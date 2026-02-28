A DVTK nem tudta legyőzni hazai pályán a ZTE-t, kieső helyen maradt

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–1 (0–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1423 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Babos B. (57.), ill. Victory (85.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Sok kritikát kapott az elmúlt hetekben a diósgyőri stadion pályája, több csapat szakvezetője is bírálta a minőségét. A DVTK Stadiont két együttes is használja, a Diósgyőri VTK mellett a másik borsodi NB I-es csapat, a Kazincbarcika SC, így minden hétvégére jut ide egy bajnoki. Nem is szólva arról, hogy az évad kezdete előtt néhányszor itt edzett a diósgyőri alakulat, és a jelentős igénybevétel, valamint a téli időjárás miatt nem tudott megújulni a gyep. Az optimálisnak nem nevezhető pálya általában a futballt kevésbé játszó gárdának kedvez, ez esetben a DVTK-nak.
Az immár hetek óta kieső helyen álló diósgyőriek kezdőcsapata hat helyen változott az előzőhöz képest: kényszerű ok miatt ketten maradtak ki, négyen viszont a kispadra kerültek, így csak kapusposzton és csúcsékben nem történt változás. Nuno Campos zalaegerszegi vezetőedzőnek nem volt különösebb oka a frissítésre, a legutóbbi döntetlenjük miatt/után ketten kerültek a cserék közé.
Egyikük, Csonka András viszont viszonylag hamar beszállt, mert a jobb oldali védő, André Ferreira fél óra játék után megsérült, le kellett cserélni. Addigra a csapatok már régen letudták a helyzetkidolgozásokat, ezt néhány másodpercbe sűrítették a játékrész első harmada után: egy-egy kapusbravúrt láthattunk mindkét oldalon, ami megakadályozta a gólt. Ám az ígéretes pillanatok után megtorpant a lendület, óvatosabbak lettek a csapatok. A ZTE FC-t illetően annyi pozitívum azért megemlíthető, hogy a bal oldalon kitartóan próbálkoztak játékosai, ott vezettek támadásokat, de ezekből nem jutottak el helyzetig. A labdaszerzéseket követően a zalaiak szerettek volna gyorsan építkezni, de a pontossággal nekik is akadtak gondjaik. A DVTK lassú és körülményes volt, a támadó középpályássor könnyűnek találtatott, az sem segített ezen a hármason, amikor a két szélső helyet cserélt.
A félidő legnagyobb izgalmát a hosszabbításban élte meg a helyszínen lévő néhány száz szurkoló, amikor Lirim Kastrati lövése után Maxsuell Alegria könyökére pattant a labda a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Az ilyenkor szokásos VAR-vizsgálat viszont azt állapította meg, hogy az egerszegi játékos keze szorosan a teste mellett volt, így miután Bogár Gergő visszanézte videóról az esetet, úgy döntött, mégsem jár büntető a DVTK-nak.
A második félidőben picit feljebb védekezett a piros-fehér csapat, ennek következményeként többször ért fel a kapu elé. Előbb Anderson Esiti lövése után zúgott el a léc fölött a labda, majd érkezett a hazaiak gólja Babos Bencétől. A diósgyőri találatot követően a zalai együttes próbálkozott az egyenlítéssel, eleinte mezőnyfölényt is kiharcolt, majd a védelem mögé belőtt labdával igyekezett előnyös helyzetbe kerülni, aztán következett a támadósor frissítése. A hazaiak a labdaszerzéseket követő kontrákból szerették volna lezárni a mérkőzést, de a két csapat közül a ZTE FC talált kapuba, szabadrúgás után a csereként pályára lépő belső védő, Akpe Victory egyenlített a hajrában.
A meccs vége izgalmasan alakult, a DVTK-nak volt sürgősebb, de nem maradt már annyi idő és erő, hogy változtasson az álláson. A Diósgyőr elkönyvelte idénybeli hetedik hazai döntetlenjét az NB I-ben, valamint azt, hogy ezt a fordulót is a vonal alatt, vagyis kieső helyen zárja. A Zalaegerszeg pedig immár négy forduló óta veretlen. 1–1
|1. ETO FC Győr
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Kisvárda
24
10
5
9
30–37
–7
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|10. Nyíregyháza Spartacus
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14