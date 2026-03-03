Duplázott a német klasszikuson, kezd elhúzni Harry Kane az Aranycipő-versenyben
A portugál bajnokság gólkirályi címéért harcoló Luis Javier Suárez két, Vangelisz Pavlidisz egy góllal gyarapította gyűjteményét az elmúlt héten, és három taggal bővült a kilencedik helyen kialakult tömörülés: Joaquín Panichelli, Antoine Semenyo és Deniz Undav csatlakozott a 28 pontos gólvágók csoportosulásához.
ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 3.)
1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. Igor Thiago (Brentford) 18 x 2 = 36
5. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 22 x 1.5 = 33
6. Vedat Muriqi (Mallorca) 16 x 2 = 32
7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1.5 = 31.5
8. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29
9. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 14 x 2 = 28
Lautaro Martínez (Internazionale) 14 x 2 = 28
Joaquín Panichelli (Strasbourg) 14 x 2 = 28
Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City) 14 x 2 = 28
Deniz Undav (VfB Stuttgart) 14 x 2 = 28