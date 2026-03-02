Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál minden évben a papírforma borítása a cél

– Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Bragával találkozik márciusban a Ferencváros. Az FC Porto nehezebb lett volna, nem igaz?

– Nem szeretem így megközelíteni a kérdést – felelte lapunknak adott interjújában Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója. – Minden ellenfélnek meg kell adni a kellő tiszteletet. A Braga a portugál élvonal legjobb négy csapata közé tartozik, közvetlenül a Porto, Sporting, Benfica hármas után. Ismerem a klub játékosfilozófiáját, őket is régóta figyeljük a piacon, de tőlük mi nem tudunk játékost igazolni, ebből a szempontból más szintet képviselnek. Két kemény mérkőzés vár ránk, de a célunk most is az, hogy borítsuk a papírformát.

– A negyeddöntőbe jutás új dimenzióba emelné a Ferencvárost?

– Legutóbb 1975-ben fordult elő, hogy az FTC tavaszi párharcot nyert meg Európában. Ha megnézzük, milyen mezőny szerepel a mostani nyolcaddöntőben, és figyelembe vesszük, hogy a magyar labdarúgás nemzetközi pozíciója az akkori időkhöz képest inkább hátrébb került, akkor ez óriási eredmény. Az elmúlt tizenöt év munkájának, ezen belül az elmúlt nyolc esztendőnek – amióta sportigazgató vagyok – egy újabb mérföldköve.

– A Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában a Ferencvároson kívül egyetlen csapat sincs versenyben a régiónkból, sehol a horvátok, a szerbek, a románok, a szlovákok, és az osztrákok is elvéreztek már. Mekkora fegyvertény ez?

– Messzemenő következtetést nem vonnék le, mert a futballban rengeteg apró tényező befolyásolja az eredményeket. Maradjunk annyiban, a jelenlegi helyzetet élvezni kell. A Ferencváros nemzetközi megítélését mindenképpen erősíti.

A Ludogorec kiejtése után bravúrra készülnek az FTC játékosai a Braga elleni El-nyolcaddöntőben (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

– A közelmúltban zárult a téli átigazolási időszak, van téma bőven. Kezdjük Tóth Alex rekordértékű, tizenkét millió eurót meghaladó eladásával: egyértelmű volt, hogy Angliába igazol?

– Tudtuk, hogy legjobb esetben a nyárig tudjuk megtartani. Folyamatosan egyeztettünk az ügynökével, Papp Bencével, láttuk, hogy jelentős az érdeklődés iránta. Amikor a Bournemouth megjelent, és rendszeresen küldte a megfigyelőit a mérkőzéseinkre, érezhető volt, komoly a szándékuk. A téli spanyolországi edzőtáborban voltunk, amikor befutott a konkrét ajánlat. Azért is volt nagy szó, mert ha Tóth Alexnek három csapatot kellett volna papírra vetnie, hová igazolna legszívesebben, a Bournemouth köztük lett volna. A klub filozófiája, a Premier League, a közeg rendkívül vonzó volt számára, innentől egyértelmű volt, hogy ez az optimális választás.

– Arra esély sem volt, hogy a nyárig megtartsák?

– Szerettük volna, de az angol klub képviselői kijelentették, ha ebben alkudozni próbálunk, azonnal megszakítják a tárgyalást. Tóth Alex átigazolása fontos üzenet minden fiatal magyar számára, a gyerekek látják, a Ferencvárosból jelentős nemzetközi karriert lehet indítani. Több tehetségünk esetében is hasonló pályaívet tervezünk, és azt látjuk, hogy a játékosok és szüleik bíznak a klubban.

– Tóth Alex esete azért rendhagyó, mert kis túlzással fél év alatt vált a Ferencváros és a magyar válogatott alap­emberévé. Ez mennyire ritka a profi futballban?

– Az NB I-ből – de akár a régiós bajnokságokból is – a Premier League-be igazolni rendkívül nehéz. A mai futballban a nagy klubok megfigyelőhálózata globális, ha valahol feltűnik egy kiemelkedő tehetség, azonnal követni kezdik. A Bournemouth kifejezetten keresi az ilyen profilú futballistákat. Ami pedig a Ferencváros szerepét illeti, szeretném kiemelni, hogy Tóth Alexet korán kiemeltük a korosztályából, a második csapaton keresztül fokozatosan integráltuk a felnőttfutballba, egyéni fejlesztési programmal, minden területre kiterjedő támogatással láttuk el. Már Dejan Sztankovics vezetőedző idején a felnőttkeret tagja volt. Amikor Robbie Keane megérkezett, megadta neki a lehetőséget és a bizalmat, ő pedig élt vele.

Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül is megy az FTC-nek (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

– Varga Barnabás a télen mindenképpen távozni akart?

– Már a nyáron jelezte, szeretne beszélni a jövőjéről, de akkor még nem éreztük időszerűnek. A téli időszak közeledtével viszont egyértelművé tette, hogy váltani akar. Az ő esetében a gazdasági szempontok is fontos szerepet játszottak, az AEK Athén által kínált fizetés a többszöröse annak, mint amit mi biztosítani tudtunk. Ezzel nem versenyezhettünk. Sikertörténet az övé. Amikor Paksról megérkezett az Üllői útra, kevesen gondolták, hogy ilyen hatással lesz a csapatra. Nemcsak kiváló futballista, hanem nagyszerű ember is, aki egyszerűen, de alázatosan végzi a munkáját.

– Hol húzódik a határ a sportérdek és az optimális eladási pillanat között?

– Elsődleges célunk, hogy olyan csapatunk legyen, amely versenyképes minden téren, ez nálunk egyértelmű prioritás. A klub érdekeit védenünk kell, a múltban sokszor visszautasítottunk első ajánlatokat még akkor is, ha jelentős összegről volt szó. Aissa Laidouni, Samy Mmaee vagy Marquinhos esetében – hogy csak néhányat említsek – is voltak konkrét megkeresések, amelyeket nem tartottunk időzítés szempontjából megfelelőnek. De elérkezett az a pont, amikor már nem reális, hogy megtartsunk egy játékost, különösen, ha az itteni fizetésének öt-hatszorosát kínálják neki. Felelősséggel tartozunk a labdarúgók iránt is. Nem vehetünk el tőlük olyan lehetőségeket, amelyek a karrierjük és a családjuk szempontjából is meghatározók.

– Hazai fronton több klub is kikosarazta a Ferencvárost, Vitális Milánt és Miljan Krpicset az ETO FC, Lukács Dánielt a Puskás Akadémia nem engedte el. Milyen volt ezzel szembesülni?

– Már a nyáron éreztük, hogy a bevezetett új szabályozások miatt a hazai piacon egyre nehezebb a helyzet, és az árak nagyon megnövekedtek. Szerettünk volna további magyar játékosokat igazolni, különösen azért, mert a rotációhoz szükség van rájuk. Mindhárom említett futballista szívesen jött volna a Ferencvárosba, de a klubjuk teljesen elzárkózott a tárgyalásoktól. Ugyanakkor örülünk neki, hogy Osváth Attila és Corbu Mariusz személyében két értékes magyar futballistát sikerült megszereznünk a téli átigazolási időszakban.

– Több támadó is érkezett a klubhoz. Nekik közösen kell megoldaniuk Varga Barnabás pótlását?

– A célunk az volt, hogy különböző profilú, jó formában lévő játékosokat igazoljunk, akik azonnal bevethetők. Franko Kovacevic tipikus befejező csatár, Elton Acolatse az NB I-ben megmutatta a képességeit, Corbu pedig remek teljesítményt nyújtott Cipruson. Emellett fontos erősítés Mohammed Abu Fani visszatérése is, aki újra erőssége a támadószekciónak. A keretben szereplő játékosokban is jelentős potenciál van, láthattuk, Bamidele Yusuf, Lenny Joseph és Gruber Zsombor mire képes.

– Hátul Mariano Gómez tűnik máris biztos pontnak. Belőle igazi vezér válhat a védelemben?

– Nagyon jó személyiség, energikus, agresszív, igazi védőgondolkodással. Fizikuma, fejjátéka és mentalitása alapján nagy erősítés, illik a Fradihoz, győztes típus.

– Mi a helyzet Ibrahim Cissével? Neki a nyáron lejár a szerződése.

– Időben elkezdtük vele a tárgyalásokat, szeretnénk itt tartani. A következő időszakban kiderül, sikerül-e.

– Mi indokolta a fiatal amerikai Griffin Garnett szerződtetését a második csapatba?

– A nemzetközi futballban mindenki keresi a fiatal és tehetséges futballistákat. Több héten át teszteltük, U20-as amerikai válogatott kerettag, és bár még sokat kell vele dolgozni, reményeink szerint hosszabb távon a felnőttcsapat erősségévé válhat.

– A bajnoki címért zajló küzdelmet hogyan látja? Elképzelhetőnek tartja, hogy az ETO letaszítja a csapatot a trónról?

– Sehol sincs leírva, hogy csak a Ferencváros lehet bajnok… Sorozatban hétszer miénk volt az aranyérem, s mind a hét siker mögött rengeteg munka áll. Kilenc mérkőzés van hátra a bajnokságból, és csak az lebeg a szemünk előtt, hogy megszerezzük sorozatban a nyolcadik bajnoki címet is.

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ

Március 12., csütörtök

21.00: Ferencváros–Braga (portugál)

Március 18., szerda

16.30: Braga–Ferencváros