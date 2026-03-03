Osztrák hokiliga: van még hova előrelépnie a Fehérvárnak

Igazi magyar hokicsemegét varázsolt vasárnap délután a Hydro Fehérvár AV19 és az FTC-Telekom a MET Aréna jegére. A rájátszáskvalifikációt érő 10. helyért küzdöttek a csapatok, a hazai gárda volt kényelmesebb helyzetben, hiszen a fővárosi együttesnek egyetlen esélye volt: ha a rendes játék­időben nyer. Erre megvolt az esélye, de 34 másodperccel a vége előtt Anze Kuralt egyenlített, a tét nélküli hosszabbítást, és így a 10. helyet végül a Volán szerezte meg. A kék-fehérekre a Vienna vár a rájátszáskvalifikációban.

„Fantasztikus hangulat volt” – mondta a lefújás után Stipsicz Bence, a Fehérvár hátvédje. – „Szerintem sohasem örültem ennyire döntetlennek. Nehéz mérkőzést vívtunk, de a támadójátékunk átlag feletti volt, egészen jó akciókat vezettünk. A hoki általában igazságos sportág, a védekezésünkön van mit javítanunk, talán emiatt sem érdemeltük meg, hogy simább legyen a találkozó. Végre voltak olyan pillanataink, amikor az eredményt magunk felé tudtuk billenteni, de ettől függetlenül hátul kell rendet raknunk, és abból tudunk majd eredményes támadásokat építeni. Ha nálunk van a korong, nyilván eredményesebbek vagyunk, de általában kevesebbet birtokoljuk, és úgy nehéz nyerni. Tudjuk, hogy a Vienna ellen képesek vagyunk jó játékra, ez segíthet nekünk.”

A két győzelemig tartó párharc szerdán kezdődik, pénteken Székesfehérváron találkoznak a felek, ha szükséges, vasárnap rendezik meg a harmadik összecsapást. Ahogy Stipsicz is mondta, van még miben fejlődnie a csapatnak.

A legjobb tízet vizsgálva a legkevesebb gólt lőtte, és a legtöbbet kapta az együttes, a 113 lőtt gól egyébként holtversenyben a legkevesebb a ligában. A speciális egységeket vizsgálva is a helyén van a Volán, emberelőnyben, valamint -hátrányban is a tizedik a gárda. Az egyéni teljesítmények terén sem tudta senki megközelíteni a pont/meccs átlagot, míg a Ferencváros szekerét Brady Shaw (47 találkozó/50 pont) és Tyler Coulter (48/43) húzta, a Fehérvárnál Anze Kuralt (42/34) nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Egy biztos, van még hova fejlődni, de a sportág történetében számtalan példát láttunk arra, hogy egy együttes az idény ezen részében teljesít a legjobban – a rájátszáshoz mindenesetre Bécsen keresztül vezet az út.