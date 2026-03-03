Labdarúgás: a Kazincbarcikáé a legtöbb fiatalperc a 24. fordulóban
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonnegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Debrecen 2–2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a 21 esztendős Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset, míg a 20 éves Cibla Flórián 16 percet volt pályán. A fővárosi együttesben a 18 éves Vitályos Viktor 90, a 20 esztendős Átrok Zalán 28 percet szerepelt, míg
a 18 éves Németh Hunor a 71. percben állt be, és gólt szerzett.
Szombaton a Kisvárda 2–1-re verte a Paksot. A hazaiak kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip pedig egy félidőt kapott. A tolnai csapatban a 19 éves Máté Csaba kezdett, majd az 56. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.
A Diósgyőr–Zalaegerszeg 1–1-gyel zárult. A miskolciaknál a 20 éves Pető Milán helyére a 70. percben a 19 esztendős Szakos Bence szállt be. A ZTE-ben ezúttal sem játszott utánpótláskorú futballista.
A Győr 2–1-re nyert otthon az Újpest ellen. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 79, a vele egykorú Huszár Marcell 11, míg a 21 esztendős Bíró Barnabás 5 percet játszott. A liláknál a 20 éves Bodnár Gergő végig a pályán volt, a szintén 20 esztendős Fenyő Noah pedig 68 percig bizonyíthatott.
Vasárnap a Nyíregyháza idegenben 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos 90, a 18 éves Mondovics Kevin 60, a 19 esztendős Kern Martin 30 percet szerepelt. A Spartacusban egy félidőt játszott a 20 éves Manner Balázs.
A Ferencváros 2–1-re múlta felül a Kazincbarcikát az Üllői úton. Az FTC-ben a második félidőre állt be a 19 éves Madarász Ádám. A vendégek kapujában a 20 éves Juhász István Bence állt, ugyancsak végig a pályán volt a 21 esztendős Klausz Milán, míg a 20 éves Major Marcell 19 percet játszott.
Csapatok:
Kazincbarcika: 90+90+19=199
Debrecen: 90+90+16=196
Puskás Akadémia: 90+60+30=180
Újpest: 90+68=158
MTK Budapest: 90+28+19=137
Kisvárda: 90+45=135
Győri ETO: 79+11+5=95
Paks: 56+34=90
Diósgyőr: 70+20=90
Ferencváros: 45
Nyíregyháza: 45
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 90
Klausz Milán (Kazincbarcika): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Bánáti Kevin (Győri ETO): 79
Pető Milán (Diósgyőr): 70
Fenyő Noah (Újpest): 68
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 60
Máté Csaba (Paks): 56
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Madarász Ádám (Ferencváros): 45
Pintér Filip (Kisvárda): 45
Horváth Kevin (Paks): 34
Kern Martin (Puskás Akadémia): 30
Átrok Zalán (MTK Budapest): 28
Major Marcell (Kazincbarcika): 19
Németh Hunor (MTK Budapest): 19
Cibla Flórián (Debrecen): 16
Bíró Barnabás (Győri ETO): 5
(Kiemelt képünkön: A 18 éves Németh Hunor (MTK Budapest) betalált a Debrecen elleni bajnokin Forrás: DVSC)