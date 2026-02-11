Nemzeti Sportrádió

Női kézi: a Mosonmagyaróvár helyzetjelentést adott Háfráék állapotáról

CS. M.CS. M.
2026.02.11. 19:46
null
Háfra Noémi (Fotó: Facebook/Mosonmagyaróvári Kézilabda Club, archív)
Címkék
Mosonmagyaróvár Tyiskov-Helembai Fanny kézilabda női kézilabda sérülések Háfra Noémi Tóth Eszter
A Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata hírt adott Háfra Noémi, Tyiskov-Helembai Fanny és Tóth Eszter játékosai állapotáról.

 

Háfra Noémi: „Balátlövőnk korábbi keresztszalag-sérülését követően a műtét és a rehabilitáció a tervek szerint zajlott. Az utolsó orvosi vizsgálatot követően visszatérhetett az edzésekhez, az FTC elleni hazai mérkőzésen már pályára lépett, a Larvik elleni Európa-liga-találkozón pedig gólt is szerzett. Jelenleg fokozatosan kapja a mérkőzésterhelést.”

Tyiskov-Helembai Fanny: „Beállónk részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, ami miatt többhetes kihagyás várt rá. A héten visszatért a csapathoz, megkezdte az edzéseket, emellett kiegészítő munkát is végez a mielőbbi teljes visszatérés érdekében. A héten kontrollvizsgálaton vesz részt kezelőorvosánál, és előreláthatólag minimum három hét szükséges ahhoz, hogy mérkőzésen is bevethető legyen.”

Tóth Eszter: „Csapatkapitányunk a Larvik elleni Európa-liga-mérkőzésen betegség miatt nem volt bevethető, állapota azonban nem ad okot aggodalomra, a héten már újra teljes értékű munkát végez.”

A klub bízik benne, hogy játékosai felépülése továbbra is zavartalan lesz, és hamarosan teljes kerettel dolgozhat.

A Mosonmagyaróvár múlt vasárnap idegenben 27–26-ra legyőzte a norvég Larvikot az Európa-ligában, és csoportja második helyén áll, míg az NB I-ben a hetedik helyezett.

 

Mosonmagyaróvár Tyiskov-Helembai Fanny kézilabda női kézilabda sérülések Háfra Noémi Tóth Eszter
Legfrissebb hírek

Magyar válogatott átlövőt igazolt a Ferencváros – hivatalos

Kézilabda
5 órája

Női kézilabda NB I: újabb támogatás a DKKA-nak

Kézilabda
2026.02.09. 22:11

Férfi kézi MK: könnyen jutott be az elődöntőbe a Veszprém

Kézilabda
2026.02.09. 19:59

Férfi kézi-vb: a második kalapból sorsolják a válogatottat – ha kijut

Kézilabda
2026.02.09. 17:54

Női kézi El: Korsós Dorina négy gólt dobott a bukaresti Rapid győzelmekor

Kézilabda
2026.02.08. 20:42

Kézi Európa-liga: az utolsó pillanatokban dobott góllal a Mosonmagyaróvár legyőzte a Larvikot

Kézilabda
2026.02.08. 17:33

Az FTC a kilencgólos Malestein vezérletével győzött a Sola ellen

Kézilabda
2026.02.08. 15:32

Gyász: elhunyt Krámerné Agócs Valéria

Kézilabda
2026.02.08. 12:55
Ezek is érdekelhetik