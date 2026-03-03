Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Nemes cél ösztönözte az építést

2026.03.03.
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Újbudáról érkezett képeslap. 

2021. AUGUSZTUS 31-én avatták fel a főváros XI. kerületében a Emericus Sportegyesület ezer négyzetméteres, könnyűszerkezetes tornacsarnokát. Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola udvarán felépült létesítménnyel kapcsolatban a kerület akkori országgyűlési képviselője, Simicskó István úgy fogalmazott, méltó körülményeket teremt az iskolai, a szabadidős és az egyesületi sportoláshoz. Az iskola igazgatója, Bognár Sándor szerint a tornacsarnok „hihetetlen összefogással valósult meg”, a beruházást az a nemes cél ösztönözte, hogy minél több gyerek minél több sportágban kipróbálhassa magát megfelelő körülmények között.

Hományi Tamás Márton, a Dél-budai Tankerületi Központ igazgatója arról beszélt, hogy a sportcsarnok másfél éves közös munka eredménye, amely egyszerre támogatja a köznevelés egyik egyházi és állami oktatási intézményét is. A beruházás 260 millió forint állami támogatásból valósult meg, az ezer négyzetméteres, könnyűszerkezetes épületben egyszerre három osztály vagy csoport sportolhat.

 

