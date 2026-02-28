Hiába vezetett a Paks Kisvárdán, folytatódott a vereségsorozata

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC 2–1 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1620 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Mbock (49.), Cipetic (65. – 11-esből), ill. Hahn (45+1. – 11-esből)

A Paksi FC esetében ritka, hogy sorozatban öt elveszített tétmérkőzéssel a háta mögött lépjen pályára. Olyannyira, hogy hasonlóra előzőleg 2024. március 16. és április 20. között volt példa, amikor a tolnaiak a bajnokságban veszítettek el egymás után öt mérkőzést (Diósgyőr 1–2, Újpest 1–2, Ferencváros 0–1, Fehérvár FC 1–2, Puskás Akadémia 0–5) – a 2023–2024-es évadban mégis a második helyen végeztek. A jelenlegi hullámvölgy miatt inkább csak az előző évi harmadik helyezése „megvédésére” maradt esélye a zöld-fehér csapatnak, amely igazán motivált ellenféllel találta szemben magát, elvégre a Kisvárda a bajnokság korábbi két meccsén öt-öt gólt kapott mostani vendégétől, így az újoncot fűtötte a visszavágás vágya és reménye.

Az sem túl gyakori, ha valaki eljut a 400. NB I-es mérkőzéséig, márpedig Szabó János, a paksiak korábbi válogatott védője éppen szombaton érkezett ehhez a mérföldkőhöz, és a kisvárdai fellépésen csapatkapitányként jubilálhatott. Ha nem is ilyen sorozattal büszkélkedhet Bíró Bence, azzal feltétlenül, hogy az utóbbi 22 bajnokin rendre pályára lépett, ráadásul hat góllal ő a legeredményesebb kisvárdai játékos ebben az idényben. Nos, a támadóra ezúttal nem számíthatott a szakmai stáb a nyíregyházi mérkőzés hajrájában elszenvedett sérülése miatt.

Pakson is volt kit pótolni, elegendő Kinyik Ákosra és Papp Kristófra gondolni, s nem került be a kezdőcsapatba Horváth Kevin, Ádám Martin és Tóth Barna sem. Ott volt viszont a csatársorban a Kisvárda-specialista Hahn János, aki ebben a bajnokságban már négyszer vette be a rétköziek kapuját. Az első félidő végén ötödször is, mert odaállt a saját maga által kiharcolt tizenegyeshez (annak ellenére, hogy a 2023–2024-es idényben kétszer is rontott a büntetőpontról a mostani ellenféllel szemben), és élesen a kapu jobb oldalába lőtt. Ezzel vezetett a Paks, holott a túloldalon is volt a meccs elején büntetőgyanús szituáció (Pintér Filip lövése után a jubiláló Szabó János kezét érte a labda), és bár Zimmermann Márió játékvezető percekig szemlélte a VAR-monitort, nem másította meg eredeti ítéletét, és folytatódott a játék. Bévárdi Zsombor fejesből a kapufát találta el, már-már úgy tűnt, gól nélkül pereg le az első félidő, amikor jött a büntető és Hahn János.

A szünetben a kettős változtatás mellett a szélsőit is megcserélte a Kisvárda, és a jobb oldalra átkerülő Marko Matanovics készítette elő az egyenlítő gólt, amelyet Hianga’a Mbock szerzett. A paksiak stílust váltottak azzal, hogy előbb Tóth Barnát, majd Ádám Martint is pályára küldte erőcsatárként Bognár György vezetőedző, ám hiába, mert kisvártatva csapattársuk, Alaxai Áron szinte „zsebre vágta” a labdát Aleksandar Jovicic bedobása után, és a játékvezető a VAR-ral együtt meghozta az ítéletet, ami ezúttal a tizenegyes volt. A lehetőséget a másik szélső, Branimir Cipetic váltotta gólra, így a hajrát a Kisvárda kezdhette kedvezőbb helyzetből.

Hát még, ha a hosszú sérüléséből felépülő Soltész Dominik értékesíti a helyzetét, amely kimaradt, így a végén még az is kellett a Kisvárda győzelméhez, hogy Ádám Martin lövése után Popovics Ilija kipiszkálja a labdát a bal alsó sarokból.

A Paks sorozatban a hatodik tétmeccsét, azon belül az ötödik bajnokiját veszítette el, a Kisvárda meg egyvégtében nyolc tétmérkőzésen (hat bajnoki, két kupa) elszenvedett vereség után győzte le tolnai riválisát. Kisvárdán a bennmaradást illetően talán megnyugodhatnak, sőt a csapat egy pontra megközelítette a tabellán szombaton legyőzött vetélytársát. 2–1

