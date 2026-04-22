Feczkó Tamás: Nyolcvan másodperc hiányzott
A labdarúgó Magyar Kupa első elődöntőjében a ZTE drámai körülmények között a 90+3. percben egyenlített a Honvéd otthonában, hosszabbításra mentve a párharcot. A kétszer 15 perc alatt gólváltás történt, így szétlövés döntött, amelyben 5–4-re a zalaiak bizonyultak jobbnak, és ők jutottak be a döntőbe. A mérkőzést követően Nuno Campos, a ZTE vezetőedzője és Feczkó Tamás, a Honvéd trénere értékelte csapata teljesítményét.
