Miskolcon többen lesznek a győri szurkolók

Nagy hangulat aligha lesz… Sőt, valószínűsíthető, hogy méltatlan körítés mellett kell pályára lépnie szombaton a Diósgyőrnek és az ETO FC-nek a bajnokságban. A miskolci ultrák még az év elején hívták bojkottra szurkolótársaikat, mert a klub vezetősége nem teljesítette szakmai követeléseiket, melyek szerint Vladimir Radenkovics vezetőedzőnek és stábjának távoznia kell a klubtól a csapat gyenge szereplése miatt. Mint ismert, a DVTK úgy készül a 21. fordulóra, hogy csupán egy pont az előnye a már kieső helyen álló keleti rivális Nyíregyháza Spartacus előtt, ugyanakkor a vérszegény teljesítmény ellenére veszélyes precedenst teremtene, ha szurkolói zsarolásra váltana edzőt egy klub.

Mindenesetre a bojkott eddig „sikeres”: siralmas látványt nyújtott a DVSC elleni keleti rangadón (2–3) a szinte teljesen üres vendégszektor a Nagyerdei Stadionban, a múlt hétvégi, Kisvárda elleni ­(1–1) összecsapáson egyenesen sokkolóan nézett ki a néhány száz nézőt leszámítva üresen kongó DVTK Stadion. Az NB I-es listavezető ETO-t sem a szokásos hangzavar fogadja majd a stadionban, a szurkolók célja, hogy az egy héttel ezelőttinél is kevesebben legyenek, így valószínűleg a zöld-fehér szimpatizánsok rigmusait lehet majd többnyire hallani. Ha az ETO ellen tovább tart a diósgyőriek mélyrepülése, nem biztos, hogy Vladimir Radenkoviccsal vág neki a 22. fordulónak is a klub.

Az viszont biztos, hogy Borbély Balázs hangos utasításairól, pályaszéli gesztusairól ezúttal lemaradunk, hiszen a vezetőedzőt kiállították a DVSC elleni rangadón (2–2), és az MLSZ fegyelmi bizottságának határozata szerint a debreceni szakvezetőhöz, Sergio Navarróhoz hasonlóan két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Érdekesség, hogy amikor legutóbb eltiltották a győriek vezetőedzőjét, még 2023-ban Antonio Munozt az NB II-ben, a most is a stábban dolgozó Lipták Zoltán helyettesítette a Fáy utcában, ahol az ETO története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Vasas ellen (0–6). Nem mintha a csapat korábbi bajnok védője tehetett volna a kiütésről, de a babonásabb győriek megnyugodhatnak (a diósgyőriek pedig szomorkodhatnak), mert Miskolcon a másik pályaedző, ­Bernd Thijs helyettesíti a szakembert.

A sors furcsa közjátéka, hogy éppen két héttel ezelőtt, a Ferencváros legyőzése után (3–1) nyilatkozta Borbély Balázs, hogy vannak pillanatok a mérkőzéseken, amikor már azt érzi, játékosai edző nélkül is képesek lennének játszani. Ezúttal élesben is kipróbálhatják ezt az ETO futballistái, kérdés, milyen összetételben. Ha a győriek komolyan gondolják, hogy harcban állnak a bajnoki címért és a kupagyőzelemért, akkor három kötelező győzelem vár rájuk a következő nyolc napban, hiszen a gyengélkedő Diósgyőr és Kisvárda elleni bajnokik között az NB II-ben egyelőre a kiesés ellen küzdő Videotonnal találkoznak a Mol Magyar Kupában. Elképzelhető, hogy a megszokottnál sűrűbb programban több szerepet kapnak az eddig kevesebb lehetőséghez jutó játékosok, mint Senna Miangue, a DVSC ellen remeklő Nfansu Njie, Olekszandr Piscsur vagy Jovan Zivkovic.

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Február 6., péntek

Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC 1–0

Február 7., szombat

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 8., vasárnap

15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)