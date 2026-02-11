MK: Paksi FC–DVTK
A labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a címvédő Paks a DVTK ellen lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
PAKSI FC–DVTK 1–4 – élőben az NSO-n!
Paks, Fehérvári úti Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Becséri Gergely)
PAKS: Kovácsik – Lenzsér (Alaxai, 31.), Szekszárdi M., Vécsei – Hinora, Gyurkits, Windecker, Balogh B., Silye – Tóth B., Ádám. Vezetőedző: Bognár György
DVTK: Megyeri G. – Kastrati, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros – Mucsányi Márk, Holdampf, Á. Vallejo, Croizet – Colley, Sajbán Máté. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics
Gólszerző: Windecker (25.), ill. Croizet (1.), Sajbán Máté (12.), Mucsányi Márk (20.), Colley (28.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik