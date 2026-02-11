A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

A harmadik helyen álló Tatabánya az előző 13 hazai tétmérkőzését megnyerte – ebből 10-et az NB I-ben –, és úgy tűnt, folytatódhat a sorozata, ugyanis a szünet után 15–12-re vezetett a Csurgó ellen. A vendégek aztán 19–17-es hazai előny után egy 7–1-es rohammal fordítottak, és bár még volt 10 perc hátra, a „kék tigrisek” nem tudták ledolgozni hátrányukat. A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét, ebben nagy szerepe volt a szlovén Urban Pippnek, aki kilenc góllal vette ki a részét a győzelemből. 26–27

A Balatonfüred az első félidőben hat góllal is vezetett, és a szünet után már nem engedte közel magához a PLER-t. A vendéglátó zsinórban a hatodik hazai tétmeccsét nyerte meg, és sikerével megelőzte fővárosi riválisát a tabellán. 27–21

FÉRFI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

Mol Tatabánya KC–Csurgói KK 26–27 (13–12)

Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest 27–21 (15–10)

Részletes jegyzőkönyvek később.

A TOVÁBBI PROGRAM

Péntek

18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect

Szombat

18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT

18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös