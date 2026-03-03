Nemzeti Sportrádió

Duplázott a német klasszikuson, kezd elhúzni Harry Kane az Aranycipő-versenyben

K. Zs.K. Zs.
2026.03.03. 09:46
Az első gratulációk egyike – Harry Kane a dortmundi dupla után (Fotó: Getty Images)
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. Az élen Harry Kane (Bayern München) áll, aki a hétvégén két góllal vezette 3–2-es győzelemre csapatát a Dortmund elleni német klasszikuson – az angol támadó 14 ponttal elhúzott legfőbb üldözőitől a legjobb európai gólszerzők versenyében.

A portugál bajnokság gólkirályi címéért harcoló Luis Javier Suárez két, Vangelisz Pavlidisz egy góllal gyarapította gyűjteményét az elmúlt héten, és három taggal bővült a kilencedik helyen kialakult tömörülés: Joaquín Panichelli, Antoine Semenyo és Deniz Undav csatlakozott a 28 pontos gólvágók csoportosulásához.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 3.)
1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. Igor Thiago (Brentford) 18 x 2 = 36
5. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 22 x 1.5 = 33
6. Vedat Muriqi (Mallorca) 16 x 2 = 32
7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1.5 = 31.5
8. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29
9. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 14 x 2 = 28
    Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28
    Joaquín Panichelli (Strasbourg) 14 x 2 = 28
    Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City) 14 x 2 = 28
    Deniz Undav (VfB Stuttgart) 14 x 2 = 28

Az előző állás itt.

 

