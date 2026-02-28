Nemzeti Sportrádió

NB I

ETO–Újpest 0–0 – ÉLŐ, DVTK–ZTE 1–1, Kisvárda–Paks 2–1

PL

Liverpool–West Ham 5–2, Szoboszlai gólpasszal segítette csapatát

A DVTK nem tudta legyőzni hazai pályán a ZTE-t, kieső helyen maradt

2026.02.28. 18:53
null
A zalaiak (fehérben) Miskolcon is pontot szereztek (Fotó: Török Attila)
Címkék
ZTE FC DVTK ZTE NB I labdarúgó NB I Diósgyőr Zalaegerszeg NB I 24. forduló magyar bajnokság magyar foci Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 24. fordulójában a DVTK hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeggel. Rendkívül gyenge első félidő után az 57. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést, de a győzelem a 85. percben kicsúszott a kezükből, amikor a ZTE egy fejes góllal egyenlített.

 

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–1 (0–0)
Miskolc, DVTK Stadion, 1423 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Babos B. (57.), ill. Victory (85.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Sok kritikát kapott az elmúlt hetekben a diósgyőri stadion pályája, több csapat szakvezetője is bírálta a minőségét. A DVTK Stadiont két együttes is használja, a Diósgyőri VTK mellett a másik borsodi NB I-es csapat, a Kazincbarcika SC, így minden hétvégére jut ide egy bajnoki. Nem is szólva arról, hogy az évad kezdete előtt néhányszor itt edzett a diósgyőri alakulat, és a jelentős igénybevétel, valamint a téli időjárás miatt nem tudott megújulni a gyep. Az optimálisnak nem nevezhető pálya általában a futballt kevésbé játszó gárdának kedvez, ez esetben a DVTK-nak.

Az immár hetek óta kieső helyen álló diósgyőriek kezdőcsapata hat helyen változott az előzőhöz képest: kényszerű ok miatt ketten maradtak ki, négyen viszont a kispadra kerültek, így csak kapusposzton és csúcsékben nem történt változás. Nuno Campos zalaegerszegi vezetőedzőnek nem volt különösebb oka a frissítésre, a legutóbbi döntetlenjük miatt/után ketten kerültek a cserék közé.

Egyikük, Csonka András viszont viszonylag hamar beszállt, mert a jobb oldali védő, André Ferreira fél óra játék után megsérült, le kellett cserélni. Addigra a csapatok már régen letudták a helyzetkidolgozásokat, ezt néhány másodpercbe sűrítették a játékrész első harmada után: egy-egy kapusbravúrt láthattunk mindkét oldalon, ami megakadályozta a gólt. Ám az ígéretes pillanatok után megtorpant a lendület, óvatosabbak lettek a csapatok. A ZTE FC-t illetően annyi pozitívum azért megemlíthető, hogy a bal oldalon kitartóan próbálkoztak játékosai, ott vezettek támadásokat, de ezekből nem jutottak el helyzetig. A labdaszerzéseket követően a zalaiak szerettek volna gyorsan építkezni, de a pontossággal nekik is akadtak gondjaik. A DVTK lassú és körülményes volt, a támadó középpályássor könnyűnek találtatott, az sem segített ezen a hármason, amikor a két szélső helyet cserélt.

A félidő legnagyobb izgalmát a hosszabbításban élte meg a helyszínen lévő néhány száz szurkoló, amikor Lirim Kastrati lövése után Maxsuell Alegria könyökére pattant a labda a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Az ilyenkor szokásos VAR-vizsgálat viszont azt állapította meg, hogy az egerszegi játékos keze szorosan a teste mellett volt, így miután Bogár Gergő visszanézte videóról az esetet, úgy döntött, mégsem jár büntető a DVTK-nak.

null
fotó 2026.02.28.

NB I, 24. forduló: DVTK–ZTE 1–1 (Fotók: Török Attila)

 

A második félidőben picit feljebb védekezett a piros-fehér csapat, ennek következményeként többször ért fel a kapu elé. Előbb Anderson Esiti lövése után zúgott el a léc fölött a labda, majd érkezett a hazaiak gólja Babos Bencétől. A diósgyőri találatot követően a zalai együttes próbálkozott az egyenlítéssel, eleinte mezőnyfölényt is kiharcolt, majd a védelem mögé belőtt labdával igyekezett előnyös helyzetbe kerülni, aztán következett a támadósor frissítése. A hazaiak a labdaszerzéseket követő kontrákból szerették volna lezárni a mérkőzést, de a két csapat közül a ZTE FC talált kapuba, szabadrúgás után a csereként pályára lépő belső védő, Akpe Victory egyenlített a hajrában.

A meccs vége izgalmasan alakult, a DVTK-nak volt sürgősebb, de nem maradt már annyi idő és erő, hogy változtasson az álláson. A Diósgyőr elkönyvelte idénybeli hetedik hazai döntetlenjét az NB I-ben, valamint azt, hogy ezt a fordulót is a vonal alatt, vagyis kieső helyen zárja. A Zalaegerszeg pedig immár négy forduló óta veretlen. 1–1

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

  1. ETO FC Győr

23

13

7

3

47–24

+23 

46 

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19 

43 

  3. Debreceni VSC

24

11

7

6

36–30

+6 

40 

  4. Paksi FC

24

10

6

8

46–37

+9 

36 

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2 

35 

  6. Kisvárda

24

10

5

9

30–37

–7 

35 

  7. Zalaegerszegi TE

24

9

8

7

36–30

+6 

35 

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7 

29 

  9. MTK Budapest

24

7

5

12

44–53

–9 

26 

10. Nyíregyháza Spartacus

23

6

7

10

31–39

–8 

25 

11. Diósgyőri VTK

24

5

9

10

32–39

–7 

24 

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27 

14 

 

 

ZTE FC DVTK ZTE NB I labdarúgó NB I Diósgyőr Zalaegerszeg NB I 24. forduló magyar bajnokság magyar foci Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

NB I: ETO FC–Újpest FC

Labdarúgó NB I
38 perce

NS-infó: a Paks játékosa nyáron csatlakozhat az MTK-hoz

Labdarúgó NB I
3 órája

Hiába vezetett a Paks Kisvárdán, folytatódott a vereségsorozata

Labdarúgó NB I
3 órája

Kulcsjátékosokat kell pótolnia Borbély Balázsnak

Labdarúgó NB I
7 órája

Csak a győzelem segíthet a diósgyőrieknek a ZTE ellen

Labdarúgó NB I
8 órája

Szabó János: Nem bánom, hogy védő lettem

Labdarúgó NB I
9 órája

ZTE: kivásárolták szerződéséből az argentin középpályást

Labdarúgó NB I
11 órája

Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

Labdarúgó NB I
12 órája
Ezek is érdekelhetik