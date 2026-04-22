Nuno Campos: Fantasztikus kapcsolat van a klub és a szurkolók között, csodás érzés, hogy skandálják a nevem

Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd vezetőedzője

Érthetően csalódott. Miként értékelné a mérkőzést?

Nehéz mit mondani egy ilyen összecsapás után: bírtuk a tempót, megérdemelten szereztük meg a vezetést. A második félidőben kicsit mélyebbre húztuk vissza a védekezésünket, hogy legyen helyünk a kontrákra, de ezeket a lehetőségeinket nem használtuk ki. Játékunkról sokat elmond, hogy kapusunknak alig kellett védenie a rendes játékidőben, jól védekeztünk.

Mit mondhat egy edző akkor, amikor már a kezében érzi a sikert és a továbbjutást, az mégis kicsúszik? Ilyenkor kicsit meghal az ember lelke?

Addig kell futballoznunk, amíg a hármas sípszó nem hangzik fel – nem kellett volna engednünk, hogy érkezzen a beadás és akkor nem kaptunk volna gólt. Nem mindig igazságos a futball, kedd este nem a jobbik csapat jutott tovább. Elveszett az álmunk. A szurkolóink végig mellettünk álltak, sajnálom őket.

A szokásosnál nagyobb volt a feszültség a két kispad között, Márton István másodedző piros lapot is kapott – a nagy tét miatt volt paprikás a hangulat?

Vannak szabályok, amiket be kell tartani. Az ellenféltől valaki nekimegy a stábtagomnak és őt állítják ki, ezt nem értem. Lehet, ilyen a dél-amerikai virtus, nem tudom.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

Fordulatos, parázs hangulatú mérkőzésen jutottak be a Mol Magyar Kupa döntőjébe. Miként értékelné az összecsapást?

Mindkét csapat előtt le a kalappal, jó meccset játszottunk egymással! Kemény meccs volt, tudtuk, hogy ez vár ránk, hiszen a Honvéd szinte biztosan visszajut az élvonalba, erős csapat, ráadásul hazai pályán futballozhatott. El kell ismerni, mindkét együttes megérdemelte volna, hogy bejusson a fináléba.

Ez végül a ZTE-nek sikerült büntetőrúgásokkal – hogyan élte meg ezeket a drámai pillanatokat?

Ilyenkor már nem csak a tudás, hanem a szerencse és a hit is számít, ki mennyire bízik abban, hogy továbbjuthat. Szerencsére nem hibáztunk és ott vagyunk a döntőben!

Mi hangzott el a félidőben? Felemelte a hangját? Hátrányba kerültek, és gyengén futballoztak.

Látni kell, hogy ez a Magyar Kupa elődöntője volt, mindenki be akart jutni a fináléba, nincs könnyű meccs ilyenkor. Hatalmas szívvel futballoztunk, ez döntő volt. Ha felemeltem volna a hangomat a szünetben, akkor lehet, megremeg a játékosok lába, így nem ezt az utat választottam, hanem inkább finomítottunk bizonyos elemeket, részleteket. Úgy érzem, ha a drukkereink nincsenek mellettünk, akkor könnyen lehet, nem egyenlítettünk volna a rendes játékidőben. Fantasztikus kapcsolat van a klub és a szurkolók között, csodás érzés, hogy skandálják a nevem.