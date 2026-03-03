Nemzeti Sportrádió

A bronzéremért lőhet a magyar férfi légpuskás trió a légfegyveres Eb-n

2026.03.03. 09:11
Hammerl Soma, Péni István, Pekler Zalán (Fotó: Földi Imre)
A Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma magyar hármas a bronzéremért lőhet a svédekkel a férfiak légpuska trió versenyszámában a Jerevánban zajló légfegyveres Európa-bajnokságon.

 

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint a hármas a kvalifikáció első részében 629.1 kört lőtt, és a hatodik helyen jutott a nyolc közé. A második részben már az volt a cél, hogy az első négyben végezzenek Péni Istvánék, ami sikerült is: 631 körrel a harmadik helyen kerültek be az elődöntőbe a 632.8 körös Európa-csúccsal első norvégok, továbbá a svédek és a németek mellett.

Az elődöntőben a sorrend dőlt el, hogy melyik két trió lőhet az aranyéremért és melyik kettő a bronzért. A magyar hármas ezúttal 628.7 kört teljesített, amivel negyedik lett, és a bronzéremért majd a svédekkel (628.8) lőhet közép-európai idő szerint 10 órától. Az aranymérkőzésen a németek (629.4) és a norvégok (629) csapnak össze. Az éremmérkőzéseken 16 pontig kell eljutni a csapatoknak úgy, hogy minden lövés után összeadják a versenyzők tizedelt eredményeit, és az a hármas kapja a két pontot, amelyik a nagyobbat lőtte. Döntetlen esetén egy-egy pont jár mindkét félnek.

Kedden rendezik még a nők légpuska trió számát, továbbá a férfi és női légpisztoly szóló számokat, valamint a mozgócéllövők (korábbi nevén: futócéllövők) 40 vegyes versenyét.

(MTI)
 

 

