Gasper Okorn: Jó, hogy a saját kezünkben van a sorsunk

Gasper Okorn szövetségi kapitány szerint nem vitás, hogy a generációváltás közben is szükség van a rutinosabb játékosokra (Fotó: Dömötör Csaba)

NINCS OKUNK keseregni a franciák elleni pénteki hazai, valamint a vasárnapi, Le Mans-ban elszenvedett vereség után. Az ellenfél játékosai magasabban jegyzett ligákban, sorozatokban edződnek, többen az NBA-ben is játszottak már. Ha minimális hiányérzetünk mégis lenne, az az első, szombathelyi mérkőzés végjátéka miatt adódna, amikor a mieink az utolsó pillanatban kapott triplával szenvedtek vereséget, és nem küzdhettek tovább a győzelemért a hosszabbításban. Le Mans-ban a franciák már erőt akartak demonstrálni, az első félidőben sikerült is nekik, aztán a magyar csapat felvette a kesztyűt, a 98–79-es vereség ennek tükrében reális volt. Mindkét összecsapáson megmutatta Gasper Okorn legénysége, hogy nagyobb hátrányban sem roppan össze, erre pedig lehet alapozni a jövőben.

„Valóban, ez némileg új tényezőként jelent meg a csapat teljesítményében, úgy tűnik, tanultunk valamit a nyári előselejtezős meccsek során – értékelt a szövetségi kapitány. – A sorozat első három mérkőzésével elégedett vagyok, a negyedik, franciaországi összecsapáson is akadtak pozitívumok, de az nem tetszett, hogy puhán kezdtük a meccset. Talán túlságosan tiszteltük az ellenfelet, vagy megfogott minket a telt házas, kiváló hangulatú Le Mans-i aréna – nem tudom. A franciák kezdő ötöse minőségi játékosokból állt, és magukhoz is ragadták a vezetést, 8–0-val kezdtek, nyilván innen még nehezebb volt a dolgunk.”

Persze erre a magyar válogatott tagjai számítottak is, és azért a második fél­időben sikerült örömteli periódusokat produkálni. Okorn örül, hogy ezen a két meccsen Maronka Zsombor fontos szereplőnek bizonyult és Filipovity Péter is sok játékpercet kapott. Szóval szépen lassan épül a megújult válogatott.

„Természetesen az egyik fő feladatunk, hogy a következő két évben eredményesek legyünk, a magyar nem olyan kosárnemzet, amely rövid időn belül hatalmas változásokat eszközölhet a keretében, nincs akkora merítési lehetőség – folytatta Okorn. – Okosan kell építkeznünk, és körülbelül félúton járunk. A keret fele már tapasztaltabb, a másik kevésbé, de a lényeg, hogy júliusban, amikor vége a vb-selejtező első csoportkörének, továbbjussunk. Ez nagyon fontos nekünk, hiszen versenyben maradnánk a katari világbajnokságért, aztán ennek köszönhetően nem kellene előselejtezőt játszanunk az Eb-kvalifikáció előtt, és játszhatnánk olimpiai előselejtezőt is, ami ismét remek teszt lenne. Szóval ez a továbbjutás meghatározhatja a 2029-es Eb-ig tartó időszakot.”

Gasper Okorn és stábja természetesen végig monitorozza majd a bajnokságot a nyári két vb-selejtezőig. A kapitány sajnálja, hogy a tavaly július óta lejátszott mérkőzéseken egyszer sem sikerült teljes kerettel kiállni, a meghatározó kosárlabdázók közül hiányzott már Vojvoda Dávid, Nate Reuvers, Somogyi Ádám, Golomán György, Benke Szilárd és Lukács Norbert is, és reménykedik abban, hogy a júniusi felkészülés kezdetekor végre mindenki egészséges lesz.

„Nem vitás, továbbra is szükség van a rutinosabb játékosokra – mondta Okorn. – Láttuk például Perl Zoltán teljesítményét, aki nem véletlenül a csapatkapitánya a társaságnak. A kezdő ötösünkben Golomán és Perl mellett az egy generációval fiatalabbak kaptak már helyet, Somogyi Ádám, Lukács Norbert és Maronka. Köréjük kell csapatot építenünk a jövőben, és meg kell találnunk, kik alkalmasak a feladatokra. De nem lehet hirtelen mindent egyszerre, lépésről lépésre kell haladnunk. Bízom benne, hogy a befejező két meccsen mindenkire számíthatok, és erős bő keretből tudom kiválasztani a benevezhető tizenkét játékost.”

Mindkét franciák elleni mérkőzésen jól játszott Perl Zoltán (jobbra), a mieink csapatkapitánya (Fotó: FIBA)

Okorn tudja, hogy a francia válogatott ellen nehéz győzelemmel kalkulálni egy ilyen sorozatban, ha mégis sikerül, az óriási bónuszt jelent. Szombathelyen ez a bravúr nem volt elérhetetlen, a magyar csapat arra a mérkőzésre hegyezte ki a formáját. Szerencsére korábban az Eb-4. finneket sikerült legyőzni itthon, és a szintén Európa-bajnoki résztvevő belgákat legyűrtük idegenben, vagyis egyáltalán nem egyszerű a kvartettünk.

„A legfontosabb, hogy az utolsó két forduló előtt a mi kezünkben van a sorsunk. A finnek kétszer legyőzték a belgákat, akiknek nincsen még győzelmük, és ez őszintén szólva nem rossz nekünk. Ezúttal nem függünk mások eredményeitől, csak a saját feladatunkra kell figyelnünk.”

A PROGRAM

5. forduló

Július 3.: Finnország–MAGYARORSZÁG, Belgium–Franciaország

6. forduló

Július 6.: MAGYARORSZÁG–Belgium, Franciaország–Finnország