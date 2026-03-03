A Kazincbarcika és a Nyíregyháza adja a legtöbb labdarúgót az NB I 24. fordulójának álomcsapatába

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

A DVSC támadója, Bárány Donát (8) duplázott, s bár a második gólja is szép támadás végén született, az első mindent vitt: Szűcs Tamás passza után gyönyörűen sarkazta a labdát a kapuba. Végig agilisan, veszélyesen futballozott. A bajnoki idényben tíz gólnál tart, harmadjára duplázott.

A 24. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

JUHÁSZ B. 8 (Kazincbarcika SC) – NAGY ZS. 6 (Kazincbarcika SC), TEMESVÁRI 6 (Nyíregyháza Spartacus), CIPETIC 7 (Kisvárda Master Good) – SZŰCS T. 7 (Debreceni VSC), KOVÁCS M. 7 (Nyíregyháza Spartacus), LEVI 7 (Ferencváros), NÉMETH H. 7 (MTK Budapest) – BÁRÁNY 8 (Debreceni VSC), KÖNYVES 7 (Kazincbarcika SC), KATONA M. 7 (Nyíregyháza Spartacus)

A forduló játékvezetője: Káprály Mihály 9 – Szalai Dániel, Berényi Ákos (Debreceni VSC–MTK Budapest)

A 24. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

ETO FC–Újpest FC 2–1

Március 1., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1