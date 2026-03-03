Labdarúgás: a Kazincbarcikáé a legtöbb fiatalperc a 24. fordulóban

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonnegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Debrecen 2–2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a 21 esztendős Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset, míg a 20 éves Cibla Flórián 16 percet volt pályán. A fővárosi együttesben a 18 éves Vitályos Viktor 90, a 20 esztendős Átrok Zalán 28 percet szerepelt, míg

a 18 éves Németh Hunor a 71. percben állt be, és gólt szerzett.

Szombaton a Kisvárda 2–1-re verte a Paksot. A hazaiak kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip pedig egy félidőt kapott. A tolnai csapatban a 19 éves Máté Csaba kezdett, majd az 56. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.

A Diósgyőr–Zalaegerszeg 1–1-gyel zárult. A miskolciaknál a 20 éves Pető Milán helyére a 70. percben a 19 esztendős Szakos Bence szállt be. A ZTE-ben ezúttal sem játszott utánpótláskorú futballista.

A Győr 2–1-re nyert otthon az Újpest ellen. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 79, a vele egykorú Huszár Marcell 11, míg a 21 esztendős Bíró Barnabás 5 percet játszott. A liláknál a 20 éves Bodnár Gergő végig a pályán volt, a szintén 20 esztendős Fenyő Noah pedig 68 percig bizonyíthatott.

Vasárnap a Nyíregyháza idegenben 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos 90, a 18 éves Mondovics Kevin 60, a 19 esztendős Kern Martin 30 percet szerepelt. A Spartacusban egy félidőt játszott a 20 éves Manner Balázs.

A Ferencváros 2–1-re múlta felül a Kazincbarcikát az Üllői úton. Az FTC-ben a második félidőre állt be a 19 éves Madarász Ádám. A vendégek kapujában a 20 éves Juhász István Bence állt, ugyancsak végig a pályán volt a 21 esztendős Klausz Milán, míg a 20 éves Major Marcell 19 percet játszott.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 24. FORDULÓJÁBAN: 1370

Csapatok:

Kazincbarcika: 90+90+19=199

Debrecen: 90+90+16=196

Puskás Akadémia: 90+60+30=180

Újpest: 90+68=158

MTK Budapest: 90+28+19=137

Kisvárda: 90+45=135

Győri ETO: 79+11+5=95

Paks: 56+34=90

Diósgyőr: 70+20=90

Ferencváros: 45

Nyíregyháza: 45

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 90

Klausz Milán (Kazincbarcika): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Bánáti Kevin (Győri ETO): 79

Pető Milán (Diósgyőr): 70

Fenyő Noah (Újpest): 68

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 60

Máté Csaba (Paks): 56

Manner Balázs (Nyíregyháza): 45

Madarász Ádám (Ferencváros): 45

Pintér Filip (Kisvárda): 45

Horváth Kevin (Paks): 34

Kern Martin (Puskás Akadémia): 30

Átrok Zalán (MTK Budapest): 28

Major Marcell (Kazincbarcika): 19

Németh Hunor (MTK Budapest): 19

Cibla Flórián (Debrecen): 16

Bíró Barnabás (Győri ETO): 5

(Kiemelt képünkön: A 18 éves Németh Hunor (MTK Budapest) betalált a Debrecen elleni bajnokin Forrás: DVSC)