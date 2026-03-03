Nemzeti Sportrádió

A Kazincbarcika és a Nyíregyháza adja a legtöbb labdarúgót az NB I 24. fordulójának álomcsapatába

2026.03.03. 08:50
NB I labdarúgó NB I NB I-es legek a forduló válogatottja
A Ferencvárost otthonában az utolsó pillanatokban alulmaradó Kazincbarcikát és a Puskás Akadémia vendégeként nyerő Nyíregyházát három-három, a Debrecent két játékos képviseli a labdarúgó NB I 24. fordulójának válogatottjában, emellett az FTC, a Kisvárda és az MTK egy-egy futballistája került be az álomcsapatba.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
A DVSC támadója, Bárány Donát (8) duplázott, s bár a második gólja is szép támadás végén született, az első mindent vitt: Szűcs Tamás passza után gyönyörűen sarkazta a labdát a kapuba. Végig agilisan, veszélyesen futballozott. A bajnoki idényben tíz gólnál tart, harmadjára duplázott.

A 24. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
JUHÁSZ B. 8 (Kazincbarcika SC) – NAGY ZS. 6 (Kazincbarcika SC), TEMESVÁRI 6 (Nyíregyháza Spartacus), CIPETIC 7 (Kisvárda Master Good) – SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), KOVÁCS M. 7 (Nyíregyháza Spartacus), LEVI 7 (Ferencváros), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest) – BÁRÁNY 8 (Debreceni VSC), KÖNYVES 7 (Kazincbarcika SC), KATONA M. 7 (Nyíregyháza Spartacus)

A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Szalai Dániel, Berényi Ákos (Debreceni VSC–MTK Budapest)

A 24. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 27., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Február 28., szombat
Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1
Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1
ETO FC–Újpest FC 2–1
Március 1., vasárnap
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC24147349–25+2449
  2. Ferencvárosi TC24144646–26+2046
  3. Debreceni VSC24117636–30+640
  4. Paksi FC24106846–37+936
  5. Puskás Akadémia24105931–30+135
  6. Kisvárda24105930–37–735
  7. Zalaegerszegi TE2498736–30+635
  8. Újpest FC24851133–41–829
  9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–728
10. MTK Budapest24751244–53–926
11. Diósgyőri VTK24591032–39–724
12. Kazincbarcika24421821–49–2814

 

 

