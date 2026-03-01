Mondovics Kevin: Muszáj támadólag fellépnünk a Szpari ellen



MÉG TAVALY december 13-án nyert legutóbb hazai pályán az NB I-ben a Puskás Akadémia, akkor 2–1-re a Diósgyőr ellen. A 2024–2025-ös bajnoki ezüstérmes az elmúlt években megszokotthoz képest alulteljesít Felcsúton, az idényben eddig lejátszott 11 hazai fellépésén csupán 14 pontot szerzett. Ráadásul vasárnap jelentős kihívás vár az együttesre, mert a 2026-ban még veretlen Nyíregyháza Spartacust fogadja a Pancho Arénában. Mondovics Kevin, a felcsútiak 18 éves szélsője mindenesetre elszánt, az élmezőnybe, dobogós helyre repítené csapatát.

„Örülök, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző újabban számít a játékomra – mondta a Nemzeti Sportnak a fiatal támadó. – Egyre jobb teljesítményt nyújtok, amihez a csákvári NB II-es szereplés sokat hozzátett. Szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot. A 2024–2025-ös évad történelmi volt klubunk életében, ehhez képest ebben az idényben valamiért nem úgy alakulnak az események, ahogyan szeretnénk. Talán egy-egy apró hiba, vagy a saját, illetve az ellenfél kapuja előtti nem megfelelő összpontosítás lehet az oka. Ha ezekben javulunk, versenyképesek lehetünk. A mérkőzéseink többségét uraljuk, így például két hete az MTK ellenit is, de akkor is elhullajtottunk két pontot.”

A nyíregyházi csapat teljesítményét elismeri az utánpótlás-válogatott játékos, aki azonban tudja, hogyan lehet legyőzni.

„Nagyszerű csapat a Szpari, játékosai agresszívan futballoznak, intenzív letámadást alkalmaznak, sokat futnak és veszélyesek a pontrúgásoknál. A legjobb esélyünk akkor lehet, ha a magas, erős belső védőiket a földön kombinatív játékkal verjük meg. Muszáj támadólag fellépnünk, remélem, végre én is gólt szerzek.”

24. FORDULÓ

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

ETO FC–Újpest FC 2–1

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!