A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét a férfi kézilabda NB I-ben
A harmadik helyen álló Tatabánya az előző 13 hazai tétmérkőzését megnyerte – ebből 10-et az NB I-ben –, és úgy tűnt, folytatódhat a sorozata, ugyanis a szünet után 15–12-re vezetett a Csurgó ellen. A vendégek aztán 19–17-es hazai előny után egy 7–1-es rohammal fordítottak, és bár még volt 10 perc hátra, a „kék tigrisek” nem tudták ledolgozni hátrányukat. A Csurgó elvette a Tatabánya hazai veretlenségét, ebben nagy szerepe volt a szlovén Urban Pippnek, aki kilenc góllal vette ki a részét a győzelemből. 26–27
A Balatonfüred az első félidőben hat góllal is vezetett, és a szünet után már nem engedte közel magához a PLER-t. A vendéglátó zsinórban a hatodik hazai tétmeccsét nyerte meg, és sikerével megelőzte fővárosi riválisát a tabellán. 27–21
FÉRFI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ
Mol Tatabánya KC–Csurgói KK 26–27 (13–12)
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest 27–21 (15–10)
A TOVÁBBI PROGRAM
Péntek
18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect
Szombat
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|14
|14
|–
|–
|572–389
|+183
|28
|2. Szeged
|16
|13
|1
|2
|555–441
|+114
|27
|3. Tatabánya
|15
|12
|–
|3
|467–423
|+44
|24
|4. FTC
|14
|8
|1
|5
|462–432
|+30
|17
|5. Csurgó
|16
|6
|3
|7
|444–447
|–3
|15
|6. Győr
|14
|7
|–
|7
|421–423
|–2
|14
|7. Balatonfüred
|15
|6
|1
|8
|396–437
|–41
|13
|8. Gyöngyös
|14
|6
|–
|8
|379–407
|–28
|12
|9. PLER
|15
|5
|2
|8
|392–434
|–42
|12
|10. Szigetszentmiklós
|15
|5
|1
|9
|391–439
|–48
|11
|11. Budai Farkasok-Rév
|14
|3
|4
|7
|378–412
|–34
|10
|12. NEKA
|14
|4
|2
|8
|379–414
|–35
|10
|13. Komló
|14
|2
|2
|10
|375–423
|–48
|6
|14. Budakalász
|14
|2
|1
|11
|383–473
|–90
|5