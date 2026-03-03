Máris felteheti a pontot az i-re: egy meccsre a címvédéstől a BJA az ob I-ben

Sorozatbanm öt rájátszásmeccset nyert meg a Budapest Jégkorong Akadémia HC, s ha kedden sikerül a hatodikat is, újra országos bajnoknak mondhatja magát. Nem is olyan régen még kétmeccses hátrányban volt az elődöntőben az UTE ellen, most 2–0-ra vezet összesítésben a fináléban a DEAC-cal szemben. Akkor – hibázási lehetőség hiányában – visszakapaszkodott a hátrányban lévő csapat – a debrecenieknek ugyanazt a bravúrt kellene megismételniük, ami mostani riválisuknak egy körrel korábban sikerült.

Úgy tűnik, valami összeállt az idény hajrájára Káposztásmegyeren, Farkas Roland parádésan teljesít a kapuban, az első soros magyar játékosok alkotta mag akkor lépett elő igazi húzóegységgé, amikor a leginkább szükség van rá, és a légiósok is meg-megvillannak, aminek legutóbb győztes gól lett az eredménye.

„Folytattuk, amit eddig csináltunk a rájátszásban. Az alapszakasz végén elhatároztuk, megbeszéltük, hogy egyszerűsíteni kell a játékunkat, a védekezőharmadból minél hamarabb ki-, a támadóba minél gyorsabban bejuttatni a korongot, igazi észak-amerikai stílusban. Úgy látszik, ez most kifizetődik, aztán három a három ellen bármi megtörténhet, de hála istennek sikerült betalálnunk, és ezzel behúztuk a második meccset. Farkas Roli nagyon sokat segített a döntőben is, nélküle nem sikerült volna” – mondta Drake Pilon.

A kanadai csatár a hosszabbítás 85. percében döntötte el az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé második mérkőzését, és nem lenne meglepő, ha a keddi összecsapáson sem születne döntés a rendes játékidőben, hiszen a BJA és a DEAC idénybeli hat összecsapásából három is a ráadásban ért véget.

OB I, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a BJA HC javára.