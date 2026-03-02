Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Ma megdolgoztunk a szerencsénkért

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.03.02. 07:25
null
(Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Kazincbarcika Gróf Dávid Ferencváros Juhász Bence
A labdarúgó NB I 24. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros háromszor találta el a kapufát, majd hátrányba került a Kazincbarcika ellen. A hajrában Franko Kovacevic kihagyta a tizenegyesét, a kipattanót viszont értékesítette, majd Jonathan Levi a 94. percben megszerezte az FTC győztes gólját a Groupama Arénában. A mérkőzést követően a vendégek kapusa, Juhász Bence és a hazaiak hálóőre, Gróf Dávid nyilatkozott az NSO TV-nek.

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 6913 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), ill. Könyves (60.)

Labdarúgó NB I
12 órája

Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

A zöld-fehérek sokáig csak három kapufáig jutottak, de a hajrában megfordították a mérkőzést, amihez egy véleményes tizenegyes is kellett.

 

 

NB I Kazincbarcika Gróf Dávid Ferencváros Juhász Bence
Legfrissebb hírek

„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot...” – Bódog Tamás a Puskás Akadémia legyőzése után

Labdarúgó NB I
10 perce

Csak majdnem borult – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
2 órája

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál minden évben a papírforma borítása a cél

Labdarúgó NB I
2 órája

Robbie Keane a Kazincbarcika elleni győzelemről: A Liverpool kevesebbet rotál a Fradinál – videó

Labdarúgó NB I
9 órája

Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB I
12 órája

Tovább menetel a tavasszal remeklő Nyíregyháza! Ezúttal Felcsútról vitte el a három pontot

Labdarúgó NB I
14 órája

Mondovics Kevin: Muszáj támadólag fellépnünk a Szpari ellen

Labdarúgó NB I
23 órája

Mucha József gólra törő játékot és győzelmet vár az FTC-től a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik