali kapufán, így jobb sarokkal próbálkoztam. Örülök, hogy nem akadt el a labda sem a kapus, sem a védők lábában. Magamtól biztosan nem néztem volna vissza annyiszor a jelenetet, de rendre szembejött velem a felvétel, így sokszor láttam. Csatár vagyok, az a dolgom, hogy gólt szerezzek és gólpasszokat adjak…”

Látványos gólt szerzett Bárány Donát az MTK Budapest ellen, a debreceni csatár sarkazása után Dzsudzsák Balázs tisztogatta meg csapattársa stoplisát (Fotó: Czinege Melinda)

Bárány Donát húzóembere a Debrecennek, tíz bajnoki gólnál és két gólpassznál tart az idényben. Korábban többször elmondta, hogy rendre azt a célt tűzi maga elé, hogy az előző idény statisztikáit túlszárnyalja. Nos, a 2024–2025-ös évadban 13 góllal és négy gólpasszal zárt, vagyis teljesen reális, hogy a hátralévő kilenc bajnokin még messzebb jusson.

„A gólkirályi cím? Az újpesti Aljosa Matko tizenháromnál, a felcsúti Lukács Dániel tizenkettőnél, míg a győri Nadir Benbuali tizenegynél tart, vagyis nem behozhatatlan a hátrányom, de látni kell, a gólkirályság mindenkit motivál, nagy a harc. Az jobban foglalkoztat, hogy az előző idénybeli statisztikáimat túlszárnyaljam, aztán ha sikerül, meglátjuk, mire lesz elég.”

A DVSC a 2022–2023-as idényben végzett legutóbb a dobogón, akkor bronzérmet szerzett – jelenleg is a harmadik helyen áll, s nem kérdés, megtartaná pozícióját.

„Az ETO kilenc, a Ferencváros hat ponttal előz meg minket, mögöttünk pedig néggyel következik a Paks, vagyis ha már idáig eljutottunk, szeretnénk megtartani a helyünket. Ha az idény előtt valaki azt mondja, hogy éremért harcolhatunk, lehet, nem hittünk volna neki, de a sikerekkel, győzelmekkel megnőtt az önbizalmunk és egyre inkább elhisszük, hogy magasra juthatunk. Hogy ez minek köszönhető? Nagyon jó az öltöző szellemisége, ilyen atmoszférában öröm dolgozni – ezt meg is kell védeni, hiszen könnyen megbomolhat az egység a csapatban. Sok a hasonló képességű együttes az NB I-ben, s azt tapasztaltam az évek alatt, hogy leginkább a csapategység a döntő ebben a helyzetben. A keret és a szakmai stáb egymásra talált, nagy az összhang, s ez látszódik is a pályán: küzdünk, harcolunk egymásért, miközben próbálunk szépen, eredményesen futballozni. Legközelebb a Kazincbarcikával játszunk, mi vagyunk a favoritok, de már megtanultam, hogy erről nem beszélni kell, hanem a pályán bizonyítani. Nehezíti a dolgunkat, hogy a védelem tengelyéből biztosan hiányzik az öt sárga lapos eltiltása miatt Lang Ádám, de megpróbáljuk pótolni.”

Bárány Donát már kapott meghívót a válogatottba, de pályára egyelőre nem lépett. A nemzeti csapat legközelebb március végén játszik két felkészülési mérkőzést, 28-án Szlovénia, 31-én pedig Görögország ellen, mindkétszer idehaza.

„Úgy kell játszanom, hogy egyáltalán esélyem lehessen arra, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány számítson rám. Ha sorra lövöm a gólokat és adom a gólpasszokat, akkor remélem, kapok meghívót, de a döntés nem az én kezemben van.”

A FORDULÓ GÓLJA

BÁRÁNY DONÁT SARKAZÓS GÓLJA AZ MTK ELLEN

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

ETO FC–Újpest FC 2–1

Március 1., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

25. FORDULÓ

Március 6., péntek

20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Március 7., szombat

17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Március 8., vasárnap

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)