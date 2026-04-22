Nuno Campos: Fantasztikus kapcsolat van a klub és a szurkolók között, csodás érzés, hogy skandálják a nevem

CSERHÁTI ANDRÁS
2026.04.22. 00:02
null
Nuno Campos kupadöntőbe vezette a zalaegerszegieket (Fotó: Kovács Péter)
Mint ismert, a labdarúgó Magyar Kupa első elődöntőjében a ZTE drámai körülmények között a 90+3. percben egyenlített a Honvéd otthonában, hosszabbításra mentve a párharcot. A kétszer 15 perc alatt gólváltás történt, így szétlövés döntött, amelyben 5–4-re a zalaiak bizonyultak jobbnak, és ők jutottak be a döntőbe. A meccs utáni sajtótájékoztatón ellentétesen értékelt a két vezetőedző.

 

Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd vezetőedzője

Érthetően csalódott. Miként értékelné a mérkőzést?
Nehéz mit mondani egy ilyen összecsapás után: bírtuk a tempót, megérdemelten szereztük meg a vezetést. A második félidőben kicsit mélyebbre húztuk vissza a védekezésünket, hogy legyen helyünk a kontrákra, de ezeket a lehetőségeinket nem használtuk ki. Játékunkról sokat elmond, hogy kapusunknak alig kellett védenie a rendes játékidőben, jól védekeztünk.

Mit mondhat egy edző akkor, amikor már a kezében érzi a sikert és a továbbjutást, az mégis kicsúszik? Ilyenkor kicsit meghal az ember lelke?
Addig kell futballoznunk, amíg a hármas sípszó nem hangzik fel – nem kellett volna engednünk, hogy érkezzen a beadás és akkor nem kaptunk volna gólt. Nem mindig igazságos a futball, kedd este nem a jobbik csapat jutott tovább. Elveszett az álmunk. A szurkolóink végig mellettünk álltak, sajnálom őket.

A szokásosnál nagyobb volt a feszültség a két kispad között, Márton István másodedző piros lapot is kapott – a nagy tét miatt volt paprikás a hangulat?
Vannak szabályok, amiket be kell tartani. Az ellenféltől valaki nekimegy a stábtagomnak és őt állítják ki, ezt nem értem. Lehet, ilyen a dél-amerikai virtus, nem tudom.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

Fordulatos, parázs hangulatú mérkőzésen jutottak be a Mol Magyar Kupa döntőjébe. Miként értékelné az összecsapást?
Mindkét csapat előtt le a kalappal, jó meccset játszottunk egymással! Kemény meccs volt, tudtuk, hogy ez vár ránk, hiszen a Honvéd szinte biztosan visszajut az élvonalba, erős csapat, ráadásul hazai pályán futballozhatott. El kell ismerni, mindkét együttes megérdemelte volna, hogy bejusson a fináléba.

Ez végül a ZTE-nek sikerült büntetőrúgásokkal – hogyan élte meg ezeket a drámai pillanatokat?
Ilyenkor már nem csak a tudás, hanem a szerencse és a hit is számít, ki mennyire bízik abban, hogy továbbjuthat. Szerencsére nem hibáztunk és ott vagyunk a döntőben!

Mi hangzott el a félidőben? Felemelte a hangját? Hátrányba kerültek, és gyengén futballoztak.
Látni kell, hogy ez a Magyar Kupa elődöntője volt, mindenki be akart jutni a fináléba, nincs könnyű meccs ilyenkor. Hatalmas szívvel futballoztunk, ez döntő volt. Ha felemeltem volna a hangomat a szünetben, akkor lehet, megremeg a játékosok lába, így nem ezt az utat választottam, hanem inkább finomítottunk bizonyos elemeket, részleteket. Úgy érzem, ha a drukkereink nincsenek mellettünk, akkor könnyen lehet, nem egyenlítettünk volna a rendes játékidőben. Fantasztikus kapcsolat van a klub és a szurkolók között, csodás érzés, hogy skandálják a nevem.

Labdarúgó NB I
2 órája

Dráma Kispesten: a ZTE tizenegyesekkel ejtette ki a Honvédot, és ott van a Magyar Kupa döntőjében

A ZTE a 90+3. percben harcolta ki a kétszer 15 perces hosszabbítást, de a gólváltás után a ráadás sem hozott döntést.

LABDARÚGÓ MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
BP. HONVÉD FC (NB II)–ZALAEGERSZEGI TE FC 2–2 (1–0, 1–1, 2–2) – 11-esekkel 4–5
Bozsik Aréna, 5450 néző. Vezette: Csonka Bence (Vígh-Tarsonyi Gergő, Szalai Balázs)
HONVÉD: Dúzs Csonka B. (Ujváry, 99.), Szabó A., Csontos – Pauljevics, Pekár I. (Szamosi Á., 66.), Kesztyűs (Szabó T., 66.), Hangya Gyurcsó (Kántor K., 89.), Pinte (Zuigeber, 70.), Medgyes Z. (Nyers, 99.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
ZTE: Mauricio – Csonka A. (Bitca, 73.), Várkonyi (D. Silva, 117.), Akpe, Calderón (D. Lopez, 117.) – Kiss B., Amato (D. Lima, 73.), Szendrei N., Skribek – Joao Victor (Elosú, 97.), Maxsuell (Alfonso, 79.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Pauljevics (44.), Szamosi Á. (101.), ill. Joao Victor (90+3.), Alfonso (92.)

ZTE Honvéd Nuno Campos Feczkó Tamás Magyar Kupa MK-elődöntő Mol Magyar Kupa
Dráma Kispesten: a ZTE tizenegyesekkel ejtette ki a Honvédot, és ott van a Magyar Kupa döntőjében

Labdarúgó NB I
2 órája

