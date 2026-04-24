Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal

– Mi járt a fejében, amikor vasárnap a Madocsa–Bölcske szomszédvári rangadón 2–0-s vezetésnél a játékvezető büntetőt ítélt a vendégek javára, majd miután a kapus hárított, a partjelző intése után újrarúgatta a tizenegyest?

– Hogy a kapusunk, Kovács Flóri ismét megfogja, és megfogta… – válaszolta lapunknak Böde Dániel, a paksiak ikonja, aki vasárnap kora délután győztes gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen, nem sokkal később pedig már edzőként dirigálta vármegye hármas bajnokin a Madocsát. – Azt persze nem mondhatom el, mi zajlott le akkor bennem, de az egyik gondolatom az volt, hogy a játékvezetőt és a segítőit nekem kell majd kimenekítenem a sporttelepről.

– Az első huszonöt perc nem azt mutatta, hogy simán, 4–1-re megnyerik a meccset, az ellenfél játékosai gyorsabbnak, energikusabbnak tűntek.

– Mert fiatalabb csapatuk van, és ők edzenek is. De amikor emberhátrányba kerültek a második félidő elején, már éreztem, meglesz a győzelem, és így is lett.

– A Madocsa egy mérkőzéssel kevesebbet játszva hat ponttal van lemaradva az éllovas Pálfai SE mögött, ráadásul hazai pályán futballozik még ellene. Megszerezhető a bajnoki cím?

– Hogy legyen cél, még ilyen szinten is fontos. Van egy elmaradt mérkőzésünk, elképzelhető, hogy a végén pontazonosság lesz a két csapat között. Vasárnap a velünk azonos pontszámmal álló, ám két meccsel többet játszó Iregszemcsével játszunk idegenben, igaz, Tamásiban, semleges pályán, mivel a sajátját felújítják. Hibátlan tavaszt kell produkálnunk, és erre lenne is esélyünk, ha mindig úgy állnánk fel, mint vasárnap, ám ez már a mostani hétvégén sem jön össze, mert a Paks és a Madocsa egy időpontban játszik.

– Nos, sokkal szebb vasárnapot nem remélhetett: az élvonalban a gólja döntött a Puskás Akadémia ellen, felesége, Böde-Bíró Blanka remekelt a Metz ellen 31–31-re végződő kézilabda BL-negyeddöntőben, majd következett a Madocsa győzelme a Bölcske elleni presztízsmeccsen.

– Valóban tökéletes nap volt.

– Maradjunk az NB I-nél, azon belül is a Paksnál: létfontosságú volt a Puskás Akadémia legyőzése?

– Itthon kellett tartanunk a három pontot dobogós reményeink megtartása érdekében. Nem állítom, hogy sziporkáztunk, de a csapategység rendben volt, és ez különösen a kiállítás után mutatkozott meg: ha arra volt szükség, hárman vetődtek a labda útjába.