A DVTK nem tudta legyőzni hazai pályán a ZTE-t, kieső helyen maradt

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–1 (0–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1423 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Babos B. (57.), ill. Victory (85.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Sok kritikát kapott az elmúlt hetekben a diósgyőri stadion pályája, több csapat szakvezetője is bírálta a minőségét. A DVTK Stadiont két együttes is használja, a Diósgyőri VTK mellett a másik borsodi NB I-es csapat, a Kazincbarcika SC, így minden hétvégére jut ide egy bajnoki. Nem is szólva arról, hogy az évad kezdete előtt néhányszor itt edzett a diósgyőri alakulat, és a jelentős igénybevétel, valamint a téli időjárás miatt nem tudott megújulni a gyep. Az optimálisnak nem nevezhető pálya általában a futballt kevésbé játszó gárdának kedvez, ez esetben a DVTK-nak.

Az immár hetek óta kieső helyen álló diósgyőriek kezdőcsapata hat helyen változott az előzőhöz képest: kényszerű ok miatt ketten maradtak ki, négyen viszont a kispadra kerültek, így csak kapusposzton és csúcsékben nem történt változás. Nuno Campos zalaegerszegi vezetőedzőnek nem volt különösebb oka a frissítésre, a legutóbbi döntetlenjük miatt/után ketten kerültek a cserék közé.

Egyikük, Csonka András viszont viszonylag hamar beszállt, mert a jobb oldali védő, André Ferreira fél óra játék után megsérült, le kellett cserélni. Addigra a csapatok már régen letudták a helyzetkidolgozásokat, ezt néhány másodpercbe sűrítették a játékrész első harmada után: egy-egy kapusbravúrt láthattunk mindkét oldalon, ami megakadályozta a gólt. Ám az ígéretes pillanatok után megtorpant a lendület, óvatosabbak lettek a csapatok. A ZTE FC-t illetően annyi pozitívum azért megemlíthető, hogy a bal oldalon kitartóan próbálkoztak játékosai, ott vezettek támadásokat, de ezekből nem jutottak el helyzetig. A labdaszerzéseket követően a zalaiak szerettek volna gyorsan építkezni, de a pontossággal nekik is akadtak gondjaik. A DVTK lassú és körülményes volt, a támadó középpályássor könnyűnek találtatott, az sem segített ezen a hármason, amikor a két szélső helyet cserélt.

A félidő legnagyobb izgalmát a hosszabbításban élte meg a helyszínen lévő néhány száz szurkoló, amikor Lirim Kastrati lövése után Maxsuell Alegria könyökére pattant a labda a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Az ilyenkor szokásos VAR-vizsgálat viszont azt állapította meg, hogy az egerszegi játékos keze szorosan a teste mellett volt, így miután Bogár Gergő visszanézte videóról az esetet, úgy döntött, mégsem jár büntető a DVTK-nak.