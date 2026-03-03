Arbeloa az újabb vereség után: Itt senki nem fogja feladni, ez a Real Madrid!

Mint arról beszámoltunk, a Getafe hétfő este 2008 óta először győzött a Bernabéuban. A találkozó egyetlen gólját Martín Satriano szerezte az első félidőben, látványos lövéssel. A Real Madrid több nagy helyzetet is kialakított, de nem tudott betalálni.

A vezetőedző, Álvaro Arbeloa a mérkőzés után hangsúlyozta, hogy a bajnoki versenyfutás még korántsem dőlt el. „Nem, természetesen nem – válaszolta arra a kérdésre, hogy szertefoszlottak-e csapata reményei. – Harminchat pontot lehet még megszerezni, meg kell küzdenünk értük. Itt senki nem fogja feladni, ez a Real Madrid. Négy pont ledolgozható különbség.”

„Ez olyan meccs volt, amelyből többet is kihozhattunk volna a játékunk alapján. Sokkal tisztább helyzeteink voltak, mint nekik, de a futball nem arról szól, mit érdemelsz. A Getafe azt csinálta, amit szokott. Semmi olyasmi nem történt, amire ne számítottunk volna.”

Arbeloa a kritikákra is reagált: „Nagyszerű játékosaink vannak, erős a keretünk, és lesznek visszatérők, akik sokat segítenek majd. Megértem a kritikát egy ilyen vereség után, de helyzeteket alakítottunk ki a gólszerzéshez. Tudunk-e jobban játszani? Igen, ez is igaz. A játékosok hozzáállását ugyanakkor nem kritizálhatom. Az én dolgom, hogy javítsak a csapat játékán.”

A játékvezetői jelentésből kiderült, hogy Franco Mastantuonót azért állította ki Alejando Muniz Ruiz, mert egy döntésénél az argentin játékos kétszer is ezt kiáltotta felé: „Micsoda szégyen!”

Franco Mastantuono nehezen fogadta el a piros lapot (Fotó: Getty Images)

A Realnak két kulcsembere is hiányzott a meccsen: Kylian Mbappé térdsérülés, míg Jude Bellingham combprobléma miatt nem volt bevethető. A madridiak pénteken a Celta Vigo otthonába látogatnak, majd jövő héten a Manchester City ellen játszanak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

Real Madrid–Getafe 0–1 (Satriano 39.)

Kiállítva: Mastantuono (90+5.), ill. Liso (90+7.)