Nuno Campos szerint ha nincs a kiállítás, a ZTE nyerhetett volna Pakson

KAISER TAMÁS
2026.03.14. 19:48
Nuno Campos veretlen maradt a Paks ellen (Fotó: Árvai Károly)
ZTE FC labdarúgó NB I Nuno Campos Paksi FC Bognár György
Döntetlent játszott egymással a Paks és a Zalaegerszeg a labdarúgó NB I 26. fordulójában, pedig a ZTE egy félidőt emberhátrányban játszott. A találkozó után Nuno Campos és Bognár György értékelt, érthető módon utóbbi volt a csalódottabb.

„Nagyon nehéz meccsem vagyunk túl, de tulajdonképpen erre is számítottunk, hiszen egy nagyon tapasztalt csapat ellen léptünk pályára, amely már az Európa Ligában is megmutatta, hogy mire képes, és ugye ez egy másik szint, mint ahol mi még most tartunk. – értékelt Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője. – Viszont elképesztő volt az a lelkesedés, az a lélek, amit beletett a csapat a mai játékba, így lehetett azt elérni, hogy még emberhátrányban is egy döntetlent össze tudjunk hozni. Egy nagyon kemény csapat ellen, egy nagyon nehéz meccsen.”

