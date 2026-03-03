Nemzeti Sportrádió

Majdnem mindent megnyert, mégis repült – menesztette Filipe Luíst a Flamengo

2026.03.03. 10:18
Filipe Luís menesztésében az elveszített Recopa-finálé is komoly szerepet játszhatott (Fotó: Getty Images)
Már nem Filipe Luís a brazil országos bajnoki címvédő CR Flamengo vezetőedzője: a trénert a gyenge idénykezdet miatt menesztették, azután, hogy a Madureira ellen összesítésben 11–0-s győzelemre vezette csapatát a riói állami bajnokság elődöntőjében.

Menesztette vezetőedzőjét, a játékosként a Chelsea-vel és az Atlético Madriddal angol, illetve spanyol bajnokságot, a brazil válogatottal Copa Américát nyerő Filipe Luíst a Flamengo – adta hírül a legnagyobb brazil sportportál, a Globoesporte

A negyvenéves szakembert, aki vezetőedzőként 2024-ben Brazil Kupát, 2025-ben országos bajnoki címet és Libertadores-kupát nyert a vörös-feketékkel – a PSG elleni Interkontinentális Kupa-fináléban pedig csak tizenegyesekkel maradtak alul –, a Madureira ellen 8–0-ra (összesítésben 11–0-ra) megnyert riói állami bajnoki elődöntő után bocsátották el. 

A szakítás egyik oka feltehetően az, hogy a csapat 2026-ban az utóbbi tíz év leggyengébb idénykezdetét produkálta, a vezetőség döntésénél különösen sokat nyomhatott a latban a Corinthians ellen elszenvedett 2–1-es szuperkupa-döntős vereség, valamint az, hogy a Recopa Sudamericana (dél-amerikai szuperkupa) fináléját is elvesztették a cariocák az argentin Lanússzal szemben.

Más források szerint a kenyértörésre azért került sor, mert Filipe Luís viszonya megromlott az klubelnökkel, Luiz Eduardo Baptistával, valamint a portugál sportigazgatóval, José Botóval. A Madureira elleni mérkőzésen a 8–0-s győzelem ellenére a szurkolók is tüntettek a csapat ellen, „szégyenteleneknek” nevezve a játékosokat.

Filipe Luís, aki 2024. szeptember 30-án a volt brazil szövetségi kapitány, Tite távozása után vette át a vezetőedzői posztot, 101 tétmeccsen 63 győzelmet aratott, 23-szor játszott döntetlent és 15-ször kapott ki, címek tekintetében pedig Jorge Jesússzal holtversenyben a klub történetének második legeredményesebb trénere.

 

