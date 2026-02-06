A Bayer Leverkusenből szerződtethet magyar fiatalt az ETO FC – NS-infó

A 2007-es születésű, 18 éves támadó korábban éveket húzott le a győriek akadémiáján, 2022-ben a Fehérvár FC-hez szerződött, majd 2023 nyarán a Bayer Leverkusenhez került. A korosztályos válogatott futballista ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 19 mérkőzésen három gólt szerzett a németek U19-es csapatában. Rendszeresen pályára lépett az UEFA Ifjúsági Ligában is, ám a hétközi Villarreal elleni összecsapást elővigyázatosságból kihagyta, mivel a napokban klubot vált: lapunk információja szerint ugyan több magyar klub és egy cseh csapat is kereste, az ETO FC-nél ír alá, az első kerethez csatlakozik.

Úgy tudjuk, hétfőn orvosi vizsgálatok várnak rá, a jövő hét folyamán jelenthetik be a szerződtetését. Szép Márton lesz az NB I-ben listavezető ETO FC első téli igazolása.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Szép Márton (Bayer Leverkusen – Németország)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)