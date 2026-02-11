Női kézi: a Mosonmagyaróvár helyzetjelentést adott Háfráék állapotáról

Háfra Noémi: „Balátlövőnk korábbi keresztszalag-sérülését követően a műtét és a rehabilitáció a tervek szerint zajlott. Az utolsó orvosi vizsgálatot követően visszatérhetett az edzésekhez, az FTC elleni hazai mérkőzésen már pályára lépett, a Larvik elleni Európa-liga-találkozón pedig gólt is szerzett. Jelenleg fokozatosan kapja a mérkőzésterhelést.”

Tyiskov-Helembai Fanny: „Beállónk részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, ami miatt többhetes kihagyás várt rá. A héten visszatért a csapathoz, megkezdte az edzéseket, emellett kiegészítő munkát is végez a mielőbbi teljes visszatérés érdekében. A héten kontrollvizsgálaton vesz részt kezelőorvosánál, és előreláthatólag minimum három hét szükséges ahhoz, hogy mérkőzésen is bevethető legyen.”

Tóth Eszter: „Csapatkapitányunk a Larvik elleni Európa-liga-mérkőzésen betegség miatt nem volt bevethető, állapota azonban nem ad okot aggodalomra, a héten már újra teljes értékű munkát végez.”

A klub bízik benne, hogy játékosai felépülése továbbra is zavartalan lesz, és hamarosan teljes kerettel dolgozhat.

A Mosonmagyaróvár múlt vasárnap idegenben 27–26-ra legyőzte a norvég Larvikot az Európa-ligában, és csoportja második helyén áll, míg az NB I-ben a hetedik helyezett.