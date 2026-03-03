Arbeloa az újabb vereség után: Itt senki nem fogja feladni, ez a Real Madrid!
Mint arról beszámoltunk, a Getafe hétfő este 2008 óta először győzött a Bernabéuban. A találkozó egyetlen gólját Martín Satriano szerezte az első félidőben, látványos lövéssel. A Real Madrid több nagy helyzetet is kialakított, de nem tudott betalálni.
A vezetőedző, Álvaro Arbeloa a mérkőzés után hangsúlyozta, hogy a bajnoki versenyfutás még korántsem dőlt el. „Nem, természetesen nem – válaszolta arra a kérdésre, hogy szertefoszlottak-e csapata reményei. – Harminchat pontot lehet még megszerezni, meg kell küzdenünk értük. Itt senki nem fogja feladni, ez a Real Madrid. Négy pont ledolgozható különbség.”
„Ez olyan meccs volt, amelyből többet is kihozhattunk volna a játékunk alapján. Sokkal tisztább helyzeteink voltak, mint nekik, de a futball nem arról szól, mit érdemelsz. A Getafe azt csinálta, amit szokott. Semmi olyasmi nem történt, amire ne számítottunk volna.”
Arbeloa a kritikákra is reagált: „Nagyszerű játékosaink vannak, erős a keretünk, és lesznek visszatérők, akik sokat segítenek majd. Megértem a kritikát egy ilyen vereség után, de helyzeteket alakítottunk ki a gólszerzéshez. Tudunk-e jobban játszani? Igen, ez is igaz. A játékosok hozzáállását ugyanakkor nem kritizálhatom. Az én dolgom, hogy javítsak a csapat játékán.”
A játékvezetői jelentésből kiderült, hogy Franco Mastantuonót azért állította ki Alejando Muniz Ruiz, mert egy döntésénél az argentin játékos kétszer is ezt kiáltotta felé: „Micsoda szégyen!”
A Realnak két kulcsembere is hiányzott a meccsen: Kylian Mbappé térdsérülés, míg Jude Bellingham combprobléma miatt nem volt bevethető. A madridiak pénteken a Celta Vigo otthonába látogatnak, majd jövő héten a Manchester City ellen játszanak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
Real Madrid–Getafe 0–1 (Satriano 39.)
Kiállítva: Mastantuono (90+5.), ill. Liso (90+7.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|26
|21
|1
|4
|71–26
|+45
|64
|2. Real Madrid
|26
|19
|3
|4
|54–22
|+32
|60
|3. Atlético Madrid
|26
|15
|6
|5
|43–23
|+20
|51
|4. Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48–31
|+17
|51
|5. Betis
|26
|11
|10
|5
|42–32
|+10
|43
|6. Celta Vigo
|26
|10
|10
|6
|36–28
|+8
|40
|7. Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33–39
|–6
|36
|8. Real Sociedad
|26
|9
|8
|9
|38–38
|0
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|10
|5
|11
|30–36
|–6
|35
|10. Osasuna
|26
|9
|6
|11
|30–30
|0
|33
|11. Getafe
|26
|9
|5
|12
|21–29
|–8
|32
|12. Sevilla
|26
|8
|6
|12
|34–41
|–7
|30
|13. Girona
|26
|7
|9
|10
|27–42
|–15
|30
|14. Valencia
|26
|7
|8
|11
|27–39
|–12
|29
|15. Rayo Vallecano
|25
|6
|9
|10
|23–32
|–9
|27
|16. Alavés
|26
|7
|6
|13
|23–34
|–11
|27
|17. Elche
|26
|5
|11
|10
|34–39
|–5
|26
|18. Mallorca
|26
|6
|6
|14
|29–42
|–13
|24
|19. Levante
|26
|5
|6
|15
|28–44
|–16
|21
|20. Oviedo
|25
|3
|8
|14
|16–40
|–24
|17