A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben

2026.02.11. 19:48
Nyert Tatabányán a Csurgó (Fotó: Csurgói KK/Facebook)
férfi kézilabda NB I Balatonfüredi KSE Csurgói KK Mol Tatabánya KC PLER-Budapest
A férfi kézilabda NB I 15. fordulójában a Csurgó 27–26-ra nyert a Tatabánya vendégeként, míg a Balatonfüred otthon győzte le 27–21-re a PLER-t.

A harmadik helyen álló Tatabánya az előző 13 hazai tétmérkőzését megnyerte – ebből 10-et az NB I-ben –, és úgy tűnt, folytatódhat a sorozata, ugyanis a szünet után 15–12-re vezetett a Csurgó ellen. A vendégek aztán 19–17-es hazai előny után egy 7–1-es rohammal fordítottak, és bár még volt 10 perc hátra, a „kék tigrisek” nem tudták ledolgozni hátrányukat. A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét, ebben nagy szerepe volt a szlovén Urban Pippnek, aki kilenc góllal vette ki a részét a győzelemből. 26–27

A Balatonfüred az első félidőben hat góllal is vezetett, és a szünet után már nem engedte közel magához a PLER-t. A vendéglátó zsinórban a hatodik hazai tétmeccsét nyerte meg, és sikerével megelőzte fővárosi riválisát a tabellán. 27–21

FÉRFI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ 
Mol Tatabánya KC–Csurgói KK 26–27 (13–12)
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest 27–21 (15–10)
Részletes jegyzőkönyvek később.

A TOVÁBBI PROGRAM
Péntek
18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect 
Szombat
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Veszprém1414572–389+18328
  2. Szeged161312555–441+11427
  3. Tatabánya15123467–423+4424
  4. FTC14815462–432+3017
  5. Csurgó16637444–447–315
  6. Győr1477421–423–214
  7. Balatonfüred15618396–437–4113
  8. Gyöngyös1468379–407–2812
  9. PLER15528392–434–4212
10. Szigetszentmiklós15519391–439–4811
11. Budai Farkasok-Rév14347378–412–3410
12. NEKA14428379–414–3510
13. Komló142210375–423–486
14. Budakalász142111383–473–905

 

 

férfi kézilabda NB I Balatonfüredi KSE Csurgói KK Mol Tatabánya KC PLER-Budapest
Ezek is érdekelhetik