Nemzeti Sportrádió

MK: Paksi FC–DVTK

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.02.11. 19:49
null
Bognár Györgyék a bajnokságban két rangadót buktak, a kupában javíthatnak (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
MK DVTK Paks Magyar Kupa Paksi FC Diósgyőr Mol Magyar Kupa magyar foci Diósgyőri VTK MOL Magyar Kupa magyar labdarúgás MK-nyolcaddöntő
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a címvédő Paks a DVTK ellen lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
PAKSI FC–DVTK 1–4 – élőben az NSO-n!
Paks, Fehérvári úti Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Becséri Gergely)
PAKS: Kovácsik – Lenzsér (Alaxai, 31.), Szekszárdi M., Vécsei – Hinora, Gyurkits, Windecker, Balogh B., Silye – Tóth B., Ádám. Vezetőedző: Bognár György
DVTK: Megyeri G. – Kastrati, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros – Mucsányi Márk, Holdampf, Á. Vallejo, Croizet – Colley, Sajbán Máté. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics
Gólszerző: Windecker (25.), ill. Croizet (1.), Sajbán Máté (12.), Mucsányi Márk (20.), Colley (28.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Jobb, mint az Olasz Kupa – Bodnár Zalán jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Eddig minden fordulóban esett ki NB I-es csapat, a kupa szépsége, hogy ez ezúttal is így lesz.

MK: a bajnokságra fókuszáló DVTK a kupadöntőt is megcélozza

AZ ESMTK-t 15 éve irányító Turi Zoltán csapata még a felkészülés közepén jár • KTE: Ha sikerült az Újpest ellen, az MTK ellen is sikerülhet

PERCRŐL PERCRE

MK DVTK Paks Magyar Kupa Paksi FC Diósgyőr Mol Magyar Kupa magyar foci Diósgyőri VTK MOL Magyar Kupa magyar labdarúgás MK-nyolcaddöntő
Legfrissebb hírek

„Spekulációkkal nem foglalkozom” – Robbie Keane a Tottenham-pletykákról

Labdarúgó NB I
23 perce

A Ferencváros egy félidő alatt négyet lőtt a Csákvárnak, továbbjutott a Magyar Kupa negyeddöntőjébe

Labdarúgó NB I
1 órája

Kiizzadta a továbbjutást a Honvéd a Magyar Kupában

Labdarúgó NB II
1 órája

Hiába játszott jól a Vasas, a ZTE jutott be az MK-negyeddöntőbe

Labdarúgó NB I
1 órája

Véget ért az ajkai kupakaland – a Barcika tizenegyesgóllal kiharcolta a negyeddöntőt

Labdarúgó NB I
2 órája

Kecskeméti bravúr a Magyar Kupában: Czékusék az MTK-t saját otthonában búcsúztatták

Labdarúgó NB II
2 órája

Lovrencsics Balázs góljával a Soroksár kiejtette a DEAC-ot a Magyar Kupából

Labdarúgó NB II
6 órája

NB I: újra a Paksot erősíti Tamás Olivér – hivatalos

Labdarúgó NB I
6 órája
Ezek is érdekelhetik