Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: a Kazincbarcikáé a legtöbb fiatalperc a 24. fordulóban

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
2026.03.03. 08:53
null
Címkék
labdarúgás fiatalpercek utánpótlás Németh Hunor utánpótlássport
A labdarúgó NB I huszonnegyedik fordulójában 1370 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Kazincbarcika, a Debrecen és a Puskás Akadémia adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonnegyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Debrecen 2–2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a 21 esztendős Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset, míg a 20 éves Cibla Flórián 16 percet volt pályán. A fővárosi együttesben a 18 éves Vitályos Viktor 90, a 20 esztendős Átrok Zalán 28 percet szerepelt, míg

a 18 éves Németh Hunor a 71. percben állt be, és gólt szerzett.

a 71. percben állt be, és gólt szerzett.

Szombaton a Kisvárda 2–1-re verte a Paksot. A hazaiak kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, a vele egyidős Pintér Filip pedig egy félidőt kapott. A tolnai csapatban a 19 éves Máté Csaba kezdett, majd az 56. percben a 20 esztendős Horváth Kevin váltotta.

A Diósgyőr–Zalaegerszeg 1–1-gyel zárult. A miskolciaknál a 20 éves Pető Milán helyére a 70. percben a 19 esztendős Szakos Bence szállt be. A ZTE-ben ezúttal sem játszott utánpótláskorú futballista.

A Győr 2–1-re nyert otthon az Újpest ellen. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 79, a vele egykorú Huszár Marcell 11, míg a 21 esztendős Bíró Barnabás 5 percet játszott. A liláknál a 20 éves Bodnár Gergő végig a pályán volt, a szintén 20 esztendős Fenyő Noah pedig 68 percig bizonyíthatott.

Vasárnap a Nyíregyháza idegenben 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos 90, a 18 éves Mondovics Kevin 60, a 19 esztendős Kern Martin 30 percet szerepelt. A Spartacusban egy félidőt játszott a 20 éves Manner Balázs.

A Ferencváros 2–1-re múlta felül a Kazincbarcikát az Üllői úton. Az FTC-ben a második félidőre állt be a 19 éves Madarász Ádám. A vendégek kapujában a 20 éves Juhász István Bence állt, ugyancsak végig a pályán volt a 21 esztendős Klausz Milán, míg a 20 éves Major Marcell 19 percet játszott.  

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 24. FORDULÓJÁBAN: 1370
Csapatok:
Kazincbarcika: 90+90+19=199
Debrecen: 90+90+16=196
Puskás Akadémia: 90+60+30=180
Újpest: 90+68=158
MTK Budapest: 90+28+19=137
Kisvárda: 90+45=135
Győri ETO: 79+11+5=95
Paks: 56+34=90
Diósgyőr: 70+20=90
Ferencváros: 45
Nyíregyháza: 45
Zalaegerszeg: 0

Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 90
Klausz Milán (Kazincbarcika): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Bánáti Kevin (Győri ETO): 79
Pető Milán (Diósgyőr): 70
Fenyő Noah (Újpest): 68
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 60
Máté Csaba (Paks): 56
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Madarász Ádám (Ferencváros): 45
Pintér Filip (Kisvárda): 45
Horváth Kevin (Paks): 34
Kern Martin (Puskás Akadémia): 30
Átrok Zalán (MTK Budapest): 28
Major Marcell (Kazincbarcika): 19
Németh Hunor (MTK Budapest): 19
Cibla Flórián (Debrecen): 16
Bíró Barnabás (Győri ETO): 5

(Kiemelt képünkön: A 18 éves Németh Hunor (MTK Budapest) betalált a Debrecen elleni bajnokin Forrás: DVSC)

labdarúgás fiatalpercek utánpótlás Németh Hunor utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: jól halad az építkezéssel az U18-as fiúválogatott a nyári Eb-re

Utánpótlássport
17 órája

Műkorcsolya: hat versenyző képviseli a magyar színeket a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Labdarúgás: vereséggel kezdték az Eb-selejtezőket az U17-es lányok

Utánpótlássport
2026.03.01. 20:57

Cselgáncs: két magyar érem a poreci ifjúsági Európa-kupa-versenyen

Utánpótlássport
2026.03.01. 19:18

Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Utánpótlássport
2026.03.01. 17:48

Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Utánpótlássport
2026.03.01. 16:29

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
2026.03.01. 14:53

Tenisz: duplázók az U12-es fedett pályás országos bajnokságon

Utánpótlássport
2026.03.01. 12:36
Ezek is érdekelhetik