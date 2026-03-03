Nemzeti Sportrádió

Osztrák hokiliga: van még hova előrelépnie a Fehérvárnak

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.03.03. 09:18
null
Stipsicz Bence (balra) szerint a fehérvári védekezése még csiszolni kell (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Stipsicz Bence jégkorong osztrák hokiliga Fehérvár AV19
Vasárnap véget ért az alapszakasz az osztrák központú hokiligában, magyar szempontból pedig rangadó zárta le az idény ezen részét, a Fehérvár hazai pályán nagy csatában, hosszabbításban gyűrte le az újonc Ferencvárost, és ezzel bejutott a rájátszáskvalifikációba.

Igazi magyar hokicsemegét varázsolt vasárnap délután a Hydro Fehérvár AV19 és az FTC-Telekom a MET Aréna jegére. A rájátszáskvalifikációt érő 10. helyért küzdöttek a csapatok, a hazai gárda volt kényelmesebb helyzetben, hiszen a fővárosi együttesnek egyetlen esélye volt: ha a rendes játék­időben nyer. Erre megvolt az esélye, de 34 másodperccel a vége előtt Anze Kuralt egyenlített, a tét nélküli hosszabbítást, és így a 10. helyet végül a Volán szerezte meg. A kék-fehérekre a Vienna vár a rájátszáskvalifikációban.

„Fantasztikus hangulat volt” – mondta a lefújás után Stipsicz Bence, a Fehérvár hátvédje. – „Szerintem sohasem örültem ennyire döntetlennek. Nehéz mérkőzést vívtunk, de a támadójátékunk átlag feletti volt, egészen jó akciókat vezettünk. A hoki általában igazságos sportág, a védekezésünkön van mit javítanunk, talán emiatt sem érdemeltük meg, hogy simább legyen a találkozó. Végre voltak olyan pillanataink, amikor az eredményt magunk felé tudtuk billenteni, de ettől függetlenül hátul kell rendet raknunk, és abból tudunk majd eredményes támadásokat építeni. Ha nálunk van a korong, nyilván eredményesebbek vagyunk, de általában kevesebbet birtokoljuk, és úgy nehéz nyerni. Tudjuk, hogy a Vienna ellen képesek vagyunk jó játékra, ez segíthet nekünk.”

A két győzelemig tartó párharc szerdán kezdődik, pénteken Székesfehérváron találkoznak a felek, ha szükséges, vasárnap rendezik meg a harmadik összecsapást. Ahogy Stipsicz is mondta, van még miben fejlődnie a csapatnak.

A legjobb tízet vizsgálva a legkevesebb gólt lőtte, és a legtöbbet kapta az együttes, a 113 lőtt gól egyébként holtversenyben a legkevesebb a ligában. A speciális egységeket vizsgálva is a helyén van a Volán, emberelőnyben, valamint -hátrányban is a tizedik a gárda. Az egyéni teljesítmények terén sem tudta senki megközelíteni a pont/meccs átlagot, míg a Ferencváros szekerét Brady Shaw (47 találkozó/50 pont) és Tyler Coulter (48/43) húzta, a Fehérvárnál Anze Kuralt (42/34) nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Egy biztos, van még hova fejlődni, de a sportág történetében számtalan példát láttunk arra, hogy egy együttes az idény ezen részében teljesít a legjobban – a rájátszáshoz mindenesetre Bécsen keresztül vezet az út.

Kosárlabda
2026.03.01. 19:46

A magyar kosárválogatott ezúttal sima meccsen kapott ki Franciaországtól a vb-selejtezőn

A házigazdának több sikeres triplája volt, mint kétpontosa a mieink ellen.

 

Stipsicz Bence jégkorong osztrák hokiliga Fehérvár AV19
Legfrissebb hírek

Máris felteheti a pontot az i-re: egy meccsre a címvédéstől a BJA az ob I-ben

Jégkorong
32 perce

Jégkorong: két évvel hosszabbított az osztrák szövetségi kapitány

Jégkorong
17 órája

Fodor Szabolcs az FTC alapszakaszáról: Nagyon büszkék lehetünk magunkra

Jégkorong
19 órája

Szélig Viktor a Fehérvár alapszakaszáról: A játékosok is többet vártak maguktól...

Jégkorong
21 órája

Hári János: A tabella nem hazudik, olyan volt az alapszakaszunk, mint ahol végeztünk

Jégkorong
23 órája

Sofron István: Ez egy szép napja volt a magyar jégkorongnak

Jégkorong
23 órája

Laskawy Ferenc: A kiállítást nem láttam, a játékvezető abból a szemszögből úgy látta, fújható

Jégkorong
Tegnap, 8:21

NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

Amerikai sportok
2026.02.28. 11:30
Ezek is érdekelhetik