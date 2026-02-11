Máris összeboronálták Robbie Keane-t a Tottenhammel – Dániában és Angliában

Amint arról szerda délelőtt beszámoltunk, a Tottenham mindössze hét és fél hónap után menesztette Thomas Frank vezetőedzőt a gyenge eredmények miatt. A menesztésről természetesen Dániában, a tréner szülőhazájában is beszámoltak, és Tipsbladet sportlap alig egy órával később máris előállt egy hétfős listával, amelyen a – szerintük – következő Spurs edző neve is szerepel. A névsorban ottvan a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is.

„Klublegenda! Aktív pályafutása során a Tottenhamnél töltötte a legtöbb időt, de edzőként alternatív útvonalat választott a csúcsfutball felé. Izraelben sikereket ért el és most sikeres Magyarországon a Ferencvárossal is. A Tottenham egy nagy lépés lenne számára, de megérné megragadni a lehetőséget” – írta a dán lap szubjektív cikkében a zöld-fehérek ír szakvezetőjéről.

A dán lap nyitócikkének illusztrációja

Amely cikkben egyébként szerepel még a szintén szerdán az Olympique Marseille-től menesztett Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino, az amerikai válogatott szövetségi kapitánya, John Heitinga, akit házon belüli megoldásként másodedzőből léptethetnének elő. A listán a két legnagyobb név talán a Realtól nemrég menesztett Xabi Alonso, és a barcelonai legenda Xavi, névsort pedig a Crystal Palace menedzsere, Oliver Glasner és a Fulhamnél munkálkodó Marco Silva zárja.

Ezzel egyidőben a Sky Sports arról számolt be, hogy Keane egykori tottenhames csapattársa, a korábbi négyszeres angol válogatott védő Michael Dawson is támogatja, hogy az ír szakember legyen a Spurs új menedzsere.

„Nem hiszem, hogy most egy ideiglenesen kinevezett vezetőedző jelentheti a megoldást, vagy ha igen, akkor nyáron meg kell szerezni Pochettinót. Nekem egy szakember a favoritom, aki ismeri a klubot, játszott itt, sok örömöt szerzett a szurkolóknak és tudja mit jelent belépni a Spurs öltözőjébe. Tapasztalatával képes lehet arra, hogy egységbe kovácsolja az öltözőt és gyorsan elérje, hogy mindenki egy irányba nézzen, és induljon el, és megújuljon a csapat. Ez az ember pedig nem más, mint Robbie Keane” – fogalmazott Dawson a Sky Sports adásában, ahol szintén Frank menesztésével foglalkoztak szerdán dél előtt röviddel. A Spursben több mint 300 meccsen pályára lépő korábbi védő, azért azt is hozzátette, koránt sem biztos, hogy a magyar bajnokságot vezető és az Európaligában a negyeddöntős szereplésért játszó csapat éléről sikerül elcsábítani Keane-t, de „érdemes lenne megpróbálni”.

Ugyanakkor Robbie Keane is megszólalt az ügyben, igaz, még lapunk keddi számában. Mivel már korábban is többször hírbe hozták a Spurs vezetőedzői posztjával, ezért a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjúban ez a téma is szóba került.

„Sohasem álmodozom” – felelte Keane Borbola Bence azon kérdésére, hogy álmodozik-e arról, hogy a Premier League-ben lesz majd menedzser, majd így folytatta. – „Miután ott játszottam a legtöbbet, az emberek odahaza elvárják, hogy Angliában dolgozzak. Nálam ez nem így működik. Keresem a lehetőséget, hogy Angliába szerződjek? Nem. Szeretnék majd a Liverpool menedzsere lenni? Nem. Majd ha ők akarják, hogy az legyek, beszélhetünk róla. Nagyszerűen érzem magam a Ferencvárosnál, ennél jobb helyen most nem is lehetnék. Szerencsés vagyok, mert nincs szükségem pénzre, játékoskoromban megkerestem egy életrevalót, nem azért csinálom, hogy a hónap végén pénzt kapjak érte, engem teljesen más motivál.”