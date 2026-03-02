Gróf Dávid: Ma megdolgoztunk a szerencsénkért
A labdarúgó NB I 24. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros háromszor találta el a kapufát, majd hátrányba került a Kazincbarcika ellen. A hajrában Franko Kovacevic kihagyta a tizenegyesét, a kipattanót viszont értékesítette, majd Jonathan Levi a 94. percben megszerezte az FTC győztes gólját a Groupama Arénában. A mérkőzést követően a vendégek kapusa, Juhász Bence és a hazaiak hálóőre, Gróf Dávid nyilatkozott az NSO TV-nek.
LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 6913 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), ill. Könyves (60.)
